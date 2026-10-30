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15:29 (UTC+5), 30 Октября 2026

Ветераны СВО в Уфе смогут бесплатно заниматься спортом

В мэрии Уфы отметили, что вернувшиеся с фронта бойцы получат возможность заниматься спортом в комфортных условиях, поддерживать физическую форму и постепенно возвращаться к привычному ритму жизни.

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Владимир Егоров предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: Владимир Егоров | предоставлено ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист

В Уфе участники СВО могут бесплатно посещать муниципальные спортивные учреждения. Об этом сообщили в столичной администрации.

В спортивной школе № 32 по адресу ул. Баязита Бикбая, 13 доступен тренажёрный зал. В спортивной школе № 3 по ул. Гвардейской, 58/5 можно посетить ледовый каток. В спортивной школе № 33 на ул. Менделеева, 201А проходят занятия по мини-футболу. В Центре развития спорта по адресу ул. Александра Невского, 15 предусмотрены ледовый каток и тренажёрный зал. В парке «Кашкадан» участникам СВО доступны площадки для пляжного волейбола при наборе группы от четырёх человек.

Также бесплатное посещение предоставляется на республиканских спортивных объектах. В Центре адаптивного спорта РБ на ул. Комарова, 9 доступны бассейн и занятия настольным теннисом. В спортивной школе олимпийского резерва по биатлону Республики Башкортостан по адресу ул. Комарова, ½ можно посетить биатлонный комплекс. В гимназии № 82 Уфимского государственного нефтяного технического университета по ул. Ульяновых, 13/1 проходят занятия по волейболу сидя.

В горнолыжном комплексе «Ак йорт» на ул. Менделеева, 160 доступны занятия горнолыжным спортом. В Центре спортивной подготовки РБ на ул. Менделеева, 158/4 доступны следж-хоккей и плавание. В Центре спортивной подготовки РБ по  проспекту Дружбы народов, 47 можно посетить бассейн и тренажёрный зал. В Центре спортивной подготовки по фехтованию РБ на проспекте Дружбы народов, 45 проходят занятия парафехтованием.

В Уфимской коррекционной школе-интернате № 13 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата по адресу ул. Батырская, 8/3 доступны занятия теннисом на колясках и пара-боксом.

Кроме того, участники СВО могут бесплатно посещать тренажёрный зал и занятия адаптивным самбо во Дворце борьбы по адресу ул. Мусы Гареева, 5. В Центре развития и спорта «Октябрьский» на ул. Лесотехникума, 49/1 доступны занятия по метанию ножа и лазертаг. В спортивном клубе «Титан» на ул. Гафури, 11 предоставляется бесплатное посещение тренажёрного зала, а также занятий по пауэрлифтингу и армрестлингу.

Сделать тренировки удобными и доступными для каждого из жителей нашей страны — в числе задач государственной программы «Спорт России», отметили в администрации Уфы.

Как ветеран СВО из Башкирии может подняться на пьедестал почета
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