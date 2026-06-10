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Главная/новости уфы

#новости уфы

10:47|Общество
В Башкирии УК могут лишить лицензий за неготовность к отопительному сезону
10:03|Общество
В Уфе жители 675 многоэтажек остались без воды дольше ожидаемого срока
09 Июня|Общество
Актер из Уфы Аскар Нигамедзянов снялся в продолжении сериала «Второй брак»
01 Июня|Общество
Дерматолог из Уфы рассказала, как защитить кожу от солнца
29 Мая|Общество
Свободный подход: в Уфе покупатели квартир оказались в трудном положении
25 Мая|Общество
В Уфе суд рассмотрит дело на 2,4 млн рублей из-за общественного туалета
14 Мая|Культура
Этно – да: как ремесло продвигает айдентику Башкирии
13 Мая|Общество
Рыбалка обернулась уголовным делом для жителей Башкирии
12 Мая|Общество
Сотрудники банка в Уфе спасли пенсионерку от потери 1,3 млн рублей
08 Мая|Политика
В Уфе на фоне «мэрского дела» подписали антикоррупционный документ
08 Мая|Экономика
Уфе присвоили высокий кредитный рейтинг с прогнозом «стабильный»
06 Мая|Общество
В Уфе залатают крышу многоэтажки, которая протекает уже восемь лет
22 Апреля|Экономика
Минтранс Башкирии прокомментировал иск БКК на 13 млрд рублей
17 Апреля|Общество
Ансамбль Гаскарова высказал позицию о судебном иске башкирского композитора
17 Апреля|Общество
Башкирский курай привлек большую стаю дельфинов в открытом море
16 Апреля|Экономика
В Башкирии прекратило работу Упрдор «Приуралье»
14 Апреля|Экономика
Банк хочет взыскать с Башкирии 550 млн рублей за строительство школы
14 Апреля|Общество
В Уфе на инженерные сети улицы Октябрьской революции выделяют 96 млн рублей
06 Апреля|Политика
Украина ввела санкции в отношении завода из Башкирии
06 Апреля|Общество
Храмы Башкирии готовятся отпраздновать Светлую Пасху
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