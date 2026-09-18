Как ветеран СВО из Башкирии может подняться на пьедестал почета

Конечно, для любого мужчины в расцвете жизненных сил оказаться в военном госпитале и далее в череде медицинских кабинетов, перевязочных, залов АФК это шок. И часто непонимание, как дальше ходить, водить машину, работать – жить... Но, к счастью для многих, бойцовский дух не заканчивается при перемене декораций. Военный грохот может смениться больничной тишиной, но сила духа нет. У солдата появляется новая цель – встать на ноги, вернуть свободу движений, а значит вернуть себе самого себя. Так, спорт для него становится не досугом в нашем привычном понимании. Это важнейший этап реабилитации и возвращение к той жизни, которую у него попытались отнять.
Примером невероятной силы воли служит история нашего земляка Ильгиза Ахунова. Как он сам говорил «Башинформу», по возвращении «на гражданку» ему просто некогда было сидеть и горевать по поводу потерянной ноги. Нужно было решать вопрос с жильем, устраивать жизнь. И сегодня это сильный и счастливый человек, который активно участвует в спортивных соревнованиях, работает и живет полноценной жизнью.
Многие ли знают, что ветеран СВО, получивший инвалидность, может пойти и еще дальше – в большой спорт и даже (вполне реально) оказаться на пьедестале почета? По данным заместителя премьер-министра правительства РБ – министра спорта Руслана Хабибова, 63 наших ветерана СВО с инвалидностью вошли в сборные команды Башкортостана и принесли со всероссийских спортивных сражений 32 (!) медали. Плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, следж-хоккей, биатлон, лыжные гонки – список доступных дисциплин постоянно растет. Бойцы пробуют силы в единоборствах или командных играх. Как говорится, было бы желание, а мужества нашим ребятам не занимать.
В Башкирии для поддержки фронтовых ветеранов используется весь спортивный потенциал региона. По распоряжению республиканских властей, муниципальные и государственные учреждения спорта открыты для участников СВО безвозмездно. Занятия в них проводятся по 35 видам спорта и охватывают более 800 человек. В сентябре 2026 года Глава Башкирии поручил кабинету министров создать специальный «спортивный навигатор» для бойцов СВО. Эта цифровая платформа поможет им легко и быстро находить профильные объекты, чтобы серьезно заниматься спортом.
Руководитель региона неоднократно подчеркивал, что спорт для вернувшихся с фронта ребят это не забава и не способ скоротать время:
Эти слова подтверждает жизненный пример Рубена Хасанова из Илишевского района Башкирии. Получив тяжелое ранение, отрыв нижней конечности, проведя тяжелые восемь месяцев в госпиталях, мог ли он предполагать, что решение пойти в спорт СВО приведет его к личному общению с самим президентом Владимиром Путиным?
– Рана долгое время, даже когда уволился и был дома, была открытая. Года два, наверное, затягивалась. Ходить с протезом больновато было. Тогда себе установку дал: не хочу, чтобы видели, знали, что я на протезе. Я должен был ходить как обычный человек, без хромоты, без жалости в мою сторону. Когда фонд «Защитники Отечества» пригласили играть, сомневался: какой из меня спортсмен? Но согласился. Хотел доказать ребятам, которые остались целы: какие бы увечья ни были, имея трезвую голову и здравую оценку ситуации, можно добиваться больших результатов, и в спорте в том числе, – говорит Рубен Хасанов в интервью «Башинформу».
Так, уже в год своего возвращения домой, в 2023-м, Хасанов в составе сборной Республики Башкортостан участвовал в первом соревновании «Кубок защитников Отечества» и завоевал первое место по пулевой стрельбе. В 2024 году в соревнованиях «Время героев» в Уфе занял второе место в пулевой стрельбе и первое место в составе команды по волейболу сидя.
Общаясь с ветераном боевых действий, в очередной раз убеждаешься в особой внутренней закалке таких людей. Их вектор силы всегда направлен на результат. Для Рубена, в свое время попавшего в межрегиональный полуфинал по пулевой стрельбе с учебным луком, отсутствие профессионального снаряжения преградой не стало. Под удивление и шутку главного судьи, что трактор «Беларус» соревнуется с «Мерседесами», Рубен с простым луком в руках пробился-таки в финал. А сейчас мужчина берет новый рубеж: заняв первое место в местном отборочном этапе, этой осенью он представит Башкирию в Перми на «Кубке мужества» в дисциплине «адаптивный бокс».
– Этого всего могло бы не быть. Благодаря спорту, я побеждаю. Благодаря спорту, я не просто увидел Президента со стороны. Мне выпала честь лично его поблагодарить и дважды пожать руку. За восемь месяцев, что прошли в госпиталях, я сдружился с парнями со всей России. После многие писали-звонили: «Брат, получается, через тебя мы теперь через одно рукопожатие с самим Верховным главнокомандующим!» – с гордостью констатирует Рубен Хасанов агентству.
Еще один человек, который никогда не сдается, – житель Стерлитамака Владимир Егоров. Участник СВО, лауреат премии «Молодость нации», спортсмен, который дважды поднимался на высшую ступень пьедестала – на «Кубке Защитников Отечества» в Дзержинске и «Кубке мужества» в Омске в дисциплинах «настольный теннис» и «пара-бокс».
– В юные годы, еще в школе, занимался настольным теннисом. После тяжелого ранения, когда узнал, что рука не поднимается и будет инвалидность, принял решение продолжать играть, жить, радоваться. Пришел в стерлитамакский филиал фонда «Защитники Отечества». Повезло, что в этот момент там с рабочим визитом был Ирек Зарипов. Мы переговорили, и он меня включил в группу спортсменов республики. Поехал сначала на показательные выступления, потом на турнир среди ветеранов СВО в Уфе. Там занял первое место, и меня уже приняли в команду, – вспоминает начало спортивного пути Владимир Егоров. После этого было много соревнований, медалей, призовых мест. Но главная его победа – люди, которых он объединил через спорт и радость жизни, которую они смогли сообща сохранить.
