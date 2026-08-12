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17:20 (UTC+5), 12 Августа 2026

Главные вопросы о батальоне беспилотных систем, который собирают в Башкирии

Ответы на главные вопросы жителей Башкортостана о новом батальоне

Фото: Газиз Абдульменов | генерация ChatGPT
Станислав Шахов
Что за новый батальон?

В Башкирии по предложению представителей одной из воинских частей идет отбор в новый именной батальон — беспилотных систем. Он называется Башкирский батальон беспилотных систем имени Мусы Гареева.

Каковы преимущества службы в батальоне имени Мусы Гареева?

На участников нового подразделения распространяются все федеральные и республиканские льготы, в том числе для членов семьи. Но есть и дополнительные преимущества. Это:

  •         Безопасная служба вдали от линии боевого соприкосновения
  •         Бесплатное обучение
  •         Запрет на перевод в другие войска и специальности
  •         Фиксированный срок службы от одного года. После его окончания можно уволиться или заключить новый контракт
  •         Выплата по 200 тысяч после подписания контракта и потом каждые 180 дней службы, 2000 в день сверх зарплаты. Итого доход за первый год службы – 4 120 000 рублей.
  •         Дополнительные выплаты за поражение целей противника

«Практика формирования башкирских батальонов показывает, что так наша поддержка становится более эффективной. Мы регулярно доставляем нашим добровольцам все, что им необходимо для решения боевых задач. При этом чувство землячества для наших ребят тоже имеет огромное значение – это то, что сплачивает и помогает вдали от дома», – говорит Радий Хабиров.

Какие требования предъявляются к кандидатам?

Вступить в батальон могут:

  •         Мужчины, граждане России, от 18 лет (для операторов дронов — до 35 лет, для других должностей — до 45 лет)
  •         Имеющие базовые знания в сфере информационных технологий, «геймеры», приветствуется опыт управления радиосамолетом/дроном
  •         Физическая подготовка: категория годности «А» (полностью здоров)
  •         Без судимости
Куда обращаться?

Пункт приема находится по адресу: Уфа, ул. Октябрьской революции, 3. Телефоны для связи +7(908)358-00-00 и +7 (995) 948-65-41.

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