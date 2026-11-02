Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-5 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Всё для Победы
Эксклюзив
08:00 (UTC+5), 02 Ноября 2026

«Низкий поклон матерям воинов». В Уфе чествовали матерей участников СВО

В Уфе в Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова состоялся благотворительный концерт «Әсәй — Мама», на который пригласили матерей участников специальной военной операции со всей республики. Женщины рассказали, что значит мама в жизни бойцов и что пришлось им пережить во время разлуки с сыновьями. Подробности в репортаже ИА «Башинформ».

Добавить в предпочтительные источники Google
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист

Материнская любовь не требует наград. Она живёт в редких звонках, в коротких «береги себя», в молчаливой молитве, в умении ждать так, чтобы сын не чувствовал вины за это ожидание. Мать не просто переживает, она сохраняет тепло домашнего очага, чтобы бойцу было куда возвращаться.

Глава Башкирии Радий Хабиров, говоря о матерях воинов, подчёркивал именно эту особую роль.

«Жизнь каждого человека начинается в руках матери. Окружённые маминой заботой, мы учимся жить, становимся людьми. Затем сами создаём семьи и стараемся воссоздать в них такое же тепло и сердечность. Именно вы воспитываете в детях доброту, честность, уважение к людям, к Родине. Спасибо вам за вашу чуткость, преданность и самоотдачу, с которой вы заботитесь о близких. Ваша любовь и вера служат опорой для ваших детей, вдохновляют на добрые дела и помогают преодолевать любые трудности. Особая благодарность — многодетным и приёмным мамам, матерям, воспитывающим особенных детей. Низкий поклон матерям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции», — сказал Радий Хабиров.

В словах руководителя республики простая и глубокая правда. Действительно, победа куётся не только на передовой. Она и в сердцах матерей, которые своим теплом, верой и ожиданием укрепляют дух солдата.

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с предстоящим Днём матери
Общество

Главный редактор БСТ, руководитель проекта и организатор концерта Гаухар Батталова рассказала, что идея показать матерей участников СВО возникла около трёх лет назад.

Гаухар Батталова
Гаухар Батталова
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

«Героев воспитывали мамы. И у меня появилось желание показать этих женщин. Чтобы они были в своём мире со своим ребёнком, рассказали только о своих сыновьях. Проект сегодня ждут, любят, получаем очень много звонков с просьбой приехать в разные уголки нашей республики. Я сегодня в фойе видела несколько мужчин, которые сидели и просто плакали. Думаю, каждый думает о своей маме», — сказала Гаухар Батталова.

Гаухар Тимерхановна отметила, что женщины сильны верой и любовью к сыновьям и стремлением помочь им всеми силами. Даже те, кто потерял на фронте сына, стараются помогать их товарищам.

«Мамочки, которые потеряли своих детей, становятся волонтёрами, и они в этом находят своё место. Им так легче перенести своё горе. Хочется, чтобы быстрее спецоперация завершилась, и чтобы к матерям их дети вернулись. Они ждут своих сыновей», — сказала она.

Рассуждая о том, кем стала мать для солдата в годы СВО, Гаухар Батталова привела пример. В Благовещенске мама проснулась ночью, закричала, а в это время за тысячу с лишним километров в блиндаже проснулся её сын, вывел солдат.

«И только они вышли, как на это место прилёт, и от места жительства этих ребят ничего не осталось. Понимаете, насколько важна эта связь? Они говорят даже, что молитвы, которые читают мамы, спасают их сыновей, они сами рассказывают об этом», — сказала «Башинформу» Гаухар Батталова.

Лейсан Миниханова предоставлено ИА «Башинформ»
Лейсан Миниханова предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: Лейсан Миниханова | предоставлено ИА «Башинформ»
1 из 2

Авторы проекта Зиля Баймурзина и Райса Абдуллина.

Зиля Баймурзина напомнила, что после начала СВО эти события в первую очередь стали освещаться в новостях, затем на телевидении появились такие передачи, как «Своих не бросаем», «Защитники Отечества», «Письмо солдату», «Специальные репортажи». Но, по её словам, воины – чьи-то сыновья, и самые кровопролитные бои прежде всего проходят через материнское сердце.

«Как говорят наши героини, их дети сражаются с врагом в невыносимых условиях, но самое тяжёлое происходит в душах матерей. Ни одна мама не растит ребёнка для войны. Бесконечные переживания, сердечная боль, бессонные ночи, постоянная тревога, ежесекундные молитвы. Кто-то заболевает и попадает в больницу, а затем, найдя в себе силы, присоединяется к волонтёрскому движению, помогает фронту. Каждая из наших героинь — невероятно сильная личность. Телепроект „Әсәй — Мама“ и был создан, чтобы объединить их, поддержать морально, показать переживания сотен и тысяч матерей, рассказать об их духовном героизме», — сказала Зиля Баймурзина.

Гульфина Юламанова из Уфы рассказала «Башинформу», что её сына Нияза мобилизовали 25 октября 2022 года. Он взял позывной «Ёжик». По словам, Гульфины Марсовны, у сына, прибывшего в воинскую часть, волосы торчком стояли. «О, Ёжик, Ёжик!» — приветствовали сына его будущие сослуживцы. Сейчас Нияз служит оператором БПЛА.

Гульфина Юламанова
Гульфина Юламанова
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

«Осенью 2022 года мы жили в другой квартире по другому адресу, домой приносили повестки, но нас там не было. Он узнал и сам пошёл в военкомат. Мне кажется, каждый мужчина должен исполнять свой долг перед родителями, перед Родиной. Я горжусь сыном, что он такой смышлёный. Когда Нияз приезжает в отпуск, все удивляются. Родные и соседи шутят, что он будто с курорта приехал. Но все всё понимают, что на СВО вовсе не курорт. Сын не рассказывает, что там. Всегда шутит, улыбается. А когда остаёмся вдвоём, говорит „Спасибо, что таким воспитали“», — сказала Гульфина Марсовна.

Гульфина Юламанова
Гульфина Юламанова
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

По её словам, однажды с сыном не было связи два месяца. Она уже всем сослуживцам звонила. Оказывается, боец в составе группы ушёл на боевое задание. Был бой. Нияз спас троих товарищей.

«Я говорю: „Сынок, читай молитву“. Я сама молюсь Богу. Только Всевышний может сберечь наших сыновей. Мамы сильно переживают. Я говорю им, что это жизнь, мы сыновей должны поддержать. Здесь у нас должен быть надёжный тыл, чтобы солдаты не переживали, и тогда им там спокойно», — отметила Гульфина Юламанова.

Юлия Хасанова из Гафурийского района рассказала о сыне Айнуре. Он контрактник, ушёл на СВО в марте 2025 года. До этого работал дальнобойщиком.

Юлия Хасанова
Юлия Хасанова
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

«Сын в прошлом году сказал мне: „Мама, заказов мало, поеду на Север, полгода отработаю, вернусь“. Говорит, что ипотеку надо платить, семье надо помогать. Ну ладно, север так север, мы проводили. Через два-три дня звонит: „Мы в тайгу заходим. Вы не переживайте, номер другой будет“. У меня старший сын говорит: „Сейчас, мам, узнаем, какой номер“. И оказывается, что донецкий номер. Мы испытали в этот момент потрясение. Но сейчас сердце успокоилось. Приезжает домой каждые шесть месяцев, нормально, говорит. СМС пишем. Всё нормально, жив-здоров, ранений нет. Молимся за сыновей, надеяться надо на всё хорошее, верить в них, и пусть все живыми возвращаются. Это их судьба», — говорит Юлия Хусамовна.

Ольга Сибогатова из Уфы рассказала, что её сын Артур погиб в 29 лет. Служил в разведке контрактником. Всегда звонил матери, говорил, что ему там понравилось, нашёл друзей.

Ольга Сибогатова
Ольга Сибогатова
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

«Говорил, что всё хорошо. Даже планировал продолжить карьеру на военной службе. У меня ещё есть сыновья. Они вспоминают Артура. Для них гибель старшего брата большая утрата. Гордятся им. Держаться в любом случае надо. Боль всё равно ничем не загладить, но надо стараться жить. Воины погибли для того, чтобы мы жили», — поделилась Ольга Сибогатова.

Наиля Абубакирова рассказала, что сын Денис родился и вырос в Сибае, подписал контракт в Уфе, куда потом переехали с семьёй. На СВО служил в штурмовом подразделении гранатомётчиком. Два раза был тяжело ранен, лечился в госпитале в Санкт-Петербурге. Затем вернулся на передовую. Погиб под Новогродовкой 19 октября 2024 года.

Наиля Абубакирова
Наиля Абубакирова
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

«Он спас пятерых товарищей. Один был сильно ранен, Денис тащил его, шесть часов полз. Сам тоже был ранен. А второй раз его сильно ранило, и его спасали. В юности он в армии подписал контракт на пять лет. Служил в Калуге, в Обнинске, во внутренних войсках. Дослужился до старшего сержанта. Есть характеристика от командира, что он был справедливый, всегда помогал сослуживцам. После первого контракта приехал в родной Сибай. Работал вахтовым методом на Севере, монтажником, хорошая зарплата была. На СВО погиб его друг. Денис сказал: „Мама, все мои друзья там, и я поеду“. Я говорю: „У тебя зарплата хорошая, на вахте работаешь, 300–350 тысяч получаешь“. А он: „За Родину пойду“», — вспоминает Наиля Яхиевна.

