Логистика под прицелом. Как волонтеры Башкирии доставляют гумпомощь на СВО

В Башкирии волонтерское движение уже с весны 2022 года развивалось особенно интенсивно. Жители республики добровольно и безвозмездно начали производство столь необходимых фронту вещей, как окопные свечи и масксети, отдают бойцам инструменты, стройматериалы и личный транспорт. Волонтеры взяли на себя и доставку собираемой в Башкирии помощи непосредственно в зону СВО, вплоть до тыловых позиций подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения.
«Волонтеры по всей республике плетут масксети, заливают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь для наших защитников, – заявил Глава РБ Радий Хабиров. – Благодарю всех, кто причастен к этому большому, нужному делу. Только вместе мы добьемся победы».
Важную роль в организации волонтерской помощи играет отделение Общероссийского народного фронта Республики Башкортостан. «Башинформ» уже второй год подряд вместе с волонтерами участвует в гуманитарных конвоях в зону СВО.
С весны 2026 года обстановка на дорогах в прифронтовой полосе значительно усложнилась из-за массового использования противником беспилотников, атакующих не только военную технику, но и гражданские автомобили, в первую очередь бензовозы и грузовики. Особенно много ударов приходится на трассу Р-280, так называемому сухопутному коридору в Крым, обеспечивающему логистику полуострова и снабжение воинских частей в Запорожской и Херсонской областях. Но эти риски не останавливают волонтеров, доставляющих столь нужные грузы нашим бойцам.
«Башинформ» отправился в рейс с одной из самых опытных и хорошо оснащенных волонтерских групп Народного фронта под руководством Василия Рыбакова. В ее состав, кроме легковых машин и микроавтобусов, вошел тягач с полуприцепом, куда погрузили запасы топлива и крупногабаритные тяжелые грузы – УАЗы и мотоциклы. На каждую машину в конвое есть по два водителя, что позволяет передвигаться максимально быстро, сменяя друг друга в дороге.
«Я начал водить гуманитарные конвои в 2023 году, и сегодня у нас сформировалась опытная команда добровольцев, способная решать самые сложные задачи, – рассказывает Василий Рыбаков. – Люди приходят к нам сами и, съездив в первый рейс, понимают, поедут ли в следующий. Главные требования – готовность к интенсивной работе и сухой закон во время рейса. Мы не получаем никакого финансирования, кроме народных пожертвований, ездим на своих машинах и часто заправляемся за свой счет. В основном в мою команду входят работающие люди. Они совершают поездки в перерывах между вахтами, берут отпуска или просто отпрашиваются на работе».
Загрузившись в Уфе, конвой выезжает в южном направлении. Опыт и наличие водительских пар позволяют двигаться быстро, достигнув места за двое суток. В отличие от прошлого года, когда фура заезжала непосредственно на территорию новых регионов России, в этот раз из-за рисков воздушных атак было решено разгрузиться на складе в Ростовской области, а затем доставлять грузы адресатам в прифронтовой полосе на легковых машинах и микроавтобусах. И это решение было правильным. В момент разгрузки вражеские беспилотники атаковали расположенную рядом электростанцию и были сбиты ракетами ПВО практически прямо над складом. Обломки, к счастью, никого не задев, упали в ближайшем поле.
География доставки грузов крупных конвоев волонтеров Народного фронта максимально широка – от Луганской Народной Республики на севере до Херсонской области на юге. С учетом множества точек выгрузки и рассредоточенности частей, речь идет о зоне доставки примерно в тысячу километров. Столь широкая география связана со спецификой гуманитарной работы.
«Мы наладили систему прямого взаимодействия, когда не только командиры подразделений, но и отдельный боец может выйти с нами на связь и рассказать о том, что ему нужно на фронте, – пояснил «Башинформу» руководитель Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин. – Волонтеры составляют список и начинают сбор средств и вещей, а затем организуют их прямую доставку. Всего у нас насчитывается около 60 подшефных воинских подразделений, которые регулярно получают волонтерскую помощь».
Наиболее серьезные бои ведутся в Донецкой Народной Республике, поэтому большинство получателей волонтерских грузов находится именно здесь. Несмотря на утверждения противника о перекрытии логистики атаками БПЛА, трафик армейских грузовиков у Донецка особенно интенсивный.
