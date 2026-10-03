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15:20 (UTC+5), 03 Октября 2026

Студенты Башкирии интересуются службой в батальоне ВБС имени Мусы Гареева

Башкирский батальон войск беспилотных систем (ВБС) имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева продолжает пополняться бойцами. Мужчины охотно подписывают спецконтракт с Минобороны РФ, причём среди желающих защищать Родину с пультом управления БПЛА много молодых людей.

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Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист

Об этом «Башинформу» сообщил инициатор создания батальона, советник Главы республики по взаимодействию с войсками Национальной гвардии РФ Артур Юмагужин.

По словам Артура Юмагужина, во время ознакомительной беседы со студентами они внимательно слушают, задают толковые вопросы и получают исчерпывающие ответы.

Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

«Мы объездили практически 70% высших и средних учебных заведений. Информируем о том, что происходит в зоне специальной военной операции, объясняем условия спецконтракта. Добровольцев приходит много. Беспилотные войска — это элита, не всех можем взять в состав батальона. Но надо отметить, что желающих записаться много. Это очень здорово, — сказал Артур Юмагужин. — Студенты могут взять академический отпуск на время службы. А через год вернутся домой с наградами, званием, опытом и лётным дипломом. Есть выплаты, об этом все знают. Бойцы получают достойную зарплату, к тому же им полагаются деньги за поражённые объекты противника. Ребята могут применить полученные навыки работы с БПЛА на гражданке — в газовой, сельскохозяйственной, нефтяной отраслях, в силовых ведомствах, МЧС - везде. В общем, у молодого парня после службы Родине большие перспективы на будущее. Также хочу особо подчеркнуть, что наших воинов морально и материально поддерживает Глава Башкортостана Радий Фаритович Хабиров, правительство республики. Семьи военнослужащих на особом контроле, они получают все полагающиеся меры поддержки, льготы».

Молодые дроноводы, которые уже прошли подготовку в учебных заведениях минобороны, получили дипломы и приступили к практическим занятиям. После отработки всех необходимых нормативов они получат допуск и только потом приступят к выполнению боевых задач, пояснил Артур Юмагужин.

«Со всеми бойцами мы на связи. Интересуемся, как у них идут дела. Все они очень довольны и рады принятому в своё время решению. Ребята говорят, что звонят своим друзьям и зовут их служить вместе с ними», — сказал Артур Юмагужин.

Формирование батальона находится под личным контролем Радия Хабирова. Глава Башкирии поручил оказывать полное содействие подразделению и постоянно интересуется вопросами комплектации и обеспечения. Республика активно помогает с гуманитарной помощью по заявкам командования. Артур Юмагужин сообщил агентству, что на место базирования батальона отправлены автомобиль «Урал», беспилотники и другие необходимые грузы. Бизнесмены также участвуют в поддержке батальона. Как отметил Артур Юмагужин, полностью готовится плацдарм для дислокации в зоне СВО.

В зоне СВО продолжают службу батальоны имени Салавата Юлаева, созданные в 2022 году. По словам Юмагужина, за это время бойцы стали настоящими профессионалами. В батальонах ещё в 2024 году создали отдельную группу по работе с БПЛА. Среди военнослужащих есть программисты и системные администраторы, которые успешно применяют дроны на передовой. Один из них кандидат технических наук и мастер спорта по стрельбе. Он уволился, но после отдыха принял решение поступить в батальон имени Мусы Гареева.

«Он будет служить оператором дрона, а также инженером. Он ценный кадр», — подчеркнул Артур Юмагужин.

Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

Формирование батальона войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева продолжается. Кроме операторов БПЛА также нужны водители, механики, электрики и другие специалисты.

Жители республики, интересующиеся военной службой, могут получить ответы на актуальные вопросы в Уфе, по адресу улица Октябрьской революции, дом 3. Номер телефона +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.

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