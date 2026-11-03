Как в Башкирии бойцы отряда «БАРС» отражают атаки с неба

Республиканский отряд «БАРС» в Башкирии создан 1 июня 2026 года. Изначально в его состав вошли 300 мужчин, обладающих боевым опытом, в том числе ветераны специальной военной операции. Однако уже к осени стало понятно, что подразделение будет расти. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что более полутора тысяч бойцов отряда «БАРС» с оружием в руках охраняют небо над республикой.
«Мы сформировали наш отряд „БАРС“, вооружили его. „БАРС“ принял первый бой, прошёл боевое крещение. Мы этим занимаемся. И люди должны тоже понимать, что обстановка с топливом происходит на фоне тяжёлой ситуации, боевой ситуации. Мы отбиваемся ещё вот в этой истории. Поэтому я прошу „БАРСовцев“, представителей Минобороны, МЧС, ГК ЧС, служб безопасности предприятий, которые этим заняты, представлять к государственным наградам. Они находятся, по сути, на войне и свою задачу выполняют. Непросто она даётся», — сказал Радий Хабиров в июне этого года после отражения атаки с неба.
Основная задача бойцов «БАРС» — защита критически важных объектов республики от атак вражеских беспилотников. Речь идёт о предприятиях топливно-энергетического сектора и оборонно-промышленного комплекса, а также о гражданских объектах. В отряд записываются не только кадровые военные, но и гражданские. Как ранее «Башинформу» рассказал командир отряда Тимофей Присяжнюк, защищать стратегические объекты в Башкирии идут представители разных профессий.
«В отряде люди совершенно разных профессий: учителя, административные работники, слесари, водители, плотники. Все взрослые и прекрасно понимают, что сегодня — их очередь научиться противостоять врагу и выполнять задачи по защите тыловых регионов», — сказал Тимофей Присяжнюк.
В отряд приглашаются мужчины в возрасте до 52 лет, прошедшие военную службу. Особое внимание уделяют тем, кто умеет управлять БПЛА или имеет опыт охотника. Все кандидаты проходят медицинскую комиссию.
Контракт заключается с Минобороны России, но бойцы служат исключительно на территории Башкирии. Подготовка бойцов проходит на полигонах Центрального военного округа в Оренбургской области либо на территории республики. Новобранцев обучают стрельбе, использованию средств противодействия беспилотным системам, тактической медицине и базовым навыкам боя. Занятия проводятся как днём, так и ночью, а тренировки максимально приближены к реальным условиям.
Особый упор делается на техническую подготовку. Резервисты осваивают управление дронами-перехватчиками типа «Ёлка», средства радиоэлектронной борьбы и оптической разведки, а также стрельбу по малоразмерным воздушным целям.
График службы построен по принципу ротации. Два месяца бойцы выполняют задачи по отражению атак, затем столько же времени работают по своей гражданской специальности. То есть служба идёт без отрыва от основной работы. Боевое применение занимает не более шести месяцев в году. За время выполнения задач им выплачивается дополнительное вознаграждение в размере двух тысяч рублей в сутки, при этом сохраняется зарплата по основному месту работы, начисляется оклад по воинскому званию и должности. За уничтожение беспилотников предусмотрено отдельное поощрение.
По словам Тимофея Присяжнюка, люди идут в отряд «БАРС» по разным мотивам, но в основном люди нацелены на то, чтобы обеспечить безопасность. Мужчины, объясняя своё решение, говорят о невозможности оставаться в стороне, поскольку у некоторых из них на СВО служат дети, а кто-то из бойцов вернулся домой с фронта.
«Мужчины, когда с ними разговариваю об их решении, рассказывают о невозможности оставаться в стороне. Ветераны приходят с боевым опытом, передают его и сами продолжают военное дело. Каждый стремится принести пользу Родине, своей семье. Надо отметить, бойцы понимают, что защита экономики напрямую влияет на стабильность цен на топливо и продукты. Поэтому они здесь. Для членов отряда и их семей указом Главы республики предусмотрены льготы, в основном касающиеся детей, а также другие меры социальной поддержки», — сказал Тимофей Присяжнюк.
Глава Башкирии неоднократно подчёркивал важность отряда и благодарил Минобороны и бойцов.
«Спасибо Министерству обороны, охране предприятия и нашему БАРСу. Они научились бороться с этим злом», — сказал Радий Хабиров.
Также Радий Хабиров отмечал эффективность новой структуры. Глава Башкирии отметил, что пассивная и активная защита предприятий показывает эффективную работу.
«Мы усилились отрядами „БАРС“, на которые возложены задачи по охране нашего неба. Эту работу мы будем совершенствовать и дальше», — отметил Радий Хабиров.
Для поступления в республиканский отряд «БАРС» необходимо обратиться к заместителю командира отряда майору Ибрагимову Ильдусу Рифгатовичу по номеру +7 987 253-65-30, а также в военкомат по месту жительства.
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