Батальон беспилотных систем Башкирии станет элитой в зоне СВО

Напомним, о формировании нового башкирского именного батальона беспилотных систем 4 августа 2026 года объявил Глава республики Радий Хабиров. Инициатива поступила от командования одной из воинских частей и получила полную поддержку руководителя региона. Подразделение будет полностью ориентировано на беспилотные авиационные системы.
«Я эту инициативу поддержал. Почему? Среди наших ребят много желающих служить в войсках беспилотных систем — это элита Вооружённых сил, за которой будущее нашей армии. А практика формирования башкирских батальонов показывает, что так наша поддержка становится более эффективной. Мы регулярно доставляем нашим добровольцам всё, что им необходимо для решения боевых задач. При этом чувство землячества для наших ребят тоже имеет огромное значение — это то, что сплачивает и помогает вдали от дома», — сказал Радий Хабиров.
О том, что в подразделении будут служить земляки, подтвердил советник Главы Башкирии по взаимодействию с войсками Национальной гвардии РФ Артур Юмагужин. Он отметил, что отбор в батальон ведётся преимущественно среди жителей республики, а территориальный принцип формирования позволяет адресно обеспечивать бойцов всем необходимым снаряжением. Также на военнослужащих распространят все региональные выплаты и меры поддержки, предусмотренные для контрактников.
Курировать вопрос создания башкирского добровольческого батальона БПЛА будет Герой России капитан Тельман Уралбаев, который временно исполняет обязанности начальника службы беспилотной системы.
Тельман Уралбаев подчеркнул, что служба в батальоне имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева — это не только честь и гордость, но и огромная ответственность. Офицер тоже отметил, что в подразделении будут служить выходцы из Башкирии.
«Когда ребята из одного населённого пункта, города или посёлка выполняют боевые задачи вместе, плечом к плечу — это огромный плюс во взаимодействии, дружбе и преданности друг другу. Это даёт очень сильный результат на пути к победе», — сказал в интервью «Башинформу» Тельман Уралбаев.
Также капитан рассказал о подготовке операторов БПЛА. По его словам, каждый военнослужащий, прежде чем заключить контракт с Минобороны РФ, пройдёт спецотбор, то есть изучит теорию и практику работы с дронами. В дальнейшем будущие дроноводы отправятся в пункт дислокации, где их ждёт общевойсковая и специальная подготовка.
Уралбаев пояснил, что обучение обычно занимает около трёх месяцев, и заверил, что опытные инструкторы всегда добиваются результата.
«Обучение занимает около трёх месяцев. Однако у меня бывали случаи, когда ребята усваивали материал и за неделю, и за месяц. Наши опытные инструкторы очень сильные, которые добиваются результата. Они сделают из новобранцев профессиональных бойцов за два месяца. Однако многое зависит от самих контрактников, от того, ради чего он пошёл на фронт и для чего. Я набираю военнослужащих в возрасте от 18 до 30 лет. Это операторы БПЛА. Но есть бойцы и старше 30 лет, до 35 лет. Они проходят обучение на другие специальности, которые также востребованы в войсках беспилотных систем. Нужны операторы расчётов, сапёры, водители и другие», — сказал Тельман Уралбаев.
Башкортостан располагает серьёзной базой для создания такого батальона. Об этом говорилось в подведении итогов исследования Центра политической информации, согласно которым республика заняла третье место в России по комплексной вовлечённости в поддержку СВО.
Республика прошла большой путь от создания первых добровольческих батальонов до мощного мотострелкового полка. Всё начиналось с батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. «Башинформ» освещал проводы жителей Башкирии, которые уезжали защищать Родину. Потом появились батальоны имени Салавата Юлаева. А в 2023 году сформировали мотострелковый полк «Башкортостан», объединивший 12 именных подразделений. В составе полка воюют батальоны имени Даяна Мурзина, Тагира Кусимова, Миннигали Губайдуллина, танковый батальон имени Сергея Зорина, артиллерийский дивизион имени Мугина Нагаева, штурмовой отряд имени Гази Загитова, рота снайперов имени Ахата Ахметьянова, разведывательная рота имени Вафы Ахмадуллина, медицинская рота имени Ахмета Давлетова и инженерно-сапёрная рота имени Георгия Ветошникова и другие подразделения.
