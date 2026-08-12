Главные вопросы о батальоне беспилотных систем, который собирают в Башкирии

В Башкирии по предложению представителей одной из воинских частей идет отбор в новый именной батальон — беспилотных систем. Он называется Башкирский батальон беспилотных систем имени Мусы Гареева.
На участников нового подразделения распространяются все федеральные и республиканские льготы, в том числе для членов семьи. Но есть и дополнительные преимущества. Это:
«Практика формирования башкирских батальонов показывает, что так наша поддержка становится более эффективной. Мы регулярно доставляем нашим добровольцам все, что им необходимо для решения боевых задач. При этом чувство землячества для наших ребят тоже имеет огромное значение – это то, что сплачивает и помогает вдали от дома», – говорит Радий Хабиров.
Вступить в батальон могут:
Пункт приема находится по адресу: Уфа, ул. Октябрьской революции, 3. Телефоны для связи +7(908)358-00-00 и +7 (995) 948-65-41.
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