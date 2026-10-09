«За нами Башкортостан». Участники СВО отметили важность Дня республики

11 октября Башкирия отмечает День республики. Для жителей региона дата традиционно знаменательна, однако в условиях специальной военной операции она наполняется особым, более глубоким смыслом. Сегодня этот праздник символизирует не только историческое событие — принятие Декларации о государственном суверенитете, но и несгибаемое единство многонационального народа, его готовность защищать родную землю и поддерживать своих воинов.

День принятия Башкирией Декларации о государственном суверенитете в 1990 году стал не просто политическим решением, а символом единства многонационального народа региона и его преданной любви к родному краю. Это день, когда воины особенно сильно чувствуют связь с малой родиной и слова «Моя республика», «Родная Башкирия», «Дом» приобретают сокровенное значение. Даже за тысячи километров от родных мест военнослужащие хранят верность Башкортостану и памяти предков. Это их надёжный оплот, который помогает выстоять в самых тяжёлых условиях.

Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно подчёркивал, что воины из республики проявляют в боях стойкость, мужество и верность долгу, равняясь на подвиги дедов и прадедов.

«Сотни из них удостоены государственных наград. 16 уроженцев Башкортостана стали Героями Российской Федерации, восемь из них посмертно. Подвиги наших воинов навсегда вписаны в историю Отечества. Мы будем вечно хранить в сердцах имена всех тех, кто отдал свою жизнь за Родину», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель республики также отметил, что пока воины сражаются на передовой, республика прикрывает их тыл. Из Башкирии на сегодняшний день на передовую направлены 188 гуманитарных конвоев. Кроме того, в регионе работают более 60 мер поддержки участников СВО и их семей, а объём выделенных средств на поддержку спецоперации достиг более чем 30 млрд рублей. Словом, фронт и тыл в Башкирии действуют как единый организм. Пока наши офицеры и солдаты выполняют боевые задачи, республика делает всё, чтобы их семьи ни в чём не нуждались, а сами военнослужащие чувствовали постоянную поддержку.

В сердцах бойцов во время затишья воспоминания о Башкортостане. Для воинов из республики любовь к родному народу и краю не является дежурным и каким-то абстрактным понятием. Они чувствуют запах степного разнотравья, журчание рек, шум леса в посылках от матерей и жён, в рулонах маскировочных сетей, промасленных коробках с инструментами, в металле техники, письмах детей.

Многонациональный, гостеприимный, трудолюбивый Башкортостан проявился с первых дней СВО. Журналисты «Башинформа» лично убедились на передовой, как башкиры, русские, татары, чуваши, мордва, марийцы, белорусы плечом к плечу обустраивали позиции, налаживали быт, поддерживали друг друга, если вдруг у однополчанина появлялась в глазах грусть.

Ранее о единстве народов республики Радий Хабиров сказал на Совете по межнациональным отношениям. Глава Башкирии отметил, что история России показывает, как в судьбоносные времена именно сплочённость и единство народов становились главной силой защиты Отечества.

«В боях специальной военной операции воины разных национальностей и религий плечом к плечу выполняют свой долг. А мы общими усилиями помогаем им, делая ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ», — сказал Радий Хабиров.

На фронте это единство проявляется особенно ярко. Жители Башкирии разных национальностей и вероисповеданий выполняют боевые задачи. У всех у них один общий дом — Башкортостан. И любовь к нему объединяет их и делает непобедимыми.

Именно поддержка родной республики, тепло родного края дают им силы идти вперёд. Об этом «Башинформу» сказал заместитель командира батальона имени Даяна Мурзина мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Алпан» из Дюртюлей.

«На передовой особо чувствуем, что не просто выполняем боевые задачи, а защищаем родную землю, свой дом, семьи, народ от нечисти. С первых дней, как мы зашли в зону боевых действий, я бы даже отметил, с первых дней боевого слаживания в Самарской области, бойцы мотострелкового полка „Башкортостан“ были окружены заботой руководства республики и получали самую разнообразную поддержку. И, конечно же, тыл. Земляки ежедневно собирали гуманитарный груз и привозили его на фронт. И эта работа продолжается. Мы получаем всё, что требуется, и даже больше. Благодарим за поддержку нас и наших семей правительство республики, глав городов и районов, волонтёров, неравнодушных людей. Поэтому День республики для нас особенно дорог. Мы знаем, что тыл с нами. Это придаёт нам сил. Каждый гуманитарный конвой, каждая тёплая весточка из дома не просто помощь, а напоминание о том, что мы не одни, что за нами весь Башкортостан», — сказал «Алпан».

Офицер управления мотострелкового полка с позывным «Титан» родом из Янаула. До подписания контракта с минобороны работал машинистом локомотива.

«Наш народ тоже, как локомотив — мощный, сильный. Все мы знаем, что Башкирия — опорный регион и пользуется авторитетом у руководства страны. Наш край во все времена рождал героев — Салавата Юлаева, Минигали Шаймуратова, Мусу Гареева. Этот список длинный и каждое имя в нём — история героизма Башкортостана. Воины из республики мужественно, не жалея сил, показывают врагу, что мы пришли на Донбасс не просто так, а для того, чтобы выполнить свой долг перед Родиной и семьями. Хочется сказать большое спасибо Радию Фаритовичу Хабирову, правительству республики, всем неравнодушным людям за помощь, которую они оказывают нашему полку. Хочется пожелать всем землякам мирного неба над головой и крепкого здоровья», — передал «Титан» с фронта.

Военнослужащие из Башкирии настоящие герои — мужественные, стойкие, отважные, добавил стрелок батальона имени Миннигали Губайдуллина мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Кузян» из Ишимбая.

«С гордостью хочу сказать о своих однополчанах. Мои товарищи не жалеют себя, добросовестно выполняют боевые задачи, идут вперёд несмотря на трудности. Мы с честью несём звание башкортостанца. Равняемся на наших великих предков — шаймуратовцев, на героев Великой Отечественной войны, на всех, кто защищал Отечество. Мы идём к победе шаг за шагом, день за днём, плечом к плечу. И мы обязательно победим, потому что правда на нашей стороне, потому что за нами наш дом, наша республика, наша Россия», — сказал «Кузян».

О том, что значит для Башкирии День республики, сказал и Герой России Денис Чернавин. Ветеран специальной военной операции отметил, что сегодня, когда Россия проходит через серьёзные испытания, День Республики Башкортостан становится символом несгибаемой воли и единства нашего народа.

«День нашей республики приурочен к принятию документа, декларации, которая провозгласила недра, землю, все богатство Башкортостана собственностью всего его многонационального народа, подтвердила неотъемлемость региона от России, единство народов республики с другими народами нашей большой страны и стала основой для будущей Конституции Республики Башкортостан, — сказал Денис Чернавин. — В непростые годы развала Советского Союза мы смогли не поддаться искушению и сохранить одну простую и мудрую истину: когда мы вместе, мы становимся сильнее, когда мы едины — мы непобедимы. Так было сотни лет и так продолжается сейчас, когда плечом к плечу, закрывая друг друга собой, за мир и благополучие нашей огромной страны сражаются воины — башкиры, русские, татары, буряты и многие-многие народы нашей страны. Мира и процветания нашей прекрасной Республике! Мира и процветания России».

Башкирия показывает пример того, как любовь к родной земле превращается в реальную силу, помогающую приближать победу. Это не громкие слова, а работа — упорная, кропотливая и ежедневная. Наша сила в единстве народа, в верности традициям, в готовности защищать свой дом и Отчизну.