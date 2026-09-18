Как ветеран СВО из Башкирии может подняться на пьедестал почета

Многие ли знают, что ветеран СВО, получивший инвалидность, может пойти и еще дальше – в большой спорт и даже (вполне реально) оказаться на пьедестале почета? По данным заместителя премьер-министра правительства РБ – министра спорта Руслана Хабибова, 63 наших ветерана СВО с инвалидностью вошли в сборные команды Башкортостана и принесли со всероссийских спортивных сражений 32 (!) медали. Плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, следж-хоккей, биатлон, лыжные гонки – список доступных дисциплин постоянно растет. Бойцы пробуют силы в единоборствах или командных играх. Как говорится, было бы желание, а мужества нашим ребятам не занимать.

В Башкирии для поддержки фронтовых ветеранов используется весь спортивный потенциал региона. По распоряжению республиканских властей, муниципальные и государственные учреждения спорта открыты для участников СВО безвозмездно. Занятия в них проводятся по 35 видам спорта и охватывают более 800 человек. В сентябре 2026 года Глава Башкирии поручил кабинету министров создать специальный «спортивный навигатор» для бойцов СВО. Эта цифровая платформа поможет им легко и быстро находить профильные объекты, чтобы серьезно заниматься спортом.

Руководитель региона неоднократно подчеркивал, что спорт для вернувшихся с фронта ребят это не забава и не способ скоротать время: