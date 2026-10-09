В Уфе открыли памятник Мидхату Шакирову

9 октября в Уфе накануне Дня республики прошло торжественное открытие памятника первому секретарю Башкирского обкома КПСС, Герою Социалистического Труда Мидхату Шакирову.
«Уважаемые ветераны! Дорогие друзья! Уважаемые родные и близкие Мидхата Закировича! 5 октября мы отметили 110 лет со дня рождения Мидхата Закировича. Мы все вместе должны отдать дань уважения выдающемуся государственному деятелю. Восемнадцать тяжёлых лет он руководил республикой. Это сейчас мы понимаем, что отставание на один день, месяц в то время аукнулось бы сейчас. И мы бы не имели той крепкой экономической базы, той мощной инфраструктуры, которая у нас есть. И, конечно, идея памятника — это прежде всего сказать ему спасибо. Это дань уважения целому поколению строителей, целому поколению, я бы сказал, романтиков, слова благодарности целой эпохе. Что дала нам эпоха? Я родился в Сайраново. Мы небогато жили, но всё было. Занимался спортом. Учился в вузе. Шёл дальше, двигался. У меня было ясное, уверенное будущее. И я сейчас работаю Главой республики. Поэтому это благодарность той эпохе, благодарность стране, которая была.
Я считаю, что если мы все вместе будем помнить о стране, которая нам дала наше будущее, о людях, которые стояли у руля республики, — я думаю, будет правильно. Я точно буду рассказывать своим детям о людях, которые были до меня, и о том, что они сделали. Люди раньше города строили, а ведь прошло не так много времени после тяжелейшей разрушительной войны.
Меня ещё спрашивают, почему здесь мы ставим памятник. Он жил недалеко отсюда. Мне рассказывали, что он ходил пешочком на работу. Мы подумали: здесь, около дома, поставили этот памятник, и, наверное, это будет правильно», — сказал Радий Хабиров на открытии памятника.
Со словами благодарности в адрес Главы Башкортостана обратились дочь Мидхата Закировича Неля Имашева и внучка Элина Червиченко. Они рассказали собравшимся о жизненном пути Мидхата Шакирова и о том, каким он был в жизни, какими качествами обладал.
Биографическая справка:
Мидхат Закирович Шакиров родился 5 октября 1916 года в Уфе, в семье видного башкирского педагога и лингвиста Закира Шакировича Шакирова. Вопреки желанию отца, который хотел, чтобы сын продолжил его дело, Мидхат Закирович поступил в фабрично-заводское училище. Трудовую деятельность начал слесарем на Уфимском паровозоремонтном заводе.
После окончания Бежицкого машиностроительного института в 1941 году Мидхат Шакиров работал инженером, заместителем главного механика, начальником производства на Уфимском заводе геофизических приборов. Затем недолгое время трудился секретарем Ленинского райкома ВКП (б) города Уфы, позже главным инженером Министерства местной промышленности Башкирской АССР. С первых же шагов на производстве он проявил недюжинные организаторские способности и волевые качества, требовательность к себе и к подчиненным, высокую мобильность и четкость в работе. В 1944 году вступил в ряды Коммунистической партии.
В 1948 году, в 32 года, Мидхат Шакиров стал директором завода геофизических приборов и аппаратов, затем начальником строительно-монтажного управления СМУ-74, главным инженером Всесоюзного треста «Нефтепроводмонтаж». В эти годы он принимал самое активное участие в строительстве десятков подземных магистралей, таких как газопроводы Туймазы — Уфа, Шкапово — Магнитогорск, Туймазы — Омск, Туймазы — Иркутск, Бухара — Урал, продуктопровод Уфа — Новосибирск и многих другие.
В 1963–1969 годах Мидхат Закирович работал первым секретарем Уфимского горкома КПСС. В июне 1969 года был избран первым секретарем Башкирского обкома КПСС, где проработал до ухода на пенсию в 1987 году. В этот период в Башкирии осуществлялась масштабная программа реконструкции и строительства промышленных предприятий, объектов социально-культурного назначения, жилья, неуклонно рос выпуск промышленной и сельскохозяйственной продукции, высокими темпами развивались наука и культура. Значительно вырос авторитет республики, об успехах Башкирии часто писали центральные газеты и журналы.
