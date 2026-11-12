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17:29 (UTC+5), 12 Ноября 2026

Ветеран СВО из Уфы взял серебро на международных играх паралимпийцев

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пресс-служба регфонда «Защитники Отечества» предоставлено «Башинформу»
Фото: пресс-служба регфонда «Защитники Отечества» | предоставлено «Башинформу»
Инсаф Хужабирганов

В Ханты-Мансийске стартовали международные зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Башкирию на соревнованиях представляют два ветерана СВО Олег Муфтахутдинов и Радик Юсупов, сообщили «Башинформу» в региональном филиале госфонда «Защитники Отечества».

Уже есть первый успех — Олег Муфтахутдинов занял 2-е место в биатлоне на дистанции 5 км. В 2025 году он уже завоевывал две золотые медали на Кубке защитников Отечества в Ханты-Мансийске. Военнослужащий после тяжелого ранения вернулся в республику, сегодня работает социальным координатором в госфонде «Защитники Отечества» по РБ. Радик Юсупов также доказал свой уровень высокими результатами на соревнованиях различного масштаба.

На игры паралимпийцев собрались более 250 спортсменов из 8 стран, в том числе ветераны спецоперации. Они будут бороться за медали в лыжных гонках, биатлоне и следж-хоккее.

Ранее Башинформ сообщал, что ветераны СВО в Уфе смогут бесплатно заниматься спортом.

пресс-служба регфонда «Защитники Отечества» предоставлено «Башинформу»
пресс-служба регфонда «Защитники Отечества» предоставлено «Башинформу»
Фото: пресс-служба регфонда «Защитники Отечества» | предоставлено «Башинформу»
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