«Низкий поклон матерям воинов». В Уфе чествовали матерей участников СВО

«Героев воспитывали мамы. И у меня появилось желание показать этих женщин. Чтобы они были в своём мире со своим ребёнком, рассказали только о своих сыновьях. Проект сегодня ждут, любят, получаем очень много звонков с просьбой приехать в разные уголки нашей республики. Я сегодня в фойе видела несколько мужчин, которые сидели и просто плакали. Думаю, каждый думает о своей маме», — сказала Гаухар Батталова.

Гаухар Тимерхановна отметила, что женщины сильны верой и любовью к сыновьям и стремлением помочь им всеми силами. Даже те, кто потерял на фронте сына, стараются помогать их товарищам.

«Мамочки, которые потеряли своих детей, становятся волонтёрами, и они в этом находят своё место. Им так легче перенести своё горе. Хочется, чтобы быстрее спецоперация завершилась, и чтобы к матерям их дети вернулись. Они ждут своих сыновей», — сказала она.

Рассуждая о том, кем стала мать для солдата в годы СВО, Гаухар Батталова привела пример. В Благовещенске мама проснулась ночью, закричала, а в это время за тысячу с лишним километров в блиндаже проснулся её сын, вывел солдат.

«И только они вышли, как на это место прилёт, и от места жительства этих ребят ничего не осталось. Понимаете, насколько важна эта связь? Они говорят даже, что молитвы, которые читают мамы, спасают их сыновей, они сами рассказывают об этом», — сказала «Башинформу» Гаухар Батталова.