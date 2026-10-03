Студенты Башкирии интересуются службой в батальоне ВБС имени Мусы Гареева

«Со всеми бойцами мы на связи. Интересуемся, как у них идут дела. Все они очень довольны и рады принятому в своё время решению. Ребята говорят, что звонят своим друзьям и зовут их служить вместе с ними», — сказал Артур Юмагужин.

Формирование батальона находится под личным контролем Радия Хабирова. Глава Башкирии поручил оказывать полное содействие подразделению и постоянно интересуется вопросами комплектации и обеспечения. Республика активно помогает с гуманитарной помощью по заявкам командования. Артур Юмагужин сообщил агентству, что на место базирования батальона отправлены автомобиль «Урал», беспилотники и другие необходимые грузы. Бизнесмены также участвуют в поддержке батальона. Как отметил Артур Юмагужин, полностью готовится плацдарм для дислокации в зоне СВО.

В зоне СВО продолжают службу батальоны имени Салавата Юлаева, созданные в 2022 году. По словам Юмагужина, за это время бойцы стали настоящими профессионалами. В батальонах ещё в 2024 году создали отдельную группу по работе с БПЛА. Среди военнослужащих есть программисты и системные администраторы, которые успешно применяют дроны на передовой. Один из них кандидат технических наук и мастер спорта по стрельбе. Он уволился, но после отдыха принял решение поступить в батальон имени Мусы Гареева.

«Он будет служить оператором дрона, а также инженером. Он ценный кадр», — подчеркнул Артур Юмагужин.