Наиля Абубакирова
Наиля Абубакирова
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

Альфия Галиахметова из Белорецкого района рассказала, что на СВО погибли её племянники — Айнур и Руслан. Айнур после девятого класса окончил училище, работал электромонтёром. Командировки были от Владивостока до Сочи. Руслан был фермером.

Альфия Галиахметова
Альфия Галиахметова
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

«Хорошие мальчики были. Очень мы их любили. Помним их и всех наших воинов, отдавших свои жизни за победу», — сказала Альфия Галиахметова.

Гузель Сафронова из Уфы рассказала, что её сын ещё служит, в ноябре планирует приехать в краткосрочный отпуск. На СВО ушёл в октябре 2022 года мобилизованным, а в июле 2025 года заключил контракт. Дома работал экономистом.

Гузель Сафронова
Гузель Сафронова
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

«Слава Богу, сын жив, здоров, но тем не менее материнское сердце все эти годы переживает разлуку с сыном. Первые годы я была в ужасном состоянии, заработала себе кучу болячек. Сейчас уже полегче. Осенью 2022 года он мог остаться дома, я долго не соглашалась. А он ждал моего благословения. Сын взрослый мужчина, он принял такое решение. Сказала: „Хорошо, раз ты так решил, иди“. Сын обрадовался, ему стало спокойнее. Сейчас выучился на оператора БПЛА. Теперь силы найти, чтобы дождаться своих сыновей. Самое главное, мамам здоровья и терпения. Надежда только на лучшее, плохие мысли выкидывать сразу из головы. Ну и, молиться, что мы и все делаем. Сын однажды смотрел на меня и сказал: „Мама, если с тобой что случится, как я буду жить?“ То же самое и я ему сказала: как мне жить дальше, если потеряю сыночка», — поделилась Гузель Миниахметовна.

Ольга Ткачёва из Уфы рассказала, что два сына ушли на СВО в 2023 году. Старший жив. Младший Павел погиб 70 дней назад. Служил штурмовиком-гранатомётчиком в батальоне имени Минигали Шаймуратова. Получил ранение, после ранения опять ушёл штурмовиком, но его определили в подразделение радиоэлектронной борьбы на стационарной установке.

Ольга Ткачёва
Ольга Ткачёва
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

19 августа, когда она ему звонила, сын сказал: «Мам, нас, похоже, вычислили, накрыли дроны». Она говорит: «Всё закончится, позвонишь». Больше он на связь не выходил.

«Когда он принял решение уйти на СВО, я сказала: „Сынок, останься. Зачем тебе это нужно?“. Сын работал, строил дома, получал хорошие деньги. Он сказал: „Я должен“. Потом за ним ушёл его друг, который тоже больше года назад погиб. Старший сын служит с ноября 2023 года. Спросила его тогда: „Ну ты-то куда? У тебя и семья, и работа. Зачем?“. Ответил: „Ну, если не я, то кто?“. В прошлом году в августе с мужем навещали младшего в госпитале, заехали к старшему в Донецк. Сердце терзается, не без этого, но в то же время понимали, что они мужчины и выбрали путь воина. Вы знаете, у меня дед в Первую мировую воевал, отец – в Великую Отечественную войну, его в 16 лет забрали. У мужа то же самое. Он в Афганистан не попал только потому, что единственный сын в семье. А мои оба сына на войне оказались. Какие силы меня поддерживают? Вера, что всё это не зря. Мужчины должны защищать Родину, фашизм не должен поднять голову», — сказала Ольга Ивановна.

Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
1 из 6

Мать не просто человек, который ждёт сына с фронта. Для солдата она целый мир, оставленный за спиной, и одновременно та невидимая нить, которая держит его на самом переднем крае. Когда сын уходит на боевое задание, где каждый день нужно проявлять мужество и отвагу, в сердце звучат слова мамы: «Береги себя, вернись».

Мать не прикрывает сына, но её любовь становится для бойца бронежилетом, который невозможно пробить. Для страны её сын — защитник. Для сослуживцев — брат и товарищ. А для матери он навсегда остаётся сыном, которого она выносила, родила, воспитала и отдала стране, чтобы он выполнил своё предназначение.

Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
1 из 7
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru