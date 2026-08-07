Артур Юмагужин рассказал о батальоне имени Гареева и силе «бургеров» на СВО

Артур Юмагужин сказал, что сегодня на передовой активно работают расчёты БПЛА. Современные технологии стали важным элементом борьбы с противником. И если в начале спецоперации дроны преимущественно применялись для разведки, то теперь наносят удары по технике, укреплениям и живой силе ВСУ, а также продолжают наблюдать за местностью, прикрывают колонны, корректируют огонь и защищают мирное население. Словом, подчеркнул советник, операторы БПЛА сегодня одни из самых востребованных специалистов.

Артур Юмагужин рассказал, как возникла идея создания в Башкирии батальона войск беспилотных систем. По его словам, к нему обратилось командование мотострелкового батальона 506-го полка, в котором служат много жителей республики.

«Честно говоря, идея создания отдельного подразделения БПЛА зрела давно. Командование приглашало меня на разговоры по этому поводу. Я сказал, что решение принимает Глава Башкортостана. Командир дивизии написал письмо на имя Радия Хабирова с просьбой о создании батальона. Когда Радий Фаритович объявил о создании батальона БПЛА, телефон в штабе начал „раскаляться“, мы не успевали отвечать. Сейчас думаем поставить второй номер, потому что один не справляется. Звонят и мужчины за 40, но для операторов БПЛА берём только мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Звонят и женщины, но им отказ, даже не рассматриваем. Тема закрыта», — сказал Артур Юмагужин.

Отвечая на вопрос о преимуществах службы в войсках БПЛА для молодёжи, офицер пояснил, что сегодня все знают про указ президента о спецконтракте на один год. Молодой человек, отслужив срочную, может подписать контракт.

«А можно и сразу в 18–19 лет, поскольку у нас есть преимущество. Парень приходит в батальон, проходит профессиональную подготовку. Срок спецконтракта один год. Операторы БПЛА не находятся на передней линии. За год отслужит и у него будет военно-гражданская специальность, ветеранское удостоверение, государственные награды за уничтоженную технику и вражеские объекты, конечно же, достойные выплаты, а также „зелёный“ свет в любые вузы. Перспективы огромные.

У современной молодёжи хорошая моторика пальцев, быстрое мышление. Тем, кто думает, что они кроме смартфона и компьютера ни в чём не разбираются, скажу: такие ребята нам как раз и нужны. Причём в большом количестве, работы для них на фронте очень много. Мы называем их «бургерами». Согласитесь, многие же считают, что они дни напролёт сидят перед монитором. На столе у них по одну сторону клавиатуры или джойстика стоит бутылка с газировкой, по другую — гамбургеры или что там они едят из фастфуда. А теперь они нам нужны. Именно те ребята, которые сидели и «бомбили врага» в компьютерных играх. Их опыт, навыки реально востребованы на СВО.

В 2022 году в батальоны Шаймуратова, Доставалова, Салавата Юлаева в основном пошли профессионалы, за плечами которых Афганистан, Северный Кавказ, Сирия. Они приняли на себя первый удар и показали себя с лучшей стороны. Сейчас они тоже переквалифицируются на беспилотные системы. Но давайте посмотрим правде в глаза. У молодых ребят другое мышление. Солдаты, которые годятся им в отцы, как бы ни старались, не будут успевать за прогрессом. Я уже говорил вам ранее, что молодёжь — боги войны. Мы надеемся на неё. Кстати, часто вижу семейные династии. Отцы уходят домой, а сыновья приходят в башкирские именные батальоны. Мужчинам уже за 50 и больше, а их дети продолжают дело», — поделился Артур Юмагужин.

Офицер, рассказывая о молодых дроноводах, удивляется, как они быстро осваивают БПЛА, а между собой говорят на «птичьем языке». Артур Юмагужин признаётся, что часто наблюдает за работой операторов БПЛА и поражается скорости их мышления и реакции. Он привёл пример, когда они на его глазах созванивались с Уфой и объясняли, как модернизировать дрон, причём он сам уже не всегда понимал, о чём идёт речь. Однако именно в такие моменты он особенно остро осознаёт, что за этими специалистами будущее, и именно они принесут победу.

«Горжусь нашими воинами. В батальонах, которые курирую, уже созданы подразделения БПЛА. Они маскируются, их не видно и не слышно. У них колоссальный опыт. Их всех убрали из зоны прямого огня. Сейчас они сами охотятся за противником. Поэтому будущих военнослужащих батальона имени нашего прославленного военного лётчика, участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева всему научат. На днях президент Владимир Путин назначил генерала Лямина командующим войсками беспилотных систем. Это ещё раз говорит о том, насколько серьёзно к теме относятся на самом верху. Напомню, Глава Башкортостана в своё время подчеркнул, что среди наших ребят много желающих служить в войсках беспилотных систем, за ними будущее нашей армии. И мы, благодаря решениям Радия Фаритовича, всегда будем поддерживать этих ребят», — отметил Артур Юмагужин.

Новый именной батальон беспилотных систем республики продолжает набор военнослужащих. Подробнее о критериях отбора и условиях службы можно узнать в штабе батальона по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3, или по телефону: +7 995-948-65-41, +7 908-358-00-00.

Набор в батальон имени Мусы Гареева по поручению Главы Башкирии курирует основатель подразделения Артур Юмагужин.