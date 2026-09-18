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09:45 (UTC+5), 18 Сентября 2026

Как ветеран СВО из Башкирии может подняться на пьедестал почета

В Башкирии активно зарождается новое спортивное явление. Это не массовый спорт, не олимпийский, не паралимпийский, а именно «спорт СВО» – движение мужества и несгибаемой воли. Все больше бойцов, вернувшихся с фронта с тяжелыми ранениями, находят в себе силы не опустить руки и продолжить активную жизнь.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Конечно, для любого мужчины в расцвете жизненных сил оказаться в военном госпитале и далее в череде медицинских кабинетов, перевязочных, залов АФК это шок. И часто непонимание, как дальше ходить, водить машину, работать – жить... Но, к счастью для многих, бойцовский дух не заканчивается при перемене декораций. Военный грохот может смениться больничной тишиной, но сила духа нет. У солдата появляется новая цель – встать на ноги, вернуть свободу движений, а значит вернуть себе самого себя. Так, спорт для него становится не досугом в нашем привычном понимании. Это важнейший этап реабилитации и возвращение к той жизни, которую у него попытались отнять.

Примером невероятной силы воли служит история нашего земляка Ильгиза Ахунова. Как он сам говорил «Башинформу», по возвращении «на гражданку» ему просто некогда было сидеть и горевать по поводу потерянной ноги. Нужно было решать вопрос с жильем, устраивать жизнь. И сегодня это сильный и счастливый человек, который активно участвует в спортивных соревнованиях, работает и живет полноценной жизнью.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Многие ли знают, что ветеран СВО, получивший инвалидность, может пойти и еще дальше – в большой спорт и даже (вполне реально) оказаться на пьедестале почета? По данным заместителя премьер-министра правительства РБ – министра спорта Руслана Хабибова, 63 наших ветерана СВО с инвалидностью вошли в сборные команды Башкортостана и принесли со всероссийских спортивных сражений 32 (!) медали. Плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, следж-хоккей, биатлон, лыжные гонки – список доступных дисциплин постоянно растет. Бойцы пробуют силы в единоборствах или командных играх. Как говорится, было бы желание, а мужества нашим ребятам не занимать. 

В Башкирии для поддержки фронтовых ветеранов используется весь спортивный потенциал региона. По распоряжению республиканских властей, муниципальные и государственные учреждения спорта открыты для участников СВО безвозмездно. Занятия в них проводятся по 35 видам спорта и охватывают более 800 человек. В сентябре 2026 года Глава Башкирии поручил кабинету министров создать специальный «спортивный навигатор» для бойцов СВО. Эта цифровая платформа поможет им легко и быстро находить профильные объекты, чтобы серьезно заниматься спортом.

Руководитель региона неоднократно подчеркивал, что спорт для вернувшихся с фронта ребят это не забава и не способ скоротать время:

«Для человека, участника СВО, спорт – это иногда спасение жизни и спасение его дальнейшей траектории жизни».
Радий Хабиров
Глава Республики Башкортостан

Эти слова подтверждает жизненный пример Рубена Хасанова из Илишевского района Башкирии. Получив тяжелое ранение, отрыв нижней конечности, проведя тяжелые восемь месяцев в госпиталях, мог ли он предполагать, что решение пойти в спорт СВО приведет его к личному общению с самим президентом Владимиром Путиным?

– Рана долгое время, даже когда уволился и был дома, была открытая. Года два, наверное, затягивалась. Ходить с протезом больновато было. Тогда себе установку дал: не хочу, чтобы видели, знали, что я на протезе. Я должен был ходить как обычный человек, без хромоты, без жалости в мою сторону. Когда фонд «Защитники Отечества» пригласили играть, сомневался: какой из меня спортсмен? Но согласился. Хотел доказать ребятам, которые остались целы: какие бы увечья ни были, имея трезвую голову и здравую оценку ситуации, можно добиваться больших результатов, и в спорте в том числе, – говорит Рубен Хасанов в интервью «Башинформу».

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Рубен Хасанов предоставлено героем публикации
Рубен Хасанов предоставлено героем публикации
Рубен Хасанов предоставлено героем публикации
Рубен Хасанов предоставлено героем публикации
Рубен Хасанов предоставлено героем публикации
Рубен Хасанов предоставлено героем публикации
Рубен Хасанов предоставлено героем публикации
Рубен Хасанов предоставлено героем публикации
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Так, уже в год своего возвращения домой, в 2023-м, Хасанов в составе сборной Республики Башкортостан участвовал в первом соревновании «Кубок защитников Отечества» и завоевал первое место по пулевой стрельбе. В 2024 году в соревнованиях «Время героев» в Уфе занял второе место в пулевой стрельбе и первое место в составе команды по волейболу сидя.