На базе башкирского полка также сформирован специальный отряд «Айгир» по работе с беспилотными летательными устройствами. Так что решение о создании нового батальона стало закономерным этапом развития башкирских воинских формирований, которые ведут свою историю с первых месяцев специальной военной операции.
Батальон беспилотных систем будет носить имя легендарного лётчика-штурмовика Мусы Гареева, совершившего 250 боевых вылетов в годы Великой Отечественной войны. Его имя для Башкирии не просто страница истории, а живой символ высочайшей доблести и беззаветного служения Отечеству.
Офицер пункта отбора на военную службу по контракту капитан Фадис Султанов сказал «Башинформу», что граждане уже активно интересуются новым подразделением.
«Мы получаем много звонков, наши инструкторы подробно рассказывают о всех нюансах, о том, какие должности есть, и как проходит служба. Люди советуются с семьями, с друзьями, прежде чем принять решение, и это правильно, потому что контракт – дело серьёзное. Я хочу особо подчеркнуть, что условия в батальоне весьма привлекательные. Единовременная выплата составляет 200 тысяч рублей каждые 180 дней, то есть дважды в год, плюс ежедневные суточные — 2 тысячи рублей за каждый день службы. А сверх основного денежного довольствия, которое в частях, участвующих в СВО, начинается от 210 тысяч рублей, мы доплачиваем ещё 60 тысяч рублей ежемесячно. В итоге сумма может доходить до 300 тысяч рублей в месяц — это очень достойный уровень», — подчеркнул Фадис Султанов.
Фадис Султанов отметил, что спецконтракт в батальоне БПЛА заключается сроком на один год, и к нему прилагается специальное приложение, гарантирующее, что без согласия военнослужащего его не переведут на другую должность, даже равнозначную, так что боец остаётся в своём подразделении независимо от внешних обстоятельств. При этом он добавил, что данные послабления не отменяют воинской дисциплины, и за нарушения устава будут применяться меры ответственности.
Отдельно капитан остановился на студентах. Султанов отметил, что для тех, кто учился или был отчислен из вуза или колледжа, служба в их батальоне даёт уникальный шанс восстановиться. Капитан подчеркнул, что есть договорённость с образовательными ведомствами, которые идут навстречу, и поэтому молодой человек, не сдавший экзамены или нарушивший правила, может вернуться к учёбе и получить диплом. По его словам, это очень важно, ведь они не только защищают Родину, но и думают о будущем каждого бойца.
«Допустим, сегодня студент подписал контракт. Спустя год в этот же день он возвращается в свой университет или техникум. К этому моменту у него будет ветеранское удостоверение, денежные выплаты, госнаграды и все меры поддержки. Это же касается и того, кто работает и решил записаться в батальон. Он вернётся на прежнее место работы», — добавил Артур Юмагужин.
Не все юноши после окончания школы становятся абитуриентами. Некоторых из них ждёт срочная служба в армии. Однако молодой человек сможет выбирать — либо срочная служба в Вооружённых силах РФ, либо подписание спецконтракта с Минобороны для защиты Родины в составе батальона войск беспилотных систем.
«Молодому человеку этой осенью придёт повестка с призывом отслужить в армии. Куда Родина отправит, там и будет служить. Но в нашем случае парень будет служить в именном башкирском батальоне, который курирует руководство республики. Он знает, что, подписав контракт, ровно через год вернётся домой. Кто-то может подумать, что он идёт на войну. Нет. Это специальная военная операция. Конечно, боевую работу никто не отменял. Срочную службу они тоже проходят с оружием в руках, их обучают. Однако операторы БПЛА не участвуют в штурмовых операциях. На линии боевого соприкосновения они не работают. Это раньше они находились от неё на расстоянии 500 метров. Сейчас расстояние от них до линии огня составляет от 30 до 60 километров. Технологии развиваются, так что операторы БПЛА сидят вдалеке, но работают не менее эффективно», — сказал Артур Юмагужин.
