Бойцы из Башкирии смогут подать заявки на новый поток «Времени героев»

В России по решению президента Владимира Путина стартовал третий поток программы «Время героев». Как сообщил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, кадровый проект будет заметно отличаться от двух предыдущих.

«Третий поток специально предназначен для участников и ветеранов специальной военной операции без высшего образования. Это исполнение прямого поручения главы государства: создать условия, при которых герои СВО смогут реализовать себя и внести вклад в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской государственной службе. У всех героев специальной военной операции теперь, вне зависимости от уровня образования, есть возможность пройти отбор и обучение, а по итогам курса получить государственный диплом. Не случайно Президент подчеркнул, что герои специальной военной операции — это новая элита страны.

Сегодня открывается приём заявок. Все желающие могут подать ее для участия в третьем потоке президентской программы „Время героев“. Отбор открыт для всех, кто готов учиться и работать на благо России», — отметил Сергей Кириенко на заседании общественного совета программы «Время героев».

Для участников разработаны новые требования: гражданство РФ, мужество и героизм, проявленные в боевых действиях в рамках СВО, среднее общее или среднее профессиональное образование либо неоконченное высшее. Обучение продлится три года вместо стандартных четырёх — этого удалось добиться за счёт новых образовательных технологий и организационных решений.

Приём заявок на официальном сайте программы продлится с 9 ноября 2026 года до 25 января 2027 года. Кандидатам предстоит заполнить анкету и написать эссе, а следующим этапом станет тестирование.

Напомним, ранее в Башкирии завершился первый поток кадровой программы «Герои Башкортостана». Дипломы ветеранам СВО вручил Глава республики Радий Хабиров.