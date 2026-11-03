Как в Башкирии бойцы отряда «БАРС» отражают атаки с неба

В отряд приглашаются мужчины в возрасте до 52 лет, прошедшие военную службу. Особое внимание уделяют тем, кто умеет управлять БПЛА или имеет опыт охотника. Все кандидаты проходят медицинскую комиссию.

Контракт заключается с Минобороны России, но бойцы служат исключительно на территории Башкирии. Подготовка бойцов проходит на полигонах Центрального военного округа в Оренбургской области либо на территории республики. Новобранцев обучают стрельбе, использованию средств противодействия беспилотным системам, тактической медицине и базовым навыкам боя. Занятия проводятся как днём, так и ночью, а тренировки максимально приближены к реальным условиям.

Особый упор делается на техническую подготовку. Резервисты осваивают управление дронами-перехватчиками типа «Ёлка», средства радиоэлектронной борьбы и оптической разведки, а также стрельбу по малоразмерным воздушным целям.

График службы построен по принципу ротации. Два месяца бойцы выполняют задачи по отражению атак, затем столько же времени работают по своей гражданской специальности. То есть служба идёт без отрыва от основной работы. Боевое применение занимает не более шести месяцев в году. За время выполнения задач им выплачивается дополнительное вознаграждение в размере двух тысяч рублей в сутки, при этом сохраняется зарплата по основному месту работы, начисляется оклад по воинскому званию и должности. За уничтожение беспилотников предусмотрено отдельное поощрение.

По словам Тимофея Присяжнюка, люди идут в отряд «БАРС» по разным мотивам, но в основном люди нацелены на то, чтобы обеспечить безопасность. Мужчины, объясняя своё решение, говорят о невозможности оставаться в стороне, поскольку у некоторых из них на СВО служат дети, а кто-то из бойцов вернулся домой с фронта.

«Мужчины, когда с ними разговариваю об их решении, рассказывают о невозможности оставаться в стороне. Ветераны приходят с боевым опытом, передают его и сами продолжают военное дело. Каждый стремится принести пользу Родине, своей семье. Надо отметить, бойцы понимают, что защита экономики напрямую влияет на стабильность цен на топливо и продукты. Поэтому они здесь. Для членов отряда и их семей указом Главы республики предусмотрены льготы, в основном касающиеся детей, а также другие меры социальной поддержки», — сказал Тимофей Присяжнюк.

Глава Башкирии неоднократно подчёркивал важность отряда и благодарил Минобороны и бойцов.

«Спасибо Министерству обороны, охране предприятия и нашему БАРСу. Они научились бороться с этим злом», — сказал Радий Хабиров.

Также Радий Хабиров отмечал эффективность новой структуры. Глава Башкирии отметил, что пассивная и активная защита предприятий показывает эффективную работу.

«Мы усилились отрядами „БАРС“, на которые возложены задачи по охране нашего неба. Эту работу мы будем совершенствовать и дальше», — отметил Радий Хабиров.

Для поступления в республиканский отряд «БАРС» необходимо обратиться к заместителю командира отряда майору Ибрагимову Ильдусу Рифгатовичу по номеру +7 987 253-65-30, а также в военкомат по месту жительства.