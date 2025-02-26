Ветеран СВО из Башкирии: «Мы должны быть сильными и счастливыми»

ИА «Башинформ» продолжает знакомить читателей с жителями республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Именно о таких, сильных духом, неравнодушных и активных людях медиапроект информационного агентства «Счастье — это вместе».

С 38-летним ветераном СВО Ильгизом Ахуновым мы познакомились на мероприятии с вдохновляющим названием «Эстафета успешности» в Уфе. На встрече, посвященной вопросам трудоустройства людей с особенностями, он рассказывал о своем опыте трудоустройства. И дал некоторые советы людям с инвалидностью, которые хотят найти себя, но боятся пробовать что-то новое.

«Хотелось бы, чтобы такие же как и я ребята, которых товарищи вытаскивали с линии соприкосновения, рискуя своей жизнью, помнили, каких это стоило трудностей. Чтобы ценили свою жизнь и с достоинством проживали ее. К сожалению, общаясь с некоторыми ребятами, которые прошли войну и получили различные увечья, стали инвалидами, осознаешь, что надо помогать, — говорит Ильгиз. — Понятно, что все люди разные, кто-то справляется сам, с помощью своих родных и семьи, но кто-то может сломаться. Их нужно всегда держать в поле зрения, нужно социализировать, заранее готовить общество и привлекать к делам, чтобы они понимали свою значимость в мирной жизни. Мы должны быть сильными и счастливыми!».