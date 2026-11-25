Команда ветеранов СВО из Башкирии отправилась на финал Всероссийских соревнований «Кубок Защитника Отечества» по летним видам спорта. Турнир пройдет в Калуге, сообщили в минспорте республики.

Участники финала будут бороться за победу в пяти дисциплинах: волейболе сидя, метании спортивного ножа, настольном теннисе, шоудауне и пауэрлифтинге. Соревнования продлятся три дня.

Ветераны СВО Башкирию представят в двух видах программы – настольном теннисе и волейболе сидя.

Ранее ветеран СВО из Уфы взял серебро на международных играх паралимпийцев.