Ветеран СВО из Башкирии: «Мы должны быть сильными и счастливыми»

ИА «Башинформ» продолжает знакомить читателей с жителями республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Именно о таких, сильных духом, неравнодушных и активных людях медиапроект информационного агентства «Счастье — это вместе».
С 38-летним ветераном СВО Ильгизом Ахуновым мы познакомились на мероприятии с вдохновляющим названием «Эстафета успешности» в Уфе. На встрече, посвященной вопросам трудоустройства людей с особенностями, он рассказывал о своем опыте трудоустройства. И дал некоторые советы людям с инвалидностью, которые хотят найти себя, но боятся пробовать что-то новое.
«Хотелось бы, чтобы такие же как и я ребята, которых товарищи вытаскивали с линии соприкосновения, рискуя своей жизнью, помнили, каких это стоило трудностей. Чтобы ценили свою жизнь и с достоинством проживали ее. К сожалению, общаясь с некоторыми ребятами, которые прошли войну и получили различные увечья, стали инвалидами, осознаешь, что надо помогать, — говорит Ильгиз. — Понятно, что все люди разные, кто-то справляется сам, с помощью своих родных и семьи, но кто-то может сломаться. Их нужно всегда держать в поле зрения, нужно социализировать, заранее готовить общество и привлекать к делам, чтобы они понимали свою значимость в мирной жизни. Мы должны быть сильными и счастливыми!».
Ильгиз — инвалид 2 группы, награжден орденом Мужества и медалью генерала Шаймуратова, работает и живёт полноценной жизнью. Участвует в спортивных соревнованиях и патриотических мероприятиях. Год назад он устроился на работу менеджером в ритуальный комплекс.
«Осенью 2022 года я получил тяжелое ранение в ногу с последующей ампутацией, протезировался, а потом примерно год проходил реабилитацию. За помощью с поиском работы обратился в фонд „Защитники Отечества“. Там полностью меня проконсультировали и направили в центр занятости. Уже через три дня мне предложили два варианта работы. И я выбрал ритуальный комплекс. Работа не пыльная, сижу в офисе, отвечаю на звонки, консультирую. С протезом особо не находишься, поэтому искал такой вариант. Вообще, я работы не боюсь, до потери ноги брался за любой заработок, и на заводе работал, и на стройке», — говорит герой проекта.
После возвращения с СВО ветеран перебрался из Мелеуза в Михайловку под Уфой. И если раньше нужно было содержать семью и детей, то сейчас добавилась ипотека.
«Как ни странно, но это тоже стимулирует. Вся пенсия по инвалидности уходит на ипотеку, а ведь еще на что-то надо жить. Поэтому я не стою на месте, всегда нахожусь на связи с координатором госфонда, участвую в различных мероприятиях по линии фонда. Сейчас подумываю получить новую специальность, чтобы дальше развиваться. Это совершенно бесплатно. Есть возможность получить соцконтракт на открытие своего дела — нужно только найти свою нишу», — делится Ильгиз своими планами.
Ветеран также вспомнил о кадровом проекте для участников СВО «Герои Башкортостана», который стартовал буквально на этой неделе. По его мнению, для многих данный проект может стать очень хорошим стартом, поможет решить не только вопрос с трудоустройством, но и определить судьбу.
Мужчина признается, что ему некогда было сидеть горевать по поводу потерянной ноги, нужно было решать вопрос с жильем, устраивать жизнь. Благо в республике есть люди, которые всегда готовы поддержать, помочь, подсказать. Отдельное спасибо он говорит социальному координатору фонда «Защитники Отечества» Алине Чудовой, которая посоветовала ему принять участие в программе реабилитации и помогла с оформлением и отправкой документов.
После ранения Ильгиз Ахунов попал в реабилитационную группу пилотного проекта Российского государственного социального университета и Союза «Кибератлетика» по комплексной реабилитации лиц, получивших травмы в зоне СВО. Две недели вместе с другими участниками он занимался по специальной программе восстановления в Подмосковье. Занятия проводили опытные инструкторы, помогали им студенты-волонтеры РГСУ.
В конце прошлого года сотрудники филиала фонда совместно с муниципальной комиссией обследовали квартиру ветерана СВО. И уже в ближайшее время ему будут выданы средства для адаптации квартиры под его потребности, с учетом инвалидности.
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Добавим, проект «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».
Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие.
Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в республике.