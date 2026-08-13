Офицер СВО из Башкирии поделился сокровенными мыслями о России

«Ну что, коллеги, готовы? — спросил Ильдар Резяпов бодро, усаживаясь напротив. — Давайте по душам, только без пафоса».

Честно говоря, сначала были опасения, что разговор станет сухим протоколом. Но нет. Завязался живой, мужской диалог, где за каждыми словами военнослужащего чувствовалась суровая правда окопов и одновременно искренняя любовь к Отчизне.

Ильдар Резяпов рассказал, что родился в Стерлитамаке в 1979 году в простой рабочей семье. Мечтал стать трактористом-механизатором, окончил профессиональный лицей по специальности «Техник-механик», но судьба, как он сам шутит, «любит подкидывать сюрпризы».

В ноябре 1998 года Ильдара призвали в армию, а уже в 1999-м он оказался в горах Северного Кавказа — сначала Республика Дагестан, потом Чеченская республика.

«Основная задача была – зачистка сёл от боевиков. Контртеррористическая операция в тот период была довольно-таки сложной, очень непростой работой», — говорит он, и в голосе его на миг проскальзывает стальная нота.

В Стерлитамак Ильдар вернулся только в мае 2000 года.

«Помню, как пахло весной, — улыбается он. — Никогда не забуду запах родного дома, родного края».

После армии Ильдар работал слесарем-ремонтником в военизированной охране, вёл предпринимательскую деятельность. Затем получил в Уфе юридическое образование. Потом учился в Москве на политолога в академии госслужбы при президенте. Вероятно, именно в студенческие годы, среди учебников и лекций, у него созрело понимание, что главным делом жизни станет общественная деятельность. Особенно остро этот вопрос встал перед ним, когда он понял: воины возвращаются с фронта, но на местах их возвращение, к сожалению, не сопровождается той заботой и вниманием, в которых они нуждаются.

«Хотелось, чтобы у них были права. В федеральном законе много что прописано, много что обещано, но самостоятельно справиться одному физическому лицу было невозможно. Наверное, в те годы по отношению к ветеранам не было той заботы, которая есть сейчас», — сказал Ильдар Резяпов.

Он вместе с известными генералами Махмутом Гареевым и Виктором Ермаковым, космонавтом Виктором Горбатко и другими легендарными офицерами оказывал содействие солдатам и офицерам разных войн и вооружённых конфликтов в решении социально значимых вопросов.

В 2014 году грянула Крымская весна. Резяпова вместе с другими ветеранами собрали в единый отряд.

«23 февраля в Симферополе на площади Ленина прошёл митинг, организованный Меджлисом, они планировали совершить переворот. 25 февраля 2014 года мы зашли в Севастополь. Понимали, что, если бы вовремя не отреагировали, полуостров бы не отстояли. Основной костяк защитников сформировали из ветеранов Афганистана и Северного Кавказа и участников других локальных конфликтов. Мы чуть припоздали, потому что море штормило. Тем не менее сработали чётко и слаженно, провели очень успешную операцию. Проводили референдум по воссоединению с Россией. Я неоднократно встречался с командиром крымской самообороны Михаилом Шереметом и Сергеем Валерьевичем (С.В. Аксёнов, глава Республики Крым — прим. ред.), который очень много отдал сил и энергии. Работы тогда было очень много и её на всех хватало. Мы вернули Родине то, что принадлежало ей по праву», — отметил Ильдар Резяпов.

Когда началась специальная военная операция, Резяпов, как он сам говорит, «рванул в военкомат», но ему посоветовали не торопиться. Однако осенью 2022 года, видя, как один за другим уходят на фронт его товарищи, он уже не мог сидеть сложа руки.

С ноября 2022 года приступил к выполнению боевых задач в зоне СВО в рядах разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» на Соледарском направлении. Был назначен командиром вновь созданного 4-го штурмового батальона, который сформировал практически «с нуля», обеспечив прибывающий личный состав необходимым снаряжением, связью, обмундированием, средствами индивидуальной защиты, принимая непосредственное участие в организации и проведении его обучения на тактическом полигоне, добившись слаженности нового подразделения, что позволило эффективно выполнять боевые задачи на линии боевого соприкосновения.

