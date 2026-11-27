Как сообщил на «Каменевских чтениях» ректор Башкирского государственного медуниверситета, академик Валентин Павлов, более 500 сотрудников вуза отправились на специальную военную операцию.
«Мы создали центр тактической медицины на базе университета. Здесь работает реальная эвакуационная группа, преподают. Кроме того, создали для студентов центр беспилотных систем. В нем тоже преподавателями работают участники СВО, которые на своём опыте понимают все строчки этих методичек, учебных процессов. Все наши студенты проходят через центр тактической медицины. Там недельный цикл. Три дня – это теория и отработка на базе наших полигонов. Потом три дня они работают в парке „Патриот“ в условиях, максимально приближённых к реальности. Сегодня искусственный интеллект, роботические технологии, технологии регенеративной медицины активно внедрены в научные проекты нашего университета для того, чтобы мы оказывали помощь раненым, дали бойцам реабилитационное лечение, оказали лечебную помощь по самым высоким мировым стандартам. И здесь наша кооперация с военными учёными очень актуальна. Тем более что мы — единственный центр, оставшийся в России по кадаверной трансплантации, по аллотрансплантам. Это огромное пространство для нашего взаимодействия, для дальнейшего развития новых медицинских технологий», — отметил Валентин Павлов.
Как сообщил Башинформ, на «Каменевских чтениях» в Уфе профессор Военно-медицинской академии имени Кирова, доктор медицинских наук Александр Петров обратился к студентам-медикам.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.