Для защиты от атак беспилотников весь армейский транспорт вблизи линии фронта передвигается только в сопровождении мобильных огневых групп – сокращенно МОГ. В их состав входит один или несколько автомобилей – внедорожников или грузовиков, оснащенных турелями с автоматами, пулеметами и малокалиберными пушками. Также у бойцов МОГ есть средства радиоэлектронной борьбы и собственные БПЛА-перехватчики. Набравшись опыта, группы прикрытия стали работать весьма эффективно. Основные потери на прифронтовых дорогах сегодня приходятся на гражданский транспорт, прикрыть который получается далеко не всегда.
Одна из наиболее опасных точек доставки – Авдеевка. Этот город-спутник Донецка был освобожден в 2024 году. Сейчас фронт ушел вперед на 35 километров, а Авдеевка стала базой для снабжения и отдыха наших войск. Понимая ее значение, противник постоянно наносит комбинированные удары. Для защиты от беспилотников трасса до города получила коридор из натянутых сверху и сбоку сетей. И это работает очень эффективно. Высотная застройка в Авдеевке сильно повреждена, поэтому наши бойцы располагаются в обширном районе частного сектора, где еще сохранились целые дома. Проехав несколько улиц, достигаем точки назначения и быстро разгружаем заказанный груз. Бойцам доставлены медикаменты, генераторы, топливо, маскировочные сети и съестные домашние заготовки.
«Волонтерская помощь особенно важна рядом с фронтом, где бойцы далеко не всегда могут сами поехать в тыл и купить себе нужные предметы снабжения, – говорит наш земляк, командир подразделения с позывным «Седой». – Сейчас для нас особенно важен бензин, с которым здесь напряженка, масксети и, конечно, домашние продукты, напоминающие бойцам о далекой родине».
Завершив доставку грузов на Луганском и Донецком направлении, волонтеры выдвинулись на юг в сторону Запорожья и Херсонской области. Добраться до мест назначения можно только по идущей вдоль моря единственной трассе Р-280, которую также называют сухопутным мостом в Крым. От фронта эта дорога проходит на удалении около 100 километров, что долгое время защищало ее от ударов врага.
Но весной этого года противник получил новые дальнобойные беспилотники американского производства, которые стали наносить удары по идущему в Крым и южные области Новороссии гражданскому транспорту. Главари националистов не скрывают, что главная цель таких террористических атак – нарушить снабжение мирного населения Крыма и новых регионов России топливом и продуктами.
О масштабах воздушного террора можно судить по числу остовов сгоревших гражданских фур и грузовиков, которые стоят вдоль обочин. Также беспилотники повредили большинство мостов, но эту проблему быстро решили, сделав насыпные дамбы через узкие степные реки. Тем не менее некогда очень загруженная магистраль этим летом стала свободной, число проходящих по ней машин сократилось в десятки, если не в сотни раз.
Главная цель вражеских беспилотников – бензовозы. На наших глазах была атакована колонна топливозаправщиков, которая, к сожалению, понесла потери, несмотря на прикрытие мобильными огневыми группами.
«На трассе в Крым постоянно усиливается противовоздушная оборона, но есть ряд мест, где дорога проходит вблизи моря и этим пользуется противник, – пояснил нам командир одной из огневых групп. – Беспилотники подлетают со стороны моря на предельно малой высоте, что затрудняет их заблаговременное обнаружение и уничтожение пулеметным огнем. Именно так были потеряны бензовозы сопровождаемой колонны».
Но опасность от беспилотников сегодня подстерегает не только на трассе в Крым. Наш микроавтобус с гуманитарной помощью был атакован с воздуха в Запорожской области у поселка Пришиб. К счастью, вражеский БПЛА вовремя заметила и сбила мобильная огневая группа.
Несмотря на резко выросшую опасность, очередной конвой Народного фронта Башкирии доставил бойцам все заказанные грузы, после чего повернул домой без потерь. По словам волонтеров, гуманитарные рейсы продолжаются в любой сезон и при любой обстановке на трассах.
«Большая часть гуманитарной помощи доставляется на распределительные склады, что далеко не всегда эффективно с точки зрения снабжения конкретных подразделений, где служат наши земляки, – говорит ветеран гуманитарных конвоев Народного фронта, уфимец Дмитрий Букин. – Мы стараемся доставить заказанный груз как можно ближе к бойцам. Да, здесь есть риски, мы уже не раз попадали под близкие обстрелы и атаки беспилотников. Но все это покрывает искренняя благодарность наших ребят, которые нуждаются в помощи здесь и сейчас и далеко не всегда могут покинуть позиции, чтобы забрать ее с тыловых складов. Я и мои товарищи добровольно участвуем в конвоях уже несколько лет, и будем продолжать возить волонтерские грузы на фронт, вплоть до нашей победы».
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