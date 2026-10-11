Полагаем, об этом вы не знали: герб Башкортостана – уникальный случай в геральдике, потому что в него поместили конкретное художественное произведение. Визуальный код региона – это официальные символы, древние начертания и неожиданные паттерны, которые порой входят в нашу жизнь стихийно. Любопытные факты и формирование этих образов журналист «Башинформа» обсудил с уфимским дизайнером Газизом Абдульменовым в честь Дня республики.

Официальная символика

Подробнее о нетипичности нашего герба: он действительно единственный в своем роде, ведь внутри него изображена реальная скульптура. Памятник Салавату Юлаеву создал Сосланбек Тавасиев, само по себе произведение защищено авторским правом. Газиз Абдульменов говорит, что герб региона комплексный: помимо фигуры в нем есть надпись на башкирском языке, флаг и национальный орнамент.

Интересна и история создания символики в период формирования Российской Федерации. По словам Газиза Абдульменова, в процессе рассматривали разные варианта герба, и все они были анималистическими. Например, звучало предложение включить в герб крылатого коня Акбузата, но его отмели — в то время похожий символ уже существовал в гербе другой страны. Были варианты с волком и другими животными, но в итоге конь в актуальном гербе присутствует — не единолично, а вместе с всадником.

Современный флаг республики — трехцветное полотнище, был утвержден 25 февраля 1992 года. У нашего триколора глубокая история: еще в 1918 году первое местное правительство утвердило знамя из тех же цветов, только расположены они были в ином порядке — синий, зеленый, белый. В советский период республика, как и другие автономии, использовала красное полотнище с серпом, молотом и надписями на двух языках. Ранее «Башинформ» подробно рассказывал о редких страницах прошлого в спецматериале «5 малоизвестных фактов из истории Башкирии, о которых редко пишут в учебниках».

А авторами современного флага стали художник Урал Масалимов и студентка училища искусств Ольга Асабина — их конкурсный проект был утвержден после распада СССР. Каждый элемент актуального флага имеет конкретное значение, закрепленное в Законе «О государственной символике Республики Башкортостан». Так, синий цвет означает ясность, добродетель и чистоту помыслов народов республики; белый — миролюбие, открытость, готовность к взаимному сотрудничеству; зеленый — свободу, вечность жизни. В центре белой полосы золотистым цветом изображен стилизованный цветок курая из семи лепестков, заключенный в круг. В этом элементе курай — символ дружбы, лепестки визуализируют семь родов, положивших начало единению народов, круг — знак вечного движения.

Все зависит от того, кто смотрит

По мнению Газиза Абдульменова, единый визуальный код всегда зависит от аудитории. Для официальных структур это флаг и герб, для болельщиков — логотип и фирменная айдентика спортивных клубов, а для туристов — образы достопримечательностей: памятник Салавату Юлаеву, Шиханы, монумент Дружбы.

«Для меня очень интересным является тот факт, что на особом месте в череде визуальной айдентики находится силуэт нашей республики на карте: векторный образ, просто обозначение ее границ», — отмечает дизайнер.

Этот образ активно используют бренды, часто его можно встретить в уфимском аэропорту, напоминает эксперт. Этот же символ перекликается со стихотворением народного поэта Мустая Карима, где силуэт Башкирии сопоставляют с формой березового листа.

«Если сравнивать с другими субъектами нашей страны, намного чаще Башкортостан изображается силуэтом на карте, что очень любопытно», — говорит он.

Логичность в стихийности

Отдельная история — визуал, который люди выбирают в качестве ассоциаций стихийно. Знаменитое «ӨФӨ – три шурупа» или дизайн сгущенки стали вирусными именно потому, что сопровождают нас в повседневной жизни и становятся ее частью.

«Чаще всего бытовой визуальный код имеет очень большие шансы стать вирусным и используемым», — отмечает дизайнер. Еще один локальный бренд в эту копилку — девушка с банки соуса. «Это тоже довольно распространенный визуальный символ, который воспринимается людьми как отсылка к республике», — добавляет он.

Орнамент всему голова

Разговор о визуальном коде, пожалуй, невозможен без орнамента: он есть на гербе, в оформлении городских пространств, в сувенирах и на одежде. Башкирский орнамент — это не один узор, а живое сочетание традиций: цветы, розетки, даже деревья, изображенные в графике. Юг республики тяготеет к округлым и плавным формам, север и северо-восток — к геометрии и прямоугольникам.

«В итоге башкирским орнаментом можно назвать равномерное использование и того, и другого стиля», — заключает Газиз Абдульменов.

Так и сам визуальный код республики: он не застыл в одной форме, а развивается, вбирая и официальную символику, и народные образы, и бытовые детали.