В марте 2023 года отряды бригады организовывали поддержку наступающих российских войск на Соледарском и Бахмутском направлениях, показав высокую слаженность штурмовых подразделений и высокий моральный дух добровольческого соединения.

При ведении боевых действий с мая по декабрь 2023 года на Артёмовском направлении в районе населённого пункта Парасковеевка Ильдар Резяпов выполнял боевые задачи на линии боевого соприкосновения, был командиром подвижного пункта управления, где удерживали позиции на правом фланге Бахмута.

В декабре 2023 — феврале 2024 года принимал участие в реализации операции «Поток-1» в районе Авдеевки, в результате которой был применён беспрецедентный опыт в новейшей истории использования подземных коммуникаций для захода в тыл группировки войск противника. Этой операцией удалось ввести противника в замешательство, нарушить пути снабжения, раскоординировать действия ВСУ на линии обороны.

Весной 2024 года бригада работала в окрестности Горловки Донецкой Народной Республики. Используя наработанный опыт и адаптировав его к данной местности, Резяпов вновь принял участие в уникальной операции по подземному прорыву хорошо укреплённых позиций противника. Линия обороны боевиков ВСУ на данном участке, оставаясь неизменной на протяжении десяти лет, постоянно укреплялась и совершенствовалась. Неоднократные штурмы, проводившиеся ранее, не давали результатов.

Кроме того, Ильдар Резяпов принял участие в реализации операции «Поток-3» по освобождению города Суджа и Курской области от украинских захватчиков.

«Основным разработчиком всех операций серии „Поток — 1 (Авдеевка), 2 (Торецк), 3 (Суджа) является командир бригады „Ветераны“, Герой России Александр Тютерев с позывным „Морпех“. Достойный вклад в ведение боевых действий вносят наши земляки. Один из них уфимец Денис Старцев с позывным „Уфа“», — сказал Ильдар Резяпов.

С ноября 2024 года личный состав задействован в разведке и подготовке трубопровода к проведению операции «Поток-3». На удалении 2,5 км внутри газовой магистрали с нуля была организована и оборудована позиция, впоследствии получившая наименование «Уфа», в честь героизма Старцева. Он награждён орденом генерала Шаймуратова. И другие наши бойцы вели работы по расширению подземной инфраструктуры, обеспечивали движение и распределение продовольствия и личного состава внутри трубы.

Преодолев 15 км по газопроводу «Уренгой – Помары – Ужгород», подразделение вышло на поверхность и приступило к штурму промышленной зоны и посёлка Суджа. Действуя в составе малой группы, бойцы скрытно вышли во фланг крупного опорного пункта противника на господствующей высоте и первыми ворвались в здание. Группа отвлекла огонь противника на себя, связав его боем внутри строения, благодаря чему основные силы смогли преодолеть открытый участок местности и войти на территорию предприятия.

В результате проведённая операция «Поток-3» стала неожиданным манёвром для противника, позволив перерезать пути снабжения и ротации противника, дезорганизовать и сломить оборонительные рубежи, что повлияло на обрушения фронта и освобождение значительной части территорий Курской области, с захватом и уничтожением вооружения, техники и личного состава ВСУ.

Сегодня Ильдар Резяпов служит заместителем командира бригады по военно-политической работе, но назвать его политруком крайне сложно. Он — воин, солдат своей страны, готовый встать за неё грудью. И, конечно же, он командир и отец. Говоря о своих подчинённых, Резяпов заметно смягчается.

«Ребята служат разные. Есть и бывшие учителя, врачи, строители. Война всех меняет. К сожалению, отнимает жизни. Глаза погибших товарищей остаются внутри навсегда. Командир обязан думать о каждом и помнить каждого, кто отдал свою жизнь за Россию», — рассуждает задумчиво Ильдар Резяпов.

Служба Ильдара Резяпова отмечена множеством наград. Офицер награждён медалями «За возвращение Крыма», «За отвагу», орденом Мужества, орденом Александра Невского с мечами, «За безупречную службу в Добровольческом корпусе», орденом ЛНР «Службою и храбростью» II степени, медалями «За храбрость» 3 и 4 степени ДНР. И многими другими.