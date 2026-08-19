Батальон беспилотных систем Башкирии станет элитой в зоне СВО

Ну и ещё один главный момент — это отбор. В батальоне ждут здоровых и крепких мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Но выбор связан ещё и с тем, что современной молодёжи свойственны более быстрая реакция, острый ум и развитая моторика. Не секрет, что эти качества она приобретает за компьютерами во время прохождения в виртуальном мире очередного «шутера».

«Сейчас идеальный возраст для оператора БПЛА до 25 лет. Это показала практика. Они более шустрые, у них свой „птичий“ язык. Они сообразительные. Они понимают прогресс. Они приезжают с идеями, которыми делятся с теми, кто на фронте находится не первый год. Они дома могут быть, ну, не знаю, как бы это сказать. Но на СВО они патриоты и герои в полном понимании этого слова», — отметил Артур Юмагужин.

Нужны в батальоне и мужчины в возрасте от 35 до 45 лет. Их умения пригодятся в службе обеспечения, они могут быть водителями, механиками, электриками, добавил советник Главы Башкирии.

Ну и вместо эпилога. Когда-то автор этих строк видел коптеры только на сабантуях, парадах, концертах, других праздниках. Дроны летали над толпой, снимали с высоты птичьего полёта яркие кадры, общий план, улыбки людей. Тогда малое винтокрылое оборудование было просто новым способом запечатлеть момент.

Кто бы мог подумать, что спустя несколько лет квадрокоптеры, а также сельскохозяйственные, геологоразведывательные гексакоптеры, октокоптеры станут грозным оружием на поле боя, будут выслеживать и уничтожать позиции, технику и живую силу ВСУ, корректировать огонь артиллерии и спасать жизни наших штурмовиков. Безусловно, беспилотники не заменили танки и авиацию, но стали серьёзной, самостоятельной силой, которая диктует новые правила ведения войны.

Каково же это, чувствовать аппарат в воздухе и управлять коптером, подумал военкор агентства Эдуард Кускарбеков. Выяснить это ему удалось на специальных курсах в Уфе.

«Признаюсь, было очень любопытно попробовать себя в управлении БПЛА. Я и мои сокурсники тренировались на квадрокоптере DJI. Данная модель дрона идеально подходит для начинающих и любителей. Она компактная и лёгкая, довольно удобная в управлении. Но главное не это. На пульте есть экран, в котором наблюдал пространство. В этот момент сразу вспоминаются сводки минобороны, в которых показывают кадры объективного контроля. Ну или поражение цели. Ощущения невероятные. На уроках учили плавно взлетать, обходить препятствия и аккуратно приземляться. Но! Пальцы „деревянные“, да ещё и близорукость. В первый, а потом второй, ну и ещё раз потом не сразу получалось летать. Но занятие довольно интересное. Экзамен сдал, все нормативы выполнил. И теперь, когда я думаю о молодых парнях, которые придут в батальон имени Мусы Гареева, возьмут в руки пульты управления дронами и будут уничтожать позиции, технику и живую силу противника, я испытываю чувство гордости. Они сыновья, внуки, а может, и правнуки героев Великой Отечественной войны, которые теперь нужны на новом фронте», — сказал Эдуард Кускарбеков.

И, как ещё раз отметил Артур Юмагужин, победа будет за нами. И её приблизят молодые воины.

«Идёт специальная военная операция. Наши бойцы приближают победу день за днём. У них крепкий дух и огромное желание победить. Но надо помочь. На молодых надежда. Фронту нужна поддержка молодых людей. Их ум, опыт, скорость и сообразительность и другие самые лучшие качества помогут быстрее достичь целей СВО», — сказал Артур Юмагужин.

Жители Башкирии, интересующиеся службой в рядах батальона БПЛА, могут получить ответы на актуальные вопросы в Уфе, по адресу улица Октябрьской революции, дом 3. Номер телефона +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.