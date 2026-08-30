Боевой запрос: что больше всего нужно бойцам из Башкирии на СВО

По словам бойцов, используемые на фронте БПЛА делятся на два основных типа. Первый – так называемые «мавики». Это небольшие высокотехнологичные аппараты заводского изготовления, оснащенные видеокамерой и «умной» электроникой, облегчающей оператору процесс управления. «Мавики» используются для разведки, корректировки огня и сброса на противника небольших гранат. Второй массовый тип – FPV-дроны. Они имеют намного более простое устройство, собираются как конструктор из разных компонентов и управляются только вручную по радиоканалу или оптоволокну. На фронте их используют в качестве одноразовых ударных дронов с прикрепленным боеприпасом.

«Беспилотник типа «Мавик-3» с обычной дневной видеокамерой мы закупаем для наших бойцов по цене от 235 тысяч рублей, – рассказал руководитель Народного фронта в Башкирии Виталий Брыкин. – Такие же аппараты с ночной тепловизионной камерой в прошлом году закупались нами для добровольческих батальонов Башкирии по 900 тысяч рублей. Сейчас цены несколько снизились, примерно до 700 тысяч за штуку. FPV-дрон в базовой комплектации стоит намного дешевле – около 40 тысяч рублей. Их собирают из разных компонентов, обычно заказываемых в интернете, умельцы как у нас в Башкирии, так и непосредственно в боевых подразделениях».

Комплексная защита

На втором месте после беспилотников в просьбах бойцов стоят разные средства борьбы с этой вездесущей угрозой. Сбить способную разогнаться до 150 километров в час небольшую и маневренную «птицу» из автомата или пулемета можно, но сложно. Гораздо лучшие результаты дают стреляющие дробью охотничьи ружья. Их постоянно просят бойцы, и многие жители Башкирии жертвуют фронту свои дробовики.

Не меньшую, если не большую роль в борьбе с воздушной угрозой играет всевозможная электроника. Один из главных инструментов такого противодействия – детекторы дронов, к примеру, самого распространенного на фронте типа «Булат».