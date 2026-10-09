11 октября Башкортостан отмечает свой главный праздник — День республики. Этот день — не просто календарная дата, а повод оглянуться назад и вспомнить, какой долгий и насыщенный путь прошла башкирская земля. История Башкирии полна событий, которые не всегда на слуху, но именно они сформировали облик современного Башкортостана — его характер, самобытность и место в стране.

О многих страницах прошлого мы знаем лишь в общих чертах, а некоторые важные факты и вовсе остаются в тени. Между тем именно они помогают понять, почему Башкирия стала именно такой, какая она есть сегодня, — регионом, где переплелись Восток и Запад, военная мощь и гражданское управление, природное богатство и промышленный потенциал.

К этой знаменательной дате историк Рамиль Рахимов поделился пятью малоизвестными, но значимыми фактами о родной земле. Каждый из них — это отдельная грань большой истории, которая заслуживает внимания. От роли Уфы как центра восточной дипломатии до уникальной системы двух губернских городов, от легендарного аэроклуба до липовых лесов и нефти, изменившей судьбу региона, — эти факты напоминают нам, что история Башкирии гораздо богаче и интереснее, чем мы привыкли думать.

Уфа была центром восточной дипломатии России

В XVI–XVII и первой трети XVIII века Башкирия была не просто окраиной России, а дипломатическим узлом, через который страна расширяла своё влияние на Восток. Рамиль Рахимов отмечает: «В XVI–XVII и первой трети XVIII века Башкирия являлась центром восточной дипломатии России».

Эта особая роль проявлялась на двух уровнях: воеводы, находившиеся в Уфе, а также башкирские старшины имели право вести переговоры с народами Востока и принимать их в российское подданство. Это означало, что восточная политика России реализовывалась не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Уфе, на территории Башкирии. И не только воеводами, но и башкирскими старшинами.

Такое устройство делало башкирские земли ключевым узлом, связывающим Европу с Сибирью и Средней Азией. Регион не только транслировал российское влияние на Восток, но и служил перевалочным пунктом для торговли — сибирские купцы привозили сюда товары, а восточные караваны проходили через наши земли.

Оренбургская губерния имела два губернских города

В XVIII — первой половине XIX века Оренбургская губерния была настолько огромной, что её административное устройство было уникальным для всей России: она имела два губернских города.

Рамиль Рахимов поясняет: «Оренбург как военная столица, Уфа как гражданская столица. Гражданский губернатор и губернское управление находились в Уфе, военный губернатор находился в Оренбурге».

Эта система «двух столиц» отражала особый стратегический статус региона — Оренбург выполнял функции военной обороны и управления границей, а Уфа была центром административного и гражданского управления. Такое устройство было крайне редким для Российской империи, где обычно у губернии был только один губернский город. Уфа, получив статус города в 1586 году, постепенно превратилась из военной крепости в административный центр.

Уфимский аэроклуб подготовил 14 Героев Советского Союза

В советское время Уфимский аэроклуб стал легендарным. Историк Рамиль Рахимов рассказывает: «Уфимский аэроклуб, в который вошли несколько эвакуированных клубов, дал 14 Героев Советского Союза, один из них дважды Герой — Муса Гареев».

По мнению собеседника «Башинформа», это, вероятно, рекордное количество Героев Советского Союза, подготовленных в одном аэроклубе. В военные годы эти лётчики поднимались с башкирской земли и отправлялись на фронт, защищая Родину ценой собственной жизни. Один из них Муса Гареев дважды удостоен звания Героя Советского Союза и стал гордостью башкирского народа.

По площади липовых лесов Башкирия занимает первое место в России

«По объёму липовых лесов Башкортостан занимает первое место в России», — продолжает Рамиль Рахимов, подчёркивая, что именно это природное богатство во многом определило одну из самых узнаваемых особенностей республики. По его словам, секрет знаменитого башкирского мёда кроется не столько в трудолюбии пчёл, сколько в огромных массивах липы, которые испокон веков растут на этой земле.

Это природное богатство даёт уникальные условия для пчеловодства в республике, а липовый мёд стал одним из самых узнаваемых символов Башкортостана. С географической и исторической точки зрения именно обширные липовые леса на этой земле придали башкирскому мёду особые качества и славу.

Открытие нефти изменило промышленную судьбу Башкирии

В годы первой пятилетки в СССР существовало чёткое региональное разделение в промышленном планировании. Рамиль Рахимов рассказывает: «Была так называемая Урало-Сибирская промышленная зона, но основная роль в ней отдавалась Кузбассу. Сибирь должна была производить металлы, а Урал должен был лишь отправлять туда продукты питания, цветные металлы для высококачественной стали и лес».

По первоначальному плану, место Урала, включая Башкирию, сводилось к обеспечению лесной, сельскохозяйственной продукцией и металлами для сибирской промышленности. Однако этот план был полностью пересмотрен.

«Открытие нефти в Башкирии Рашидовым изменило план, и он был скорректирован в другую сторону», — отмечает историк.

Открытие нефти не только изменило экономическую структуру Башкирии, но и вывело её из «вспомогательной роли» в число ключевых регионов промышленной карты СССР. Этот поворот глубоко повлиял на дальнейшую траекторию развития республики — нефтяная промышленность стала главной движущей силой модернизации Башкирии.

Ранее Рамиль Рахимов рассказал о новом учебнике «История нашего края. Республика Башкортостан», который вошел в единую федеральную линейку учебников по истории.



Как формировалась государственная символика и почему герб Башкирии стал уникальным прецедентом в геральдике, читайте в разборе визуального кода республики.