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10:36 (UTC+5), 30 Августа 2026

Боевой запрос: что больше всего нужно бойцам из Башкирии на СВО

«Башинформ» уже два года подряд принимает участие в гуманитарных конвоях волонтеров «Народного фронта» Башкирии в зону СВО. Нашим бойцам было доставлены десятки тонн различных грузов и легкий транспорт – от УАЗов и «Нив» до мотоциклов и квадроциклов.

Фото: Сергей Николаев | ИА «Башинформ»
Сергей Николаев
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В целом гуманитарная помощь идет практически каждый день, как от отдельных жителей, так и организаций, предприятий, городов и районов республики. Фактически на фронт поставляется полный список самых нужных предметов снабжения, за исключением боеприпасов и боевой техники. С учетом масштабов оказываемой помощи, можно сделать вывод, в чем наши бойцы на фронте нуждаются больше всего.

Потребность номер один

Главная просьба, которую можно услышать практически от всех бойцов во всех подразделениях – поставка как можно большего числа беспилотников. Вездесущие пластиковые «птицы» с небольшими жужжащими моторчиками произвели настоящую революцию на поле боя, взяв на себя функции разведки и наведения. Но главное, БПЛА теперь сами могут наносить удары, фактически вытеснив с поля боя бронетехнику и во многом заменив собой артиллерию и штурмовую авиацию.

Сергей Николаев ИА «Башинформ» Беспилотники – главная потребность наших бойцов
Беспилотники – главная потребность наших бойцов
Фото: Сергей Николаев | ИА «Башинформ»

По словам бойцов, используемые на фронте БПЛА делятся на два основных типа. Первый – так называемые «мавики». Это небольшие высокотехнологичные аппараты заводского изготовления, оснащенные видеокамерой и «умной» электроникой, облегчающей оператору процесс управления. «Мавики» используются для разведки, корректировки огня и сброса на противника небольших гранат. Второй массовый тип – FPV-дроны. Они имеют намного более простое устройство, собираются как конструктор из разных компонентов и управляются только вручную по радиоканалу или оптоволокну. На фронте их используют в качестве одноразовых ударных дронов с прикрепленным боеприпасом.  

«Беспилотник типа «Мавик-3» с обычной дневной видеокамерой мы закупаем для наших бойцов по цене от 235 тысяч рублей, – рассказал руководитель Народного фронта в Башкирии Виталий Брыкин. – Такие же аппараты с ночной тепловизионной камерой в прошлом году закупались нами для добровольческих батальонов Башкирии по 900 тысяч рублей. Сейчас цены несколько снизились, примерно до 700 тысяч за штуку. FPV-дрон в базовой комплектации стоит намного дешевле – около 40 тысяч рублей. Их собирают из разных компонентов, обычно заказываемых в интернете, умельцы как у нас в Башкирии, так и непосредственно в боевых подразделениях».

Комплексная защита 

На втором месте после беспилотников в просьбах бойцов стоят разные средства борьбы с этой вездесущей угрозой. Сбить способную разогнаться до 150 километров в час небольшую и маневренную «птицу» из автомата или пулемета можно, но сложно. Гораздо лучшие результаты дают стреляющие дробью охотничьи ружья. Их постоянно просят бойцы, и многие жители Башкирии жертвуют фронту свои дробовики. 

Не меньшую, если не большую роль в борьбе с воздушной угрозой играет всевозможная электроника. Один из главных инструментов такого противодействия – детекторы дронов, к примеру, самого распространенного на фронте типа «Булат».

Сергей Николаев ИА «Башинформ» На транспорт зоне СВО в массовом порядке устанавливаются системы радиоэлектронной борьбы
На транспорт зоне СВО в массовом порядке устанавливаются системы радиоэлектронной борьбы
Фото: Сергей Николаев | ИА «Башинформ»

«Принцип работы такого прибора основан на сканировании радиочастот, используемых для управления беспилотниками, – пояснил «Башинформу» наш земляк, командир десантно-штурмового подразделения с позывным «Скиф». – Как только антенна поймает излучение станции управления БПЛА, «Булат» подаст звуковой сигнал. Это позволяет подготовиться к отражению воздушной атаки и на всякий случай заранее подыскать подходящее укрытие. Стоимость прибора составляет около 80-100 тысяч рублей, но его эффективность полностью оправдывает такие расходы».