За выдающиеся заслуги в развитии сельского хозяйства и обеспечение выполнения социалистических обязательств Башкирии Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1981 года Мидхату Шакирову было присвоено высшее звание страны — Герой Социалистического Труда. Он награждался пятью орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени и многими медалями.
Мидхат Закирович пользовался большим уважением не только в республике, но и за ее пределами. Его авторитет слагался не из наград, а из той самоотдачи, с которой он работал на благо республики и страны. Коллеги и товарищи высоко ценили организаторский талант Мидхата Закировича, его профессионализм и трудолюбие.
Вспоминает Марат Миргазямов, председатель Совета Министров Башкирской АССР с 1986 по 1992 год:
«У Шакирова был свой стиль работы, характерный во многом для крупных руководителей страны и регионов того времени. Мидхат Закирович отличался компетентностью, высокой активностью и организованностью, настойчивостью и упорством в решении поставленных задач. В любой ситуации он умел всех объединить в интересах стратегической цели. Создавал напряжение в работе в сложнейших условиях, касалось ли это уборки урожая, строительства важнейших народнохозяйственных объектов или ликвидации последствий нештатных ситуаций. И, конечно же, это высочайшая требовательность к себе и другим, ответственность за порученное дело. Справедливости ради скажу, что большинство актива, руководителей разных рангов, простых людей уважали Шакирова. Он воспитал много кадров для Башкортостана, не любил неряшливости в одежде, расхлябанности в поведении, легкомыслия, поверхностного отношения к делу. Он никогда не повышал голоса. Чем тише говорил, тем серьезнее воспринимались его слова. Был немногословен, конкретен. Я никогда не слышал от него плоских шуток и тем более непечатных выражений. А ведь он много „потопал“ по лесным и таежным дорогам, помесил грязь, не один год работая на строительстве магистральных трубопроводов. Таким образом, стиль у Шакирова, как говорится, был с большой буквы…».
Долгие годы руководитель республики был образцом дисциплины и порядка и того же требовал от подчиненных. Рабочий день его всегда начинался с пешей прогулки по Уфе в ранние часы. Мидхат Закирович был твердым и принципиальным сторонником здорового образа жизни, никогда в жизни не курил, всегда много ходил пешком. Обладал профессиональной дикцией, его доклады можно было считать классическим образцом выступлений для любого государственного деятеля.
К сожалению, Мидхат Шакиров стал жертвой борьбы между старой партийной элитой и младореформаторами, которых возглавил Михаил Горбачев. 6 июня 1987 года на 8-м пленуме Башкирского обкома КПСС Мидхат Закирович был освобожден от должности первого секретаря обкома за «грубые нарушения норм партийной жизни». Его снятию предшествовала разоблачительная статья Александра Прокушева под заголовком «Преследование прекратить…» в газете «Правда» от 6 мая 1987 года, в которой критиковался авторитарный стиль руководства Шакирова, приведший к незаконным репрессиям в отношении ряда руководящих деятелей в Башкирии, в том числе к уголовным преследованиям по сфабрикованным делам.
После отставки Мидхат Закирович своих привычек не поменял, его часто можно было увидеть гуляющим по улицам Уфы, мемуаров и воспоминаний он не писал, решение обкома опротестовать не пытался.
Мидхат Шакиров скончался 1 мая 2004 года на 88-м году жизни и похоронен рядом с супругой и родителями на Мусульманском кладбище города Уфы. До конца жизни он проживал в трехкомнатной квартире по улице Энгельса, 1, где теперь установлена мемориальная доска работы скульптора Ханифа Хабибрахманова. Одна из улиц поселка Нагаево Октябрьского района города Уфы носит его имя.
В 2016 году в республике прошли юбилейные мероприятия в связи со 100-летием со дня рождения Мидхата Шакирова.
Ранее в Уфе открыли памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову, сообщал Башинформ.
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