Что делать, если ребенок потерялся: советы для жителей Башкирии

Чаще всего дети теряются не в лесах, а в городах – во дворах, торговых центрах и магазинах. В ведомстве подчеркивают, что сообщать о пропаже ребенка можно и нужно сразу. Чем раньше поступит сигнал, тем быстрее начнутся поиски, и зона охвата будет меньше.

«Если ребенок пропал – не ждите ни минуты! Немедленно звоните по номеру 112. Сообщите диспетчеру фамилию, имя, отчество, возраст ребенка, состояние здоровья, адрес или последнее известное место, приметы одежды, наличие телефона и возможных спутников. Каждая деталь может спасти жизнь», – комментирует «Башинформу» заместитель председателя госкомитета РБ по ЧС Лилия Каримова.

Если вы заметили, что ребенок пропал

Первый и главный совет спасателей: не поддаваться панике. Действовать нужно четко и быстро. Сразу звоните в службу спасения (112) либо в полицию (102). Диспетчеру потребуется максимально полная информация, чтобы оперативно организовать поиск. Будьте готовы назвать:

фамилию, имя и отчество ребенка, его год рождения;

наличие проблем со здоровьем (инвалидность, диабет, особенности развития);

адрес или последнее известное место, где видели ребенка;

описание одежды и особые приметы (шрамы, родинки);

есть ли у ребенка телефон и деньги;

с кем он был или мог быть перед исчезновением.

Пока одни члены семьи взаимодействуют со службами, другому взрослому лучше остаться дома – на случай, если ребенок вернется самостоятельно. Остальные родственники могут проверить подъезды, подвалы, ближайшие дворы, а также опросить соседей и прохожих: нередко бывает так, что ребенок просто зашел к кому‑то из знакомых или остановился посмотреть на что‑то интересное.

Как должен вести себя ребенок, если он потерялся

В Следственном комитете Башкирии отмечают, что безопасность ребенка во многом зависит от того, насколько хорошо он знает простые правила поведения в экстренной ситуации. Несовершеннолетний должен помнить свое полное имя, фамилию, адрес и номер телефона родителей. Если он потерялся в незнакомом месте, за помощью лучше обращаться к сотрудникам полиции, военнослужащим, другим людям в форменной одежде либо к женщинам пожилого возраста.

Есть и важные запреты, которые стоит заранее обсудить:

нельзя залезать в подвалы, подсобные помещения, заброшенные дома;

не стоит сообщать посторонним о доходах семьи, времени ухода и возвращения с работы, планах на отпуск и другой личной информации;

если кажется, что кто‑то преследует, нужно сразу идти в людное место, обратиться к взрослому и постараться запомнить детали: как выглядел незнакомец, во что был одет, какая у него была машина;

ни в коем случае нельзя садиться в незнакомый автомобиль и даже подходить к нему близко, если попросили показать дорогу;

в общественном транспорте лучше садиться ближе к водителю, потому что в случае опасности он сможет помочь;

при угрозе со стороны незнакомца важно не впадать в панику, а привлекать внимание: кричать, сопротивляться, убегать. Главная задача – добраться до ближайшего безопасного места: школы, больницы, магазина, отделения полиции.

Также стоит договориться с ребенком о «точке встречи» – заметном месте (например, у фонтана, большой вывески или стойки информации в ТЦ), где вы сможете найти друг друга, если потеряетесь.

Если вы увидели потерявшегося ребенка

Не менее важно знать, как действовать, если не вы, а кто‑то другой оказался в беде.

Специалисты Госкомитета РБ по ЧС дают четкие рекомендации.

Успокойте ребенка, если он плачет. Говорите спокойно и уверенно, дайте понять, что он в безопасности и ему помогут. При этом не берите его за руку – это может испугать малыша. Спросите, что случилось, как его зовут, помнит ли он телефон мамы или папы, и попробуйте связаться с родителями. Если дозвониться не удалось, сразу звоните по номеру 112 или 102 и сообщите оператору точный адрес, где вы нашли ребенка, имя несовершеннолетнего, возраст и во что он одет – возможно, его уже ищут. Если ребенок потерялся в торговом центре или магазине, попросите охрану или администратора объявить о нем по громкой связи. Никуда не уводите ребенка и оставайтесь на месте: родные могут вернуться туда, где потеряли малыша. Дождитесь прибытия полиции или спасателей.

Профилактика – лучшая защита

Эксперты подчеркивают: большинство проблем можно предотвратить, если заранее поговорить с ребенком и подготовить его к возможным трудностям. Помимо обсуждения правил поведения, полезно использовать и технические средства: настроить на смартфоне сервисы семейной геолокации, чтобы отслеживать местоположение, либо дать ребенку браслет или брелок с контактами родителей. Одежда ярких цветов тоже помогает быстрее заметить ребенка в толпе.