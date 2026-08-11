Радию Хабирову передали флаг доблестной разведывательно-штурмовой бригады

Сегодня заместитель командира разведывательно-штурмовой бригады по военно-политической работе Ильдар Резяпов передал Главе Башкирии Радию Хабирову флаг своего подразделения.
«Хочу выразить слова благодарности лично вам, Радий Фаритович, от имени командира бригады Александра Николаевича Тютерева — Героя России, от личного состава. Благодарим вас за вклад с начала специальной военной операции. Наши выходцы из Республики Башкортостан находятся на передовой и выполняют боевые задачи. Гордимся республикой, великой Россией», — сказал Ильдар Резяпов.
Офицер передал Радию Хабирову флаг разведывательно-штурмовой бригады. Ильдар Резяпов отметил, что на счету данного подразделения три выполненных уникальных подземных операции в Авдеевке, Торецком и Судже.
Как ранее сообщал «Башинформ», Глава Башкирии своим указом наградил Ильдара Резяпова орденом генерала Шаймуратова.
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