Общаясь с ветераном боевых действий, в очередной раз убеждаешься в особой внутренней закалке таких людей. Их вектор силы всегда направлен на результат. Для Рубена, в свое время попавшего в межрегиональный полуфинал по пулевой стрельбе с учебным луком, отсутствие профессионального снаряжения преградой не стало. Под удивление и шутку главного судьи, что трактор «Беларус» соревнуется с «Мерседесами», Рубен с простым луком в руках пробился-таки в финал. А сейчас мужчина берет новый рубеж: заняв первое место в местном отборочном этапе, этой осенью он представит Башкирию в Перми на «Кубке мужества» в дисциплине «адаптивный бокс».

пресс-служба Президента России kremlin.ru
пресс-служба Президента России kremlin.ru
пресс-служба Президента России kremlin.ru
пресс-служба Президента России kremlin.ru
Фото: пресс-служба Президента России | kremlin.ru
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– Этого всего могло бы не быть. Благодаря спорту, я побеждаю. Благодаря спорту, я не просто увидел Президента со стороны. Мне выпала честь лично его поблагодарить и дважды пожать руку. За восемь месяцев, что прошли в госпиталях, я сдружился с парнями со всей России. После многие писали-звонили: «Брат, получается, через тебя мы теперь через одно рукопожатие с самим Верховным главнокомандующим!» – с гордостью констатирует Рубен Хасанов агентству.

Еще один человек, который никогда не сдается, – житель Стерлитамака Владимир Егоров. Участник СВО, лауреат премии «Молодость нации», спортсмен, который дважды поднимался на высшую ступень пьедестала – на «Кубке Защитников Отечества» в Дзержинске и «Кубке мужества» в Омске в дисциплинах «настольный теннис» и «пара-бокс».

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Владимир Егоров предоставлено героем публикации
Владимир Егоров предоставлено героем публикации
Владимир Егоров предоставлено героем публикации
Владимир Егоров предоставлено героем публикации
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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– В юные годы, еще в школе, занимался настольным теннисом. После тяжелого ранения, когда узнал, что рука не поднимается и будет инвалидность, принял решение продолжать играть, жить, радоваться. Пришел в стерлитамакский филиал фонда «Защитники Отечества». Повезло, что в этот момент там с рабочим визитом был Ирек Зарипов. Мы переговорили, и он меня включил в группу спортсменов республики. Поехал сначала на показательные выступления, потом на турнир среди ветеранов СВО в Уфе. Там занял первое место, и меня уже приняли в команду, – вспоминает начало спортивного пути Владимир Егоров. После этого было много соревнований, медалей, призовых мест. Но главная его победа – люди, которых он объединил через спорт и радость жизни, которую они смогли сообща сохранить.

Владимир Егоров предоставлено героем публикации
Владимир Егоров предоставлено героем публикации
Владимир Егоров предоставлено героем публикации
Владимир Егоров предоставлено героем публикации
Владимир Егоров предоставлено героем публикации
Владимир Егоров предоставлено героем публикации
Владимир Егоров предоставлено героем публикации
Владимир Егоров предоставлено героем публикации
Фото: Владимир Егоров | предоставлено героем публикации
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Благодаря Владимиру Егорову и другим ветеранам СВО при поддержке меценатов в Стерлитамаке восстановлен тренажерный зал. В ремонтных работах принимали участие все, кто-то на протезах, кто-то с иными особенностями здоровья. Красили стены, укладывали напольное покрытие, монтировали оборудование, из дома приносили спортивное снаряжение. Силовой тренажерный комплекс, подаренный Егорову в рамках премии «Молодость нации», конечно, тоже поставили здесь. Так, постепенно начались занятия по настольному теннису, боксу, тяжелой атлетике, метанию ножей. Благодаря усиленным тренировкам по метанию ножей Стерлитамак вышел в абсолютные лидеры, а в местном спортивном комитете выстроилась внушительная батарея из спортивных кубков, медалей и дипломов.

