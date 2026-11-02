«Низкий поклон матерям воинов». В Уфе чествовали матерей участников СВО

Материнская любовь не требует наград. Она живёт в редких звонках, в коротких «береги себя», в молчаливой молитве, в умении ждать так, чтобы сын не чувствовал вины за это ожидание. Мать не просто переживает, она сохраняет тепло домашнего очага, чтобы бойцу было куда возвращаться.
Глава Башкирии Радий Хабиров, говоря о матерях воинов, подчёркивал именно эту особую роль.
«Жизнь каждого человека начинается в руках матери. Окружённые маминой заботой, мы учимся жить, становимся людьми. Затем сами создаём семьи и стараемся воссоздать в них такое же тепло и сердечность. Именно вы воспитываете в детях доброту, честность, уважение к людям, к Родине. Спасибо вам за вашу чуткость, преданность и самоотдачу, с которой вы заботитесь о близких. Ваша любовь и вера служат опорой для ваших детей, вдохновляют на добрые дела и помогают преодолевать любые трудности. Особая благодарность — многодетным и приёмным мамам, матерям, воспитывающим особенных детей. Низкий поклон матерям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции», — сказал Радий Хабиров.
В словах руководителя республики простая и глубокая правда. Действительно, победа куётся не только на передовой. Она и в сердцах матерей, которые своим теплом, верой и ожиданием укрепляют дух солдата.
Главный редактор БСТ, руководитель проекта и организатор концерта Гаухар Батталова рассказала, что идея показать матерей участников СВО возникла около трёх лет назад.
«Героев воспитывали мамы. И у меня появилось желание показать этих женщин. Чтобы они были в своём мире со своим ребёнком, рассказали только о своих сыновьях. Проект сегодня ждут, любят, получаем очень много звонков с просьбой приехать в разные уголки нашей республики. Я сегодня в фойе видела несколько мужчин, которые сидели и просто плакали. Думаю, каждый думает о своей маме», — сказала Гаухар Батталова.
Гаухар Тимерхановна отметила, что женщины сильны верой и любовью к сыновьям и стремлением помочь им всеми силами. Даже те, кто потерял на фронте сына, стараются помогать их товарищам.
«Мамочки, которые потеряли своих детей, становятся волонтёрами, и они в этом находят своё место. Им так легче перенести своё горе. Хочется, чтобы быстрее спецоперация завершилась, и чтобы к матерям их дети вернулись. Они ждут своих сыновей», — сказала она.
Рассуждая о том, кем стала мать для солдата в годы СВО, Гаухар Батталова привела пример. В Благовещенске мама проснулась ночью, закричала, а в это время за тысячу с лишним километров в блиндаже проснулся её сын, вывел солдат.
«И только они вышли, как на это место прилёт, и от места жительства этих ребят ничего не осталось. Понимаете, насколько важна эта связь? Они говорят даже, что молитвы, которые читают мамы, спасают их сыновей, они сами рассказывают об этом», — сказала «Башинформу» Гаухар Батталова.
Авторы проекта Зиля Баймурзина и Райса Абдуллина.
Зиля Баймурзина напомнила, что после начала СВО эти события в первую очередь стали освещаться в новостях, затем на телевидении появились такие передачи, как «Своих не бросаем», «Защитники Отечества», «Письмо солдату», «Специальные репортажи». Но, по её словам, воины – чьи-то сыновья, и самые кровопролитные бои прежде всего проходят через материнское сердце.
«Как говорят наши героини, их дети сражаются с врагом в невыносимых условиях, но самое тяжёлое происходит в душах матерей. Ни одна мама не растит ребёнка для войны. Бесконечные переживания, сердечная боль, бессонные ночи, постоянная тревога, ежесекундные молитвы. Кто-то заболевает и попадает в больницу, а затем, найдя в себе силы, присоединяется к волонтёрскому движению, помогает фронту. Каждая из наших героинь — невероятно сильная личность. Телепроект „Әсәй — Мама“ и был создан, чтобы объединить их, поддержать морально, показать переживания сотен и тысяч матерей, рассказать об их духовном героизме», — сказала Зиля Баймурзина.
