Боевой запрос: что больше всего нужно бойцам из Башкирии на СВО

В целом гуманитарная помощь идет практически каждый день, как от отдельных жителей, так и организаций, предприятий, городов и районов республики. Фактически на фронт поставляется полный список самых нужных предметов снабжения, за исключением боеприпасов и боевой техники. С учетом масштабов оказываемой помощи, можно сделать вывод, в чем наши бойцы на фронте нуждаются больше всего.
Главная просьба, которую можно услышать практически от всех бойцов во всех подразделениях – поставка как можно большего числа беспилотников. Вездесущие пластиковые «птицы» с небольшими жужжащими моторчиками произвели настоящую революцию на поле боя, взяв на себя функции разведки и наведения. Но главное, БПЛА теперь сами могут наносить удары, фактически вытеснив с поля боя бронетехнику и во многом заменив собой артиллерию и штурмовую авиацию.
По словам бойцов, используемые на фронте БПЛА делятся на два основных типа. Первый – так называемые «мавики». Это небольшие высокотехнологичные аппараты заводского изготовления, оснащенные видеокамерой и «умной» электроникой, облегчающей оператору процесс управления. «Мавики» используются для разведки, корректировки огня и сброса на противника небольших гранат. Второй массовый тип – FPV-дроны. Они имеют намного более простое устройство, собираются как конструктор из разных компонентов и управляются только вручную по радиоканалу или оптоволокну. На фронте их используют в качестве одноразовых ударных дронов с прикрепленным боеприпасом.
«Беспилотник типа «Мавик-3» с обычной дневной видеокамерой мы закупаем для наших бойцов по цене от 235 тысяч рублей, – рассказал руководитель Народного фронта в Башкирии Виталий Брыкин. – Такие же аппараты с ночной тепловизионной камерой в прошлом году закупались нами для добровольческих батальонов Башкирии по 900 тысяч рублей. Сейчас цены несколько снизились, примерно до 700 тысяч за штуку. FPV-дрон в базовой комплектации стоит намного дешевле – около 40 тысяч рублей. Их собирают из разных компонентов, обычно заказываемых в интернете, умельцы как у нас в Башкирии, так и непосредственно в боевых подразделениях».
На втором месте после беспилотников в просьбах бойцов стоят разные средства борьбы с этой вездесущей угрозой. Сбить способную разогнаться до 150 километров в час небольшую и маневренную «птицу» из автомата или пулемета можно, но сложно. Гораздо лучшие результаты дают стреляющие дробью охотничьи ружья. Их постоянно просят бойцы, и многие жители Башкирии жертвуют фронту свои дробовики.
Не меньшую, если не большую роль в борьбе с воздушной угрозой играет всевозможная электроника. Один из главных инструментов такого противодействия – детекторы дронов, к примеру, самого распространенного на фронте типа «Булат».
«Принцип работы такого прибора основан на сканировании радиочастот, используемых для управления беспилотниками, – пояснил «Башинформу» наш земляк, командир десантно-штурмового подразделения с позывным «Скиф». – Как только антенна поймает излучение станции управления БПЛА, «Булат» подаст звуковой сигнал. Это позволяет подготовиться к отражению воздушной атаки и на всякий случай заранее подыскать подходящее укрытие. Стоимость прибора составляет около 80-100 тысяч рублей, но его эффективность полностью оправдывает такие расходы».
На транспорт и боевую технику в зоне СВО в массовом порядке устанавливаются системы радиоэлектронной борьбы, способные глушить сигналы станций управления беспилотниками. Такие устройства можно купить в магазинах или заказать в интернете, к примеру, большой популярностью пользуются различные модификации комплекса РЭБ типа «Ромашка». Как уточнил Виталий Брыкин, стоимость такого комплекса составляет порядка 200 тысяч рублей. Народный фронт Башкирии уже поставил нашил бойцам 8 «Ромашек».
Массовость беспилотников, способных корректировать удары артиллерии и самостоятельно атаковать любую цель, затруднила, а где-то фактически исключила использование грузовиков и бронетехники без риска их быстрой потери. В ответ бойцы стали пересаживаться на «УАЗы», «Нивы», мотоциклы и квадроциклы, способные быстро преодолевать опасные участки. Именно легковой гражданский транспорт сегодня входит в тройку главных потребностей в зоне спецоперации.
По словам волонтеров, наибольшей популярностью у бойцов пользуются отечественные УАЗы и «Нивы». Их главное преимущество – хорошая проходимость и способность быстро передвигаться по разбитым проселочным дорогам, а то и просто по полю. Второй важный плюс – возможность быстрого ремонта с минимальным набором инструментов и приспособлений.
Перед тем как выйти на боевую работу, гражданские машины обычно проходят фронтовой тюнинг. Его направления определяет максимальная защита от возможных угроз – внезапного обстрела, подрыва на мине и главное – атак беспилотников.
Наряду с УАЗами «Буханка», «Нивами» и другими легкими внедорожниками, бойцы на фронте все чаще просят волонтеров Башкирии помочь с поставкой мотоциклов и квадроциклов, которые играют все более важную роль как в перевозках, так и в штурмовых атаках.
