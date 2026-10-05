Из Башкирии в зону СВО прибыл 188-й гуманитарный конвой

Из Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова в зону СВО прибыл 188-й гуманитарный конвой. О поддержке военнослужащих сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Гуманитарную помощь получили 25 подразделений, в которых служат выходцы из Башкортостана. Кроме того, конвой доставил для школ подшефного города Красный Луч учебное оборудование, учебники и методические пособия.

«Благодарю каждого, кто участвовал в формировании и сопровождении гуманитарного конвоя, это важное дело, которое нас объединяет», — сказал Кирилл Первов.

Как ранее сообщал «Башинформ», предыдущий гумконвой из Башкирии отправил на фронт бронированные автомобили.