Ну и ещё один главный момент — это отбор. В батальоне ждут здоровых и крепких мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Но выбор связан ещё и с тем, что современной молодёжи свойственны более быстрая реакция, острый ум и развитая моторика. Не секрет, что эти качества она приобретает за компьютерами во время прохождения в виртуальном мире очередного «шутера».
«Сейчас идеальный возраст для оператора БПЛА до 25 лет. Это показала практика. Они более шустрые, у них свой „птичий“ язык. Они сообразительные. Они понимают прогресс. Они приезжают с идеями, которыми делятся с теми, кто на фронте находится не первый год. Они дома могут быть, ну, не знаю, как бы это сказать. Но на СВО они патриоты и герои в полном понимании этого слова», — отметил Артур Юмагужин.
Нужны в батальоне и мужчины в возрасте от 35 до 45 лет. Их умения пригодятся в службе обеспечения, они могут быть водителями, механиками, электриками, добавил советник Главы Башкирии.
Ну и вместо эпилога. Когда-то автор этих строк видел коптеры только на сабантуях, парадах, концертах, других праздниках. Дроны летали над толпой, снимали с высоты птичьего полёта яркие кадры, общий план, улыбки людей. Тогда малое винтокрылое оборудование было просто новым способом запечатлеть момент.
Кто бы мог подумать, что спустя несколько лет квадрокоптеры, а также сельскохозяйственные, геологоразведывательные гексакоптеры, октокоптеры станут грозным оружием на поле боя, будут выслеживать и уничтожать позиции, технику и живую силу ВСУ, корректировать огонь артиллерии и спасать жизни наших штурмовиков. Безусловно, беспилотники не заменили танки и авиацию, но стали серьёзной, самостоятельной силой, которая диктует новые правила ведения войны.
Каково же это, чувствовать аппарат в воздухе и управлять коптером, подумал военкор агентства Эдуард Кускарбеков. Выяснить это ему удалось на специальных курсах в Уфе.
«Признаюсь, было очень любопытно попробовать себя в управлении БПЛА. Я и мои сокурсники тренировались на квадрокоптере DJI. Данная модель дрона идеально подходит для начинающих и любителей. Она компактная и лёгкая, довольно удобная в управлении. Но главное не это. На пульте есть экран, в котором наблюдал пространство. В этот момент сразу вспоминаются сводки минобороны, в которых показывают кадры объективного контроля. Ну или поражение цели. Ощущения невероятные. На уроках учили плавно взлетать, обходить препятствия и аккуратно приземляться. Но! Пальцы „деревянные“, да ещё и близорукость. В первый, а потом второй, ну и ещё раз потом не сразу получалось летать. Но занятие довольно интересное. Экзамен сдал, все нормативы выполнил. И теперь, когда я думаю о молодых парнях, которые придут в батальон имени Мусы Гареева, возьмут в руки пульты управления дронами и будут уничтожать позиции, технику и живую силу противника, я испытываю чувство гордости. Они сыновья, внуки, а может, и правнуки героев Великой Отечественной войны, которые теперь нужны на новом фронте», — сказал Эдуард Кускарбеков.
И, как ещё раз отметил Артур Юмагужин, победа будет за нами. И её приблизят молодые воины.
«Идёт специальная военная операция. Наши бойцы приближают победу день за днём. У них крепкий дух и огромное желание победить. Но надо помочь. На молодых надежда. Фронту нужна поддержка молодых людей. Их ум, опыт, скорость и сообразительность и другие самые лучшие качества помогут быстрее достичь целей СВО», — сказал Артур Юмагужин.
Жители Башкирии, интересующиеся службой в рядах батальона БПЛА, могут получить ответы на актуальные вопросы в Уфе, по адресу улица Октябрьской революции, дом 3. Номер телефона +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.
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