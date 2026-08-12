Главные вопросы о батальоне беспилотных систем, который собирают в Башкирии

Каковы преимущества службы в батальоне имени Мусы Гареева?

На участников нового подразделения распространяются все федеральные и республиканские льготы, в том числе для членов семьи. Но есть и дополнительные преимущества. Это:

Безопасная служба вдали от линии боевого соприкосновения

Бесплатное обучение

Запрет на перевод в другие войска и специальности

Фиксированный срок службы от одного года. После его окончания можно уволиться или заключить новый контракт

Выплата по 200 тысяч после подписания контракта и потом каждые 180 дней службы, 2000 в день сверх зарплаты. Итого доход за первый год службы – 4 120 000 рублей.

Дополнительные выплаты за поражение целей противника

«Практика формирования башкирских батальонов показывает, что так наша поддержка становится более эффективной. Мы регулярно доставляем нашим добровольцам все, что им необходимо для решения боевых задач. При этом чувство землячества для наших ребят тоже имеет огромное значение – это то, что сплачивает и помогает вдали от дома», – говорит Радий Хабиров.