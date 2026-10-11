Александр Шельдяев встретился с бойцами отряда «Барс» Башкирии

И.о. премьер-министра правительства Башкирии Александр Шельдяев и вице-премьер Ирек Сагитов посетили расположение бойцов республиканского отряда «Барс».

Александр Шельдяев и Ирек Сагитов посмотрели бытовые условия военнослужащих, поговорили с ними, выслушали их вопросы.

«У наших служащих настрой боевой, это радует. Стать частью Боевого армейского резерва страны может каждый. Для поступления в БАРС необходимо обратиться к заместителю командира отряда — майору Ибрагимову Ильдусу Рифгатовичу по номеру: 8-987-253-65-30», — сказал Александр Шельдяев.

Ранее «башинформ» сообщал о том, что и почему в Башкирии идёт в «БАРС». Подробности в этой публикации агентства.