Гульфина Юламанова из Уфы рассказала «Башинформу», что её сына Нияза мобилизовали 25 октября 2022 года. Он взял позывной «Ёжик». По словам, Гульфины Марсовны, у сына, прибывшего в воинскую часть, волосы торчком стояли. «О, Ёжик, Ёжик!» — приветствовали сына его будущие сослуживцы. Сейчас Нияз служит оператором БПЛА.
«Осенью 2022 года мы жили в другой квартире по другому адресу, домой приносили повестки, но нас там не было. Он узнал и сам пошёл в военкомат. Мне кажется, каждый мужчина должен исполнять свой долг перед родителями, перед Родиной. Я горжусь сыном, что он такой смышлёный. Когда Нияз приезжает в отпуск, все удивляются. Родные и соседи шутят, что он будто с курорта приехал. Но все всё понимают, что на СВО вовсе не курорт. Сын не рассказывает, что там. Всегда шутит, улыбается. А когда остаёмся вдвоём, говорит „Спасибо, что таким воспитали“», — сказала Гульфина Марсовна.
По её словам, однажды с сыном не было связи два месяца. Она уже всем сослуживцам звонила. Оказывается, боец в составе группы ушёл на боевое задание. Был бой. Нияз спас троих товарищей.
«Я говорю: „Сынок, читай молитву“. Я сама молюсь Богу. Только Всевышний может сберечь наших сыновей. Мамы сильно переживают. Я говорю им, что это жизнь, мы сыновей должны поддержать. Здесь у нас должен быть надёжный тыл, чтобы солдаты не переживали, и тогда им там спокойно», — отметила Гульфина Юламанова.
Юлия Хасанова из Гафурийского района рассказала о сыне Айнуре. Он контрактник, ушёл на СВО в марте 2025 года. До этого работал дальнобойщиком.
«Сын в прошлом году сказал мне: „Мама, заказов мало, поеду на Север, полгода отработаю, вернусь“. Говорит, что ипотеку надо платить, семье надо помогать. Ну ладно, север так север, мы проводили. Через два-три дня звонит: „Мы в тайгу заходим. Вы не переживайте, номер другой будет“. У меня старший сын говорит: „Сейчас, мам, узнаем, какой номер“. И оказывается, что донецкий номер. Мы испытали в этот момент потрясение. Но сейчас сердце успокоилось. Приезжает домой каждые шесть месяцев, нормально, говорит. СМС пишем. Всё нормально, жив-здоров, ранений нет. Молимся за сыновей, надеяться надо на всё хорошее, верить в них, и пусть все живыми возвращаются. Это их судьба», — говорит Юлия Хусамовна.
Ольга Сибогатова из Уфы рассказала, что её сын Артур погиб в 29 лет. Служил в разведке контрактником. Всегда звонил матери, говорил, что ему там понравилось, нашёл друзей.
«Говорил, что всё хорошо. Даже планировал продолжить карьеру на военной службе. У меня ещё есть сыновья. Они вспоминают Артура. Для них гибель старшего брата большая утрата. Гордятся им. Держаться в любом случае надо. Боль всё равно ничем не загладить, но надо стараться жить. Воины погибли для того, чтобы мы жили», — поделилась Ольга Сибогатова.
Наиля Абубакирова рассказала, что сын Денис родился и вырос в Сибае, подписал контракт в Уфе, куда потом переехали с семьёй. На СВО служил в штурмовом подразделении гранатомётчиком. Два раза был тяжело ранен, лечился в госпитале в Санкт-Петербурге. Затем вернулся на передовую. Погиб под Новогродовкой 19 октября 2024 года.
«Он спас пятерых товарищей. Один был сильно ранен, Денис тащил его, шесть часов полз. Сам тоже был ранен. А второй раз его сильно ранило, и его спасали. В юности он в армии подписал контракт на пять лет. Служил в Калуге, в Обнинске, во внутренних войсках. Дослужился до старшего сержанта. Есть характеристика от командира, что он был справедливый, всегда помогал сослуживцам. После первого контракта приехал в родной Сибай. Работал вахтовым методом на Севере, монтажником, хорошая зарплата была. На СВО погиб его друг. Денис сказал: „Мама, все мои друзья там, и я поеду“. Я говорю: „У тебя зарплата хорошая, на вахте работаешь, 300–350 тысяч получаешь“. А он: „За Родину пойду“», — вспоминает Наиля Яхиевна.
