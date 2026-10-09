В Уфе открыли памятник Мидхату Шакирову

Мидхат Закирович пользовался большим уважением не только в республике, но и за ее пределами. Его авторитет слагался не из наград, а из той самоотдачи, с которой он работал на благо республики и страны. Коллеги и товарищи высоко ценили организаторский талант Мидхата Закировича, его профессионализм и трудолюбие.

Вспоминает Марат Миргазямов, председатель Совета Министров Башкирской АССР с 1986 по 1992 год:

«У Шакирова был свой стиль работы, характерный во многом для крупных руководителей страны и регионов того времени. Мидхат Закирович отличался компетентностью, высокой активностью и организованностью, настойчивостью и упорством в решении поставленных задач. В любой ситуации он умел всех объединить в интересах стратегической цели. Создавал напряжение в работе в сложнейших условиях, касалось ли это уборки урожая, строительства важнейших народнохозяйственных объектов или ликвидации последствий нештатных ситуаций. И, конечно же, это высочайшая требовательность к себе и другим, ответственность за порученное дело. Справедливости ради скажу, что большинство актива, руководителей разных рангов, простых людей уважали Шакирова. Он воспитал много кадров для Башкортостана, не любил неряшливости в одежде, расхлябанности в поведении, легкомыслия, поверхностного отношения к делу. Он никогда не повышал голоса. Чем тише говорил, тем серьезнее воспринимались его слова. Был немногословен, конкретен. Я никогда не слышал от него плоских шуток и тем более непечатных выражений. А ведь он много „потопал“ по лесным и таежным дорогам, помесил грязь, не один год работая на строительстве магистральных трубопроводов. Таким образом, стиль у Шакирова, как говорится, был с большой буквы…».

Долгие годы руководитель республики был образцом дисциплины и порядка и того же требовал от подчиненных. Рабочий день его всегда начинался с пешей прогулки по Уфе в ранние часы. Мидхат Закирович был твердым и принципиальным сторонником здорового образа жизни, никогда в жизни не курил, всегда много ходил пешком. Обладал профессиональной дикцией, его доклады можно было считать классическим образцом выступлений для любого государственного деятеля.

К сожалению, Мидхат Шакиров стал жертвой борьбы между старой партийной элитой и младореформаторами, которых возглавил Михаил Горбачев. 6 июня 1987 года на 8-м пленуме Башкирского обкома КПСС Мидхат Закирович был освобожден от должности первого секретаря обкома за «грубые нарушения норм партийной жизни». Его снятию предшествовала разоблачительная статья Александра Прокушева под заголовком «Преследование прекратить…» в газете «Правда» от 6 мая 1987 года, в которой критиковался авторитарный стиль руководства Шакирова, приведший к незаконным репрессиям в отношении ряда руководящих деятелей в Башкирии, в том числе к уголовным преследованиям по сфабрикованным делам.

После отставки Мидхат Закирович своих привычек не поменял, его часто можно было увидеть гуляющим по улицам Уфы, мемуаров и воспоминаний он не писал, решение обкома опротестовать не пытался.

Мидхат Шакиров скончался 1 мая 2004 года на 88-м году жизни и похоронен рядом с супругой и родителями на Мусульманском кладбище города Уфы. До конца жизни он проживал в трехкомнатной квартире по улице Энгельса, 1, где теперь установлена мемориальная доска работы скульптора Ханифа Хабибрахманова. Одна из улиц поселка Нагаево Октябрьского района города Уфы носит его имя.

В 2016 году в республике прошли юбилейные мероприятия в связи со 100-летием со дня рождения Мидхата Шакирова.

Ранее в Уфе открыли памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову, сообщал Башинформ.