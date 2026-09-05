В Ермекеевском районе Башкирии открыли центр поддержки участников СВО

Центр поддержки участников СВО и их семей открылся в административном здании на улице Ленина села Ермекеево.

Помимо кабинета социального координатора, где будут проходить индивидуальные консультации, там есть кабинет для консультаций специалистов (психолога, юриста, сотрудников МФЦ и др.). Предусмотрели и комфортный зал ожидания с информационным стендом и телевизором. Есть также вместительный зал для проведения встреч и больших мероприятий. Туалет оборудован для маломобильных граждан.

В церемонии открытии приняли участие глава администрации Ермекеевского района Рустам Алимгафаров, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан Гульнур Кульсарина, ветераны, члены семей участников СВО, волонтеры и почетные гости.

«Наша задача — чтобы каждый защитник и каждая семья чувствовали: они не одни. Их помнят, ценят, о них заботятся. Эта поддержка будет постоянной — и сегодня, и после нашей общей победы», - отметил руководитель муниципалитета.

Пользуясь случаем, наградили активных жителей, помогающих фронту. Почетную грамоту филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан вручили главе администрации района Рустаму Алимгафарову. Благодарственное письмо получила координатор районного волонтерского клуба «Помощь СВО» села Ермекеево и руководитель волонтёрского клуба села Тарказы «Пчелки» Лилия Шаймарданова.

Также волонтерам вручили благодарственные письма администрации района за бесценный труд, неравнодушие, активную гражданскую позицию и самоотверженную помощь участникам специальной военной операции и членам их семей.

В тот же день Ермекеевский район принял межрегиональный фестиваль творчества народов Икского региона «Земля предков». В его рамках состоялось награждение ветерана специальной военной операции, родителей участников СВО, воспитавших настоящих патриотов своей Родины.

Медалью «Отец защитника Отечества» награждены Наиль Идиятуллин, Биктимир Фаттахутдинов и Дамир Шарипов

Общественной медали Общества башкирских женщин РБ «Женщина – мать нации» имени Рабиги Кушаевой удостоена Залифа Макарова.

Благодарственное письмо филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по РБ вручили ветерану Алмазу Яппарову, сообщили в пресс-службе администрации.

Ранее «Башинформ» писал о том, что ветераны СВО проводили в школу детей погибших товарищей.