На транспорт и боевую технику в зоне СВО в массовом порядке устанавливаются системы радиоэлектронной борьбы, способные глушить сигналы станций управления беспилотниками. Такие устройства можно купить в магазинах или заказать в интернете, к примеру, большой популярностью пользуются различные модификации комплекса РЭБ типа «Ромашка». Как уточнил Виталий Брыкин, стоимость такого комплекса составляет порядка 200 тысяч рублей. Народный фронт Башкирии уже поставил нашил бойцам 8 «Ромашек». 

Фронтовая мобильность

Массовость беспилотников, способных корректировать удары артиллерии и самостоятельно атаковать любую цель, затруднила, а где-то фактически исключила использование грузовиков и бронетехники без риска их быстрой потери. В ответ бойцы стали пересаживаться на «УАЗы», «Нивы», мотоциклы и квадроциклы, способные быстро преодолевать опасные участки. Именно легковой гражданский транспорт сегодня входит в тройку главных потребностей в зоне спецоперации. 

По словам волонтеров, наибольшей популярностью у бойцов пользуются отечественные УАЗы и «Нивы». Их главное преимущество – хорошая проходимость и способность быстро передвигаться по разбитым проселочным дорогам, а то и просто по полю. Второй важный плюс – возможность быстрого ремонта с минимальным набором инструментов и приспособлений.

Перед тем как выйти на боевую работу, гражданские машины обычно проходят фронтовой тюнинг. Его направления определяет максимальная защита от возможных угроз – внезапного обстрела, подрыва на мине и главное – атак беспилотников.

Сергей Николаев ИА «Башинформ»
Фото: Сергей Николаев | ИА «Башинформ»

Наряду с УАЗами «Буханка», «Нивами» и другими легкими внедорожниками, бойцы на фронте все чаще просят волонтеров Башкирии помочь с поставкой мотоциклов и квадроциклов, которые играют все более важную роль как в перевозках, так и в штурмовых атаках.   

«Это может показаться странным, но в условиях сплошных противотанковых минных полей, высокоточной артиллерии и массового применения ударных дронов, мотоциклы и квадроциклы во многих случаях оказываются более эффективны на поле боя, чем бронированные БТРы и БМП, – пояснил «Башинформу» один из командиров штурмовиков с позывным «Скала». – Представим такую ситуацию. Десять человек идут в атаку на одной БМП или рассредоточившись на десяти мотоциклах. В первом случае для их поражения достаточно одного снаряда, мины или БПЛА, а во втором все это умножается на 10. Плюс мотоцикл позволяет преодолевать расстояние намного быстрее, уменьшая время нахождения под огнем. При грамотном планировании атаки штурмовики на мотоциклах могут быстро сблизиться с противником и при поддержке своей артиллерии и беспилотников вступить в огневой бой. Такая тактика может дать результат с минимальными потерями».

Спасительные сети

В условиях современной войны, когда над войсками и в ближних тылах постоянно висят беспилотники, наличие качественных маскировочных сетей становится жизненно важным не только на фронте, но и в десятках километрах от линии боевого соприкосновения. Не случайно именно масксети, массовое производство которых в Башкирии налажено в волонтерских цехах, стали одним из наиболее важных и нужных видов помощи фронту. 

Сергей Николаев ИА «Башинформ» Массово поставляемые на фронт масксети волонтеров спасают технику и бойцов
Массово поставляемые на фронт масксети волонтеров спасают технику и бойцов
Фото: Сергей Николаев | ИА «Башинформ»

«Правильно установленная качественная масксеть может не только помешать противнику визуально обнаружить нашу технику и бойцов, но и скрыть их ночью от тепловизоров. рассказал «Башинформу» старшина роты пехотного подразделения с позывным «Зима». – В случае сброса гранаты с коптера или атаки FPV-дрона они могут запутаться в сети и не взорваться. Подчеркну, что особым качеством отличаются масксети, сделанные по нашему заказу руками волонтеров Башкирии».

