Логистика под прицелом. Как волонтеры Башкирии доставляют гумпомощь на СВО

В Башкирии волонтерское движение уже с весны 2022 года развивалось особенно интенсивно. Жители республики добровольно и безвозмездно начали производство столь необходимых фронту вещей, как окопные свечи и масксети, отдают бойцам инструменты, стройматериалы и личный транспорт. Волонтеры взяли на себя и доставку собираемой в Башкирии помощи непосредственно в зону СВО, вплоть до тыловых позиций подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения.

«Волонтеры по всей республике плетут масксети, заливают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь для наших защитников, – заявил Глава РБ Радий Хабиров. – Благодарю всех, кто причастен к этому большому, нужному делу. Только вместе мы добьемся победы».

Важную роль в организации волонтерской помощи играет отделение Общероссийского народного фронта Республики Башкортостан. «Башинформ» уже второй год подряд вместе с волонтерами участвует в гуманитарных конвоях в зону СВО.

С весны 2026 года обстановка на дорогах в прифронтовой полосе значительно усложнилась из-за массового использования противником беспилотников, атакующих не только военную технику, но и гражданские автомобили, в первую очередь бензовозы и грузовики. Особенно много ударов приходится на трассу Р-280, так называемому сухопутному коридору в Крым, обеспечивающему логистику полуострова и снабжение воинских частей в Запорожской и Херсонской областях. Но эти риски не останавливают волонтеров, доставляющих столь нужные грузы нашим бойцам.