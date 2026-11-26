Родные братья с позывными «Мурза» и «Мурзик» рассказали, что когда-то прадед дошел до Берлина, а сегодня пришла их очередь защищать мир от фашизма.

«По годам в пилоты я не прохожу, но водителем берут — это моя основная специальность», — поделился «Мурза» с корреспондентом «Молодежной газеты».

За старшим братом последовал «Мурзик», который с беспилотниками знаком давно: тренируется на симуляторе, разбирается в компьютерной технике, паяет микросхемы. Срочную службу проходил в танковой дивизии. Супруга «Мурзы» Розалия узнала о решении мужа за неделю до отправки.

«Я так понимаю, он собирался уже давненько, а сказал мне буквально на днях. Конечно, сначала у меня был шок. Но я уважаю их выбор и очень горжусь ими — настоящее мужское решение. Будем ждать и молиться. Знаю, братья-ребята не подведут. В любом случае одобряю их решение и желаю им отличной службы».

По ее словам, «Мурза» и «Мурзик» — очень дружные и отзывчивые. Все вместе делают: и дом строят, и друзьям помогают.

Новобранец «Диджей» – уфимец, ему 24 года. Во время учебы в колледже увлекся дронами, сам программировал. После срочной службы любимое дело продолжил.

«Узнал, что батальону Мусы Гареева требуются люди с техническим складом ума. Это как раз про меня. Уверен, что принесу пользу», — рассказывает «Диджей».

Советник Главы Башкирии по взаимодействию с войсками Артур Юмагужин отметил, что батальон считается одним из элитных подразделений. Отбор сюда серьезный: возраст до 35 лет для летного состава, до 45 — для механиков и водителей, категория здоровья А, отсутствие судимости. Республика активно помогает с обеспечением.

«Ребята идут к нам охотно, с большим желанием, за республику испытываешь гордость. Они заключают спецконтракт на один год. Военнослужащий получает отношение непосредственно здесь, в штабе в Уфе, на Октябрьской революции, 3, проходит медкомиссию и убывает в подразделение. Согласно указу, его не могут перевести в другие подразделения. По завершении контракта — возвращение домой либо продление по желанию».

Командир отделения с позывным «Сиджей» добавил, что задачи у батальона обширные — работа ударными дронами по противнику, разведка на коротких и средних дистанциях, заходы самолетами.

«Беспилотникам отведена главная роль в ведении современной войны. Не обязательно отправлять человека — большинство задач можно решить удалённо, используя „птиц“, — сказал он. — В батальоне применяются также наземные робототехнические комплексы: для доставки, подрывов и разминирования. Обеспечение подразделения полностью покрывается Министерством обороны и гуманитарной помощью из Башкирии».

По вопросам службы в батальоне БПС имени Мусы Гареева обращаться по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3 и по номерам: +7 995 948-65-41, +7 908 358 0000.