Одно из самых масштабных в России волонтерских производств маскировочных сетей смогла организовать руководитель волонтерского движения «Масксети Щит – Уфа» Зиля Фаттахова. 

«На сегодняшний день в нашей республике действует более 150 волонтерских цехов, это лучший показатель в России и их число постоянно растет, – рассказала «Башинформу» Зиля Фаттахова. – Люди на безвозмездной основе производят широкий спектр нужной фронту продукции, но особым спросом со стороны бойцов пользуются маскировочные сети, защитные плащи-пончо и специальные костюмы для снайперов. Все это можно купить в магазинах или заказать в интернете, но наша продукция отличается высоким качеством и возможностью изготовления по спецзаказу под пожелания и параметры конкретных подразделений и бойцов. Мы получаем множество благодарностей, нам пишут, что сделанные руками волонтеров средства маскировки не раз спасали на фронте жизнь. Именно это заставляет нас работать с удвоенной силой».  

Личная защита

В дополнение к масксетям волонтеры наладили производство очень востребованных на фронте СВО специальных плащей-пончо, способных обеспечить бойцам более эффективную защиту от обнаружения, в том числе с помощью тепловизоров. Такие изделия особенно популярны у разведчиков и медиков, вынужденных подолгу скрываться от воздушного и наземного наблюдения. Производством плащей-пончо только в Уфе занимается 14 волонтерских цехов, изготовивших уже более 700 изделий.

Сергей Николаев ИА «Башинформ» Успехом волонтеров стало налаживание производства костюмов для снайперов
Успехом волонтеров стало налаживание производства костюмов для снайперов
Фото: Сергей Николаев | ИА «Башинформ»

Значительным достижением волонтеров стало налаживание производства востребованных фронтовиками костюмов для снайперов типа «леший» и «кикимора», не уступающих по своим свойствам продукции лучших мировых брендов. Эту работу организовала дочь и мать военнослужащих Лилия Подчиварова, отправившая фронтовикам уже более 350 таких изделий.

«Важное преимущество наших костюмов в том, что мы делаем их индивидуально, по параметрам конкретного бойца, с учетом носимого им специального снаряжения, – поясняет Лилия Подчиварова. – Это позволяет добиться максимального удобства в использовании, от чего во многом зависит исход боев. Мы получаем множество отзывов, где опытные снайперы, использовавшие костюмы разных известных производителей, пишут нам восторженные и теплые слова благодарности. Мы не можем быстро выполнить все заказы, иногда ожидание может растянуться на месяц и более. Но бойцы все равно готовы ждать, точно зная, что именно волонтерский снайперский костюм из Башкирии даст лучшую маскировку и удобство на поле боя». 

Родной аромат

Особенность ландшафта новых территорий, особенно Запорожской и Херсонской областей, связана с практически полным отсутствием леса, пригодного для строительства укрытий и жилых блиндажей. Поэтому значительная часть грузов гуманитарных конвоев приходится на доски, брус, фанеру и ОСБ-плиты, позволяющие быстро и без серьезных усилий возводить укрытия и полевые объекты. В комплекте к стройматериалам обычно идут различные инструменты, бензопилы и электрогенераторы.

Сергей Николаев ИА «Башинформ» Домашние продукты - любимое лакомство наших фронтовиков
Домашние продукты - любимое лакомство наших фронтовиков
Фото: Сергей Николаев | ИА «Башинформ»

Скрасить нелегкий фронтовой быт помогают поставляемые волонтерами домашние продукты. Добровольцы делают для бойцов тушенку, соки, консервированные каши и домашние супы, сушат лапшу. Универсальным продуктом, сочетающим в себе пользу, отличный вкус и способность не портиться в полевых условиях, стал любимый всеми бойцами башкирский мед. Немаловажную роль играют и поставки на фронт травяных сборов. Добавленные в чай мята, душица и другие травы нашей республики позволяют бойцам вдохнуть и попробовать аромат своей далекой родины.        

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