Владимир Егоров предоставлено героем публикации
Фото: Владимир Егоров | предоставлено героем публикации

– В Стерлитамаке я первый спортсмен среди ветеранов СВО, адаптивщиков, так сказать. Когда своими глазами видел, как это все организуется, какое отношение оказывается участникам СВО – дух захватывало не раз. Я приехал сюда в город, собрал ребят, говорю: парни, давайте будем заниматься. Они в ответ: я не спортсмен, я тоже не спортсмен… Я говорю: все будете у меня спортсменами! И занимаюсь бойцами, вытаскиваю их на поле спортивного боя. Ребята сами взбадриваются, заводятся, играют на максимуме – не жалеют себя. Некоторые начинают жалеть себя, и уходят в стакан. Это не наш путь. Наши ребята занимают призовые места – это мне аж до слез приятно. Хоть и не шел к этому целенаправленно, именно в этом я нашел свое душевное равновесие и цель жизни, – резюмирует «Башинформу» Владимир Егоров.

Спортивные тренировки и соревнования это не только про здоровье. Это про возвращение «в строй», восстановление своей личной гражданской значимости. Для дальнейшего вовлечения участников СВО в мир спорта правительство Башкирии ставит перед собой три важные задачи: это расширение списка дисциплин, увеличение сети спортобъектов и профориентация.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

– Нужно, чтобы у ребят был выбор, и каждый мог найти что-то свое: от футбола и плавания до единоборств, стрельбы, адаптивных видов спорта. Сегодня мы уже настроили механизмы предоставления государственных и муниципальных спортивных сооружений. Но чтобы сделать занятия для участников СВО по-настоящему доступными, в шаговой доступности с домом, нужно активнее подключать коммерческие организации, те же фитнес-клубы. И самое, на мой взгляд, перспективное: спорт для ветеранов СВО должен стать трамплином для карьеры. Если кто-то захочет стать тренером, инструктором по адаптивной физкультуре, организатором соревнований – будем помогать с профессиональной ориентацией, – озвучивает дальнейшие рабочие планы вице-премьер РБ – министр спорта Руслан Хабибов.

Напомним, алгоритм действий для бойцов, вернувшихся из зоны СВО, достаточно прост. Первое место, куда стоит обратиться за поддержкой, – Фонд «Защитники Отечества». Здесь помогут не только адаптироваться к мирной жизни, но и открыть для себя новые физические возможности. Поддерживающая физкультура это или большой спорт – каждый выбирает сам.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

– Главная задача фонда – привлечь ребят, рассказать, направить. И они уже идут тренироваться в те спортивные школы, которые есть на месте. Вы знаете, что Глава Радий Хабиров занимает достаточно жесткую позицию в этом вопросе: если есть муниципальные спортивные объекты, они должны быть открыты для ветеранов СВО на безвозмездной основе, – рассказывает «Башинформу» заместитель руководителя филиала госфонда «Защитники Отечества» в Башкортостане Ирек Зарипов. – Нашим ребятам, кто планирует заниматься легкой атлетикой, мы бесплатно выдаем протезы. Полностью экипировали нашу следж-хоккейную команду «Булат». Тем же, кто просто планирует быть здоровым и активным, мы предоставляем домашние тренажеры: шведские стенки, силовые скамьи, набор гантелей. Более 30 домашних тренажеров уже поставили, сейчас в работе еще около ста заявок. Для начала, для укрепления мышц спины, плеч, рук и ног, это самое то.

Сегодня у участников СВО есть возможность заниматься лыжными гонками, биатлоном, легкой, тяжелой атлетикой. С удовольствием они идут в проект «Сильные люди» – подкачать мышцы, выступить в армрестлинге, стать примером для молодежи. Из новых дисциплин развиваются теннис, метание ножей, мечевой бой (арнис). На сегодня это уже 18 направлений, куда ребята могут спокойно прийти и тренироваться. И они приходят. Если в том году в различных спортивных мероприятиях, соревнованиях участвовало 900 с лишним человек, то на конец августа этого года к нам пришли уже более 1200 бойцов, – говорит амбассадор фонда Ирек Зарипов. Четырехкратный паралимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, этот человек своим примером доказывает, что ограничения находятся в голове. Для духа и тела ничего невозможного нет, а новые испытания становятся лишь поводом стать сильнее:

– Вчера наши воины лежали на больничных койках, думали, как же им жить, передвигаться дальше. Сегодня они уже встречаются на спортивных аренах, смотрят друг другу в глаза и идут вперед. Это самое главное: они возвращаются к нам, реализуют свои спортивные планы, и в целом продолжают жить полноценную жизнь.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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