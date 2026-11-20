Офицер пункта отбора на военную службу по контракту капитан Фадис Султанов рассказал информагентству «Башинформ», что кандидатов привлекают доброжелательное отношение, хорошие бытовые условия в центре «Защитник», оперативное восстановление документов, а также преимущества специального годового контракта и относительная безопасность службы операторов БПЛА.

«На сегодняшний день отбор в подразделения БПС, то есть беспилотных систем, осуществляется ежедневно, — сказал Фадис Султанов. — Темпы обращения граждан с каждым днём увеличиваются. Поступают звонки не только от жителей Республики Башкортостан, но и из других регионов. В последнее время всё больше людей интересуются отбором именно из других субъектов».

Фадис Султанов отметил, что кандидаты из других регионов называют три основных фактора, которые их привлекают.

«В ходе беседы они отмечают, что в Башкортостане отношение к кандидатам на этапе отбора очень отзывчивое и доброжелательное. К ним всегда идут навстречу, независимо от ситуации, и дают конкретные разъяснения по тонкостям. Например, кандидаты спрашивают, как они могут попасть, куда они могут попасть, есть ли у них выбор между подразделениями БПС, где больше привилегий, а где наоборот. Мы предоставляем информацию, которая будет для них содержательной и понятной», — пояснил офицер.

Второй момент, по его словам, касается бытовых условий.

«По прибытии в центр „Защитник“ кандидаты отмечают хорошие бытовые условия. Есть проживание, трёхразовое питание, кофемашины, автоматы со снеками и другие удобства. В других местах, куда они обращались, таких элементарных вещей зачастую нет», — сказал Фадис Султанов.

Третий фактор — это оперативность восстановления утраченных документов.

«Бывает, что у кандидатов утеряны какие-либо документы, например, СНИЛС. В Башкортостане при содействии администраций муниципальных районов и правительства Республики Башкортостан этот вопрос решается оперативно, без бюрократических проволочек», — подчеркнул Фадис Султанов.

Он также добавил, что, кроме этих трёх основных факторов, проводится хорошее консультирование по вопросам прохождения службы в целом.

«Оно охватывает всё, начиная с регистрации в пункте отбора и заканчивая взаимодействием с сотрудниками ФССП, муниципальными должностными лицами администрации и инструкторами пункта отбора», — сказал Фадис Султанов.

По словам капитана, темпы отбора увеличиваются. Обращаются как молодые люди, так и кандидаты постарше. Они проходят все мероприятия отбора без исключения. По факту прохождения выставляется категория годности и профессионально-психологическая пригодность. Конечно, есть случаи отказа. Например, кандидат не прошёл профессионально-психологический отбор, не смог выполнить тестовые задания, либо имеются заболевания, которые при определённых условиях могут проявиться.

Отдельно Фадис Султанов остановился на именном батальоне имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.

«На сегодняшний день отбор кандидатов продолжается. Темпы планомерные, без резких провалов или увеличений, отбор идёт ежедневно в одинаковом темпе. По другим беспилотным подразделениям Вооружённых сил ситуация аналогичная. Представители этих подразделений беседуют с кандидатами и разъясняют все плюсы и минусы прохождения службы. Заверяю, что плюсов намного больше. Во-первых, заключается специальный контракт сроком на один календарный год, без автоматической пролонгации. Во-вторых, военнослужащего не имеют права без его согласия перевести на равнозначную должность в линейные мотострелковые части. Кроме того, даже если нормативно-правовые акты в отдельных случаях допускают перевод без согласия, в рамках спецконтракта такой перевод не осуществляется. В-третьих, предусмотрено гарантированное увольнение после календарного года службы. В-четвёртых, есть возможность продлить контракт в этой же части либо уволиться и затем заново заключить контракт», — сказал Фадис Султанов.

Есть ещё один немаловажный фактор, отметил Фадис Султанов. Служба в беспилотных системах в разы безопаснее, поскольку все операторы дронов находятся на определённом удалении от линии боевого соприкосновения, в зависимости от задач. Плюс ещё в том, что операторы дронов имеют узкую специальность, отметил он.

«Они не переходят постоянно с одного дрона на другой. Если человек обучен на разведывательный дрон, он будет заниматься именно разведывательным коптером. Если на ударный, то только ударным. Специфика использования дронов на сегодняшний день узкоспециальная. Конечно, оператора обучают всем азам и тактико-техническим характеристикам, но остаётся он там, где у него лучше получается и где его эффективность выше», — сказал Фадис Султанов.

Жители Башкирии, желающие вступить в войска беспилотных систем, могут узнать все подробности на сайте о призыве по контракту башбат.рф. Портал дополнился информацией о преимуществах войск БПЛА, сообщал ранее «Башинформ».

Напомним главные преимущества службы в войсках беспилотных систем. Так, для операторов БПЛА обеспечен повышенный уровень безопасности. Их служба идёт вдали от линии боевого соприкосновения.

Также минобороны предлагает гибкие сроки службы. Контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы. Военнослужащий сможет уволиться либо заключить новый контракт.

Бойцам гарантируется сохранение специальности. В контракте с оборонным ведомством страны прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.

Контрактники в сфере БПЛА получают полный социальный пакет. На них распространяются все предусмотренные законодательством выплаты, льготы и социальные гарантии.

Кроме того, есть специальные условия студентам. Обучающиеся в вузах имеют право заключить контракт, взяв академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет.

Есть доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Эту и другую важную информацию интересующиеся службой в рядах подразделений БПЛА могут узнать на сайте башбат.рф, а также по номеру 122.

Также в Башкирии формируется батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Кроме операторов БПЛА в подразделении также нужны водители, механики, электрики и другие специалисты.

Жители республики, интересующиеся военной службой, могут получить ответы на актуальные вопросы в Уфе, по адресу улица Октябрьской революции, дом 3. Номер телефона +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.