«Это может показаться странным, но в условиях сплошных противотанковых минных полей, высокоточной артиллерии и массового применения ударных дронов, мотоциклы и квадроциклы во многих случаях оказываются более эффективны на поле боя, чем бронированные БТРы и БМП, – пояснил «Башинформу» один из командиров штурмовиков с позывным «Скала». – Представим такую ситуацию. Десять человек идут в атаку на одной БМП или рассредоточившись на десяти мотоциклах. В первом случае для их поражения достаточно одного снаряда, мины или БПЛА, а во втором все это умножается на 10. Плюс мотоцикл позволяет преодолевать расстояние намного быстрее, уменьшая время нахождения под огнем. При грамотном планировании атаки штурмовики на мотоциклах могут быстро сблизиться с противником и при поддержке своей артиллерии и беспилотников вступить в огневой бой. Такая тактика может дать результат с минимальными потерями».
В условиях современной войны, когда над войсками и в ближних тылах постоянно висят беспилотники, наличие качественных маскировочных сетей становится жизненно важным не только на фронте, но и в десятках километрах от линии боевого соприкосновения. Не случайно именно масксети, массовое производство которых в Башкирии налажено в волонтерских цехах, стали одним из наиболее важных и нужных видов помощи фронту.
«Правильно установленная качественная масксеть может не только помешать противнику визуально обнаружить нашу технику и бойцов, но и скрыть их ночью от тепловизоров. – рассказал «Башинформу» старшина роты пехотного подразделения с позывным «Зима». – В случае сброса гранаты с коптера или атаки FPV-дрона они могут запутаться в сети и не взорваться. Подчеркну, что особым качеством отличаются масксети, сделанные по нашему заказу руками волонтеров Башкирии».
Одно из самых масштабных в России волонтерских производств маскировочных сетей смогла организовать руководитель волонтерского движения «Масксети Щит – Уфа» Зиля Фаттахова.
«На сегодняшний день в нашей республике действует более 150 волонтерских цехов, это лучший показатель в России и их число постоянно растет, – рассказала «Башинформу» Зиля Фаттахова. – Люди на безвозмездной основе производят широкий спектр нужной фронту продукции, но особым спросом со стороны бойцов пользуются маскировочные сети, защитные плащи-пончо и специальные костюмы для снайперов. Все это можно купить в магазинах или заказать в интернете, но наша продукция отличается высоким качеством и возможностью изготовления по спецзаказу под пожелания и параметры конкретных подразделений и бойцов. Мы получаем множество благодарностей, нам пишут, что сделанные руками волонтеров средства маскировки не раз спасали на фронте жизнь. Именно это заставляет нас работать с удвоенной силой».
В дополнение к масксетям волонтеры наладили производство очень востребованных на фронте СВО специальных плащей-пончо, способных обеспечить бойцам более эффективную защиту от обнаружения, в том числе с помощью тепловизоров. Такие изделия особенно популярны у разведчиков и медиков, вынужденных подолгу скрываться от воздушного и наземного наблюдения. Производством плащей-пончо только в Уфе занимается 14 волонтерских цехов, изготовивших уже более 700 изделий.
Значительным достижением волонтеров стало налаживание производства востребованных фронтовиками костюмов для снайперов типа «леший» и «кикимора», не уступающих по своим свойствам продукции лучших мировых брендов. Эту работу организовала дочь и мать военнослужащих Лилия Подчиварова, отправившая фронтовикам уже более 350 таких изделий.
«Важное преимущество наших костюмов в том, что мы делаем их индивидуально, по параметрам конкретного бойца, с учетом носимого им специального снаряжения, – поясняет Лилия Подчиварова. – Это позволяет добиться максимального удобства в использовании, от чего во многом зависит исход боев. Мы получаем множество отзывов, где опытные снайперы, использовавшие костюмы разных известных производителей, пишут нам восторженные и теплые слова благодарности. Мы не можем быстро выполнить все заказы, иногда ожидание может растянуться на месяц и более. Но бойцы все равно готовы ждать, точно зная, что именно волонтерский снайперский костюм из Башкирии даст лучшую маскировку и удобство на поле боя».
Особенность ландшафта новых территорий, особенно Запорожской и Херсонской областей, связана с практически полным отсутствием леса, пригодного для строительства укрытий и жилых блиндажей. Поэтому значительная часть грузов гуманитарных конвоев приходится на доски, брус, фанеру и ОСБ-плиты, позволяющие быстро и без серьезных усилий возводить укрытия и полевые объекты. В комплекте к стройматериалам обычно идут различные инструменты, бензопилы и электрогенераторы.
Скрасить нелегкий фронтовой быт помогают поставляемые волонтерами домашние продукты. Добровольцы делают для бойцов тушенку, соки, консервированные каши и домашние супы, сушат лапшу. Универсальным продуктом, сочетающим в себе пользу, отличный вкус и способность не портиться в полевых условиях, стал любимый всеми бойцами башкирский мед. Немаловажную роль играют и поставки на фронт травяных сборов. Добавленные в чай мята, душица и другие травы нашей республики позволяют бойцам вдохнуть и попробовать аромат своей далекой родины.
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