Альфия Галиахметова из Белорецкого района рассказала, что на СВО погибли её племянники — Айнур и Руслан. Айнур после девятого класса окончил училище, работал электромонтёром. Командировки были от Владивостока до Сочи. Руслан был фермером.
«Хорошие мальчики были. Очень мы их любили. Помним их и всех наших воинов, отдавших свои жизни за победу», — сказала Альфия Галиахметова.
Гузель Сафронова из Уфы рассказала, что её сын ещё служит, в ноябре планирует приехать в краткосрочный отпуск. На СВО ушёл в октябре 2022 года мобилизованным, а в июле 2025 года заключил контракт. Дома работал экономистом.
«Слава Богу, сын жив, здоров, но тем не менее материнское сердце все эти годы переживает разлуку с сыном. Первые годы я была в ужасном состоянии, заработала себе кучу болячек. Сейчас уже полегче. Осенью 2022 года он мог остаться дома, я долго не соглашалась. А он ждал моего благословения. Сын взрослый мужчина, он принял такое решение. Сказала: „Хорошо, раз ты так решил, иди“. Сын обрадовался, ему стало спокойнее. Сейчас выучился на оператора БПЛА. Теперь силы найти, чтобы дождаться своих сыновей. Самое главное, мамам здоровья и терпения. Надежда только на лучшее, плохие мысли выкидывать сразу из головы. Ну и, молиться, что мы и все делаем. Сын однажды смотрел на меня и сказал: „Мама, если с тобой что случится, как я буду жить?“ То же самое и я ему сказала: как мне жить дальше, если потеряю сыночка», — поделилась Гузель Миниахметовна.
Ольга Ткачёва из Уфы рассказала, что два сына ушли на СВО в 2023 году. Старший жив. Младший Павел погиб 70 дней назад. Служил штурмовиком-гранатомётчиком в батальоне имени Минигали Шаймуратова. Получил ранение, после ранения опять ушёл штурмовиком, но его определили в подразделение радиоэлектронной борьбы на стационарной установке.
19 августа, когда она ему звонила, сын сказал: «Мам, нас, похоже, вычислили, накрыли дроны». Она говорит: «Всё закончится, позвонишь». Больше он на связь не выходил.
«Когда он принял решение уйти на СВО, я сказала: „Сынок, останься. Зачем тебе это нужно?“. Сын работал, строил дома, получал хорошие деньги. Он сказал: „Я должен“. Потом за ним ушёл его друг, который тоже больше года назад погиб. Старший сын служит с ноября 2023 года. Спросила его тогда: „Ну ты-то куда? У тебя и семья, и работа. Зачем?“. Ответил: „Ну, если не я, то кто?“. В прошлом году в августе с мужем навещали младшего в госпитале, заехали к старшему в Донецк. Сердце терзается, не без этого, но в то же время понимали, что они мужчины и выбрали путь воина. Вы знаете, у меня дед в Первую мировую воевал, отец – в Великую Отечественную войну, его в 16 лет забрали. У мужа то же самое. Он в Афганистан не попал только потому, что единственный сын в семье. А мои оба сына на войне оказались. Какие силы меня поддерживают? Вера, что всё это не зря. Мужчины должны защищать Родину, фашизм не должен поднять голову», — сказала Ольга Ивановна.
Мать не просто человек, который ждёт сына с фронта. Для солдата она целый мир, оставленный за спиной, и одновременно та невидимая нить, которая держит его на самом переднем крае. Когда сын уходит на боевое задание, где каждый день нужно проявлять мужество и отвагу, в сердце звучат слова мамы: «Береги себя, вернись».
Мать не прикрывает сына, но её любовь становится для бойца бронежилетом, который невозможно пробить. Для страны её сын — защитник. Для сослуживцев — брат и товарищ. А для матери он навсегда остаётся сыном, которого она выносила, родила, воспитала и отдала стране, чтобы он выполнил своё предназначение.
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