Радий Хабиров поручил создать спортивный навигатор для ветеранов СВО

Военнослужащие, возвращающиеся домой из зоны проведения СВО, должны получить все условия для реабилитации. В этом им могут помочь занятия физкультурой и спортом. Однако не все из них знают, куда можно сходить позаниматься, какой спортзал предлагает те или иные тренажёры, площадки, виды спорта. Поэтому есть смысл создать приложение, чтобы боец открыл его в телефоне и получил всю необходимую информацию.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил вице-премьеру республики Олегу Ли и вице-премьеру республики — министру спорта Руслану Хабибову разработать программу для участников и ветеранов СВО. По мнению Радия Хабирова, цифровая платформа поможет бойцам найти учреждения, где они могли бы заниматься физкультурой и спортом.

Глава Башкирии отметил, что необходимо понимать то, что в республику возвращаются участники СВО и их много. И для бойцов надо создать все условия для их оздоровления и реабилитации. Об этом Радий Хабиров сказал на оперативном совещании правительства в ЦУРе после доклада Руслана Хабибова, посвящённого теме привлечения участников СВО в систематические занятия спортом.

«Наша задача – работать с большими числами. У нас большое число участников, большое число травмированных и большое число спортивных объектов. Но общей картины, я думаю, мы не знаем. Я вполне допускаю, что в каком-то сельском районе ребята не имеют возможности [заниматься], там не урегулирован этот вопрос. Утверждать не буду, но допускаю это.

Значит, все наши спортивные объекты вбиваются туда [в приложение], решение учредителя этих объектов, какое время они предоставляют для участников СВО. С участниками СВО надо встретиться, поговорить с ними. Может быть, некоторые из них могут вечером заниматься, часть, когда дети в школе, в первую смену.

Нажал на кнопку. И, условно, в Аскинском районе проводятся занятия. Есть ли методист, там же ещё и он нужен, или тренер, который этим занимается», — сказал Радий Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что данные доклада Руслана Хабибова информативные, но, по мнению руководителя республики, нужна конкретная работа с ветеранами и участниками СВО.

«Я не утверждаю, но предполагаю. Поэтому наша задача, ещё раз говорю, работать с большими числами. Не только с командой полупрофессиональных спортсменов, которые у нас уже есть, и теми, кто становится паралимпийцами. А со всеми участниками СВО. Спорт имеет огромное значение для них, вы хорошо это понимаете. Некоторые считают это какой-то, знаете, забавой. Это не забава. Для человека, участника СВО — это иногда спасение жизни и спасение его дальнейшей траектории жизни», — подчеркнул Радий Хабиров.

На разработку цифровой платформы Глава республики дал полгода.

Ранее в Ермекеевском районе открыли центр поддержки участников СВО.