Благодаря Владимиру Егорову и другим ветеранам СВО при поддержке меценатов в Стерлитамаке восстановлен тренажерный зал. В ремонтных работах принимали участие все, кто-то на протезах, кто-то с иными особенностями здоровья. Красили стены, укладывали напольное покрытие, монтировали оборудование, из дома приносили спортивное снаряжение. Силовой тренажерный комплекс, подаренный Егорову в рамках премии «Молодость нации», конечно, тоже поставили здесь. Так, постепенно начались занятия по настольному теннису, боксу, тяжелой атлетике, метанию ножей. Благодаря усиленным тренировкам по метанию ножей Стерлитамак вышел в абсолютные лидеры, а в местном спортивном комитете выстроилась внушительная батарея из спортивных кубков, медалей и дипломов.
– В Стерлитамаке я первый спортсмен среди ветеранов СВО, адаптивщиков, так сказать. Когда своими глазами видел, как это все организуется, какое отношение оказывается участникам СВО – дух захватывало не раз. Я приехал сюда в город, собрал ребят, говорю: парни, давайте будем заниматься. Они в ответ: я не спортсмен, я тоже не спортсмен… Я говорю: все будете у меня спортсменами! И занимаюсь бойцами, вытаскиваю их на поле спортивного боя. Ребята сами взбадриваются, заводятся, играют на максимуме – не жалеют себя. Некоторые начинают жалеть себя, и уходят в стакан. Это не наш путь. Наши ребята занимают призовые места – это мне аж до слез приятно. Хоть и не шел к этому целенаправленно, именно в этом я нашел свое душевное равновесие и цель жизни, – резюмирует «Башинформу» Владимир Егоров.
Спортивные тренировки и соревнования это не только про здоровье. Это про возвращение «в строй», восстановление своей личной гражданской значимости. Для дальнейшего вовлечения участников СВО в мир спорта правительство Башкирии ставит перед собой три важные задачи: это расширение списка дисциплин, увеличение сети спортобъектов и профориентация.
– Нужно, чтобы у ребят был выбор, и каждый мог найти что-то свое: от футбола и плавания до единоборств, стрельбы, адаптивных видов спорта. Сегодня мы уже настроили механизмы предоставления государственных и муниципальных спортивных сооружений. Но чтобы сделать занятия для участников СВО по-настоящему доступными, в шаговой доступности с домом, нужно активнее подключать коммерческие организации, те же фитнес-клубы. И самое, на мой взгляд, перспективное: спорт для ветеранов СВО должен стать трамплином для карьеры. Если кто-то захочет стать тренером, инструктором по адаптивной физкультуре, организатором соревнований – будем помогать с профессиональной ориентацией, – озвучивает дальнейшие рабочие планы вице-премьер РБ – министр спорта Руслан Хабибов.
Напомним, алгоритм действий для бойцов, вернувшихся из зоны СВО, достаточно прост. Первое место, куда стоит обратиться за поддержкой, – Фонд «Защитники Отечества». Здесь помогут не только адаптироваться к мирной жизни, но и открыть для себя новые физические возможности. Поддерживающая физкультура это или большой спорт – каждый выбирает сам.
– Главная задача фонда – привлечь ребят, рассказать, направить. И они уже идут тренироваться в те спортивные школы, которые есть на месте. Вы знаете, что Глава Радий Хабиров занимает достаточно жесткую позицию в этом вопросе: если есть муниципальные спортивные объекты, они должны быть открыты для ветеранов СВО на безвозмездной основе, – рассказывает «Башинформу» заместитель руководителя филиала госфонда «Защитники Отечества» в Башкортостане Ирек Зарипов. – Нашим ребятам, кто планирует заниматься легкой атлетикой, мы бесплатно выдаем протезы. Полностью экипировали нашу следж-хоккейную команду «Булат». Тем же, кто просто планирует быть здоровым и активным, мы предоставляем домашние тренажеры: шведские стенки, силовые скамьи, набор гантелей. Более 30 домашних тренажеров уже поставили, сейчас в работе еще около ста заявок. Для начала, для укрепления мышц спины, плеч, рук и ног, это самое то.
Сегодня у участников СВО есть возможность заниматься лыжными гонками, биатлоном, легкой, тяжелой атлетикой. С удовольствием они идут в проект «Сильные люди» – подкачать мышцы, выступить в армрестлинге, стать примером для молодежи. Из новых дисциплин развиваются теннис, метание ножей, мечевой бой (арнис). На сегодня это уже 18 направлений, куда ребята могут спокойно прийти и тренироваться. И они приходят. Если в том году в различных спортивных мероприятиях, соревнованиях участвовало 900 с лишним человек, то на конец августа этого года к нам пришли уже более 1200 бойцов, – говорит амбассадор фонда Ирек Зарипов. Четырехкратный паралимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, этот человек своим примером доказывает, что ограничения находятся в голове. Для духа и тела ничего невозможного нет, а новые испытания становятся лишь поводом стать сильнее:
– Вчера наши воины лежали на больничных койках, думали, как же им жить, передвигаться дальше. Сегодня они уже встречаются на спортивных аренах, смотрят друг другу в глаза и идут вперед. Это самое главное: они возвращаются к нам, реализуют свои спортивные планы, и в целом продолжают жить полноценную жизнь.
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