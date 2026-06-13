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06:00 (UTC+5), 13 Июня 2026

Чем опасен режим «черного неба» и как защититься: советы врача из Башкирии

Термин сам по себе неофициальный, это скорее народное обозначение режима неблагоприятных метеоусловий.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Лилия Мензорова

Режим «черного неба» вводят в крупных промышленных городах при определенных погодных условиях. В Башкирии чаще всего такие предупреждения получают жители Уфы, Стерлитамака и Салавата. Что означает этот термин и как защитить здоровье – разбираемся вместе с врачом-пульмонологом РКБ им. Куватова Лилией Хайруллиной.

Что такое режим «черного неба»?

Термин сам по себе неофициальный, это скорее народное обозначение режима неблагоприятных метеоусловий. Из-за безветренной и жаркой погоды, а также других атмосферных факторов, вредные вещества – выхлопные газы, пыль и т.д. – не рассеиваются самостоятельно. Режим предписывает предприятиям снижать объем выбросов в этот момент.

Как это влияет на здоровье?

По словам Лилии Хайруллиной, «черное небо» может стать серьезным вызовом, особенно для пациентов, которые числятся в зоне риска – это люди с астмой, хронической болезнью легких, фиброзом, болезнями сердца.

«Даже у здоровых людей может появиться сухой кашель и одышка. У пациентов с астмой, ХОБЛ или фиброзом резко (на 40–60%) возрастает частота приступов, может развиться бронхоспазм, который плохо снимается обычными ингаляторами», - говорит Лилия Хайруллина.

Также смог влияет на сердце и сосуды: вызывает спазм капилляров, повышает давление и пульс, а это в свою очередь может увеличить риск инфарктов и инсультов на 15–20%, отмечает специалист.

Что делать горожанам?

Общие симптомы влияния смога: головные боли, слабость, резь в глазах, бессонница из-за гипоксии.

Лилия Хайруллина рекомендует придерживаться следующих правил во время режима «черного неба» – особенно людям из группы риска.

  1. Оставаться дома. Закрыть окна, включить очиститель/кондиционер, увлажнять воздух.
  2. На улице пациентам из группы риска носить маску N95/KN95, также допустимо использование назальных фильтров.
  3. По возвращении в помещение промывать нос и горло солевым раствором, пить теплую воду.
  4. Для легочных пациентов:
  • не отменять базовую терапию (ингаляционные гормоны);
  • держать под рукой небулайзер с бронхолитиком;
  • при нарастании кашля или одышки – немедленно вызвать врача.

Всем горожанам доктор рекомендует во время действия режима отказаться от пробежек и проветривания. Также стоит помнить о ежедневной влажной уборке помещений.

#новости уфы #новости башкирии
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