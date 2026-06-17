Локации для фотосессий в Уфе: где и как сделать удачные кадры

Уфимцам повезло: в городе можно найти как природные локации, так и в стиле «жизнь мегаполиса». Определяемся с эстетикой и идем снимать контент. Корреспондент «Башинформа» собрал список мест для удачных кадров, а также узнал секреты уличной съемки у фотографа Рузанны Ганн.
Основа удачного снимка – способность увидеть красоту. Рузанна объяснила, что даже техника чаще всего не играет решающей роли. На фотосессии обращайте особое внимание на свет, цвета и композицию.
«Главное в фотографии – не техника, а умение видеть: замечать свет, выстраивать кадр, находить интересные детали. Навык развивается с опытом: чем больше снимаете и изучаете красивое, тем лучше чувствуете кадр. Для уличной съемки идеален „золотой час“ – рассвет и закат. В это время свет мягкий, цвета красивые. Но и днем можно получить эффектные кадры – используйте отражения от стен или витрин, чтобы смягчить жесткий свет, либо снимайте в тени. Применяйте простые приемы: правило третей (располагайте объект у линий сетки в камере), добавляйте движение – так кадр оживает. И помните, что зритель смотрит на самое светлое в кадре, поэтому подсвечивайте героя, а фон делайте чуть темнее», – поделилась Рузанна Ганн.
Пушкина, 86
Памятник архитектуры, образец «изобразительного модерна» с изящной мансардой построили в начале ХХ века. Сложная отделка, кованые ажурные балконы – особняк отличается от других уфимских построек и всегда бросается в глаза.
Ленина, 4
Главный корпус библиотеки стал популярной фотолокацией. Сюда приходят за винтажными кадрами или снимками в стиле «тайной эстетики». Фоном могут послужить парадная лестница, арочные окна, бесконечные ряды книг и каталожных шкафов. Помним главное правило библиотек: соблюдаем тишину и не мешаем другим посетителям.
Между Атаевкой и Локотками
Исторический участок старинного сибирского пути, вымощенный камнем между двумя деревнями. Екатерининским трактом в XIX веке называли дорогу из Москвы в Сибирь, а конкретно этот отрезок соединял Уфу и Оренбург. Своды деревьев над старинной брусчаткой сегодня привлекают контент-мейкеров.
Нижний ярус набережной
Архитектурный символ дружбы Башкирии и Абхазии открыли в 2024 году, это копия исторической колоннады на набережной Махаджиров в Сухуме. Если вы еще не успели здесь поснимать – самое время! По вечерам включают подсветку, а в определенные дни можно попасть на светомузыкальное шоу.
Целый архитектурный ансамбль, построенный преимущественно в стиле сталинского ампира. Дворы этого района славятся зеленью и закрытыми пространствами. За монументальными арками, обилием деревьев и уличным антуражем – в Черниковку!
Менделеева, 195/3
Круглый год в оранжереях можно любоваться экзотическими растениями, а в теплое время года – еще и сезонными цветами. Лайфхак: приходите ранним утром или ближе к закату, когда солнце мягкое – самое то для атмосферных фото.
Мусы Гареева, 5
Во-первых, это красиво! Во-вторых, спорткомплекс считается одним из крупнейших центров единоборств в России – это масштабно и величественно. Античный стиль, колоннада, вечерняя подсветка – отсюда невозможно уйти с неудачными кадрами.
Гоголя, 56
Арт-пространство под открытым небом во внутреннем дворике дома, где в раннем детстве жил Сергей Довлатов. Закуток напоминает питерские дворы-колодцы. Уфимские уличные художники превратили его в визуальный путеводитель по жизни писателя. Кстати, во дворе также установлена телефонная будка – в трубке можно услышать архивные записи с голосами Сергея Довлатова, Иосифа Бродского, Владимира Высоцкого и Рудольфа Нуреева.
50 лет Октября, 26
Поснимать можно на фоне листвы и цветочных клумб, а еще на территории парка есть белокаменный храм – он привлекает своими чистыми и понятными линиями.
Менделеева, 201а
Из кабинок открывается живописный вид на сосновый лес и реку. Маршрут сезонный, работает обычно с апреля по октябрь. Кабинки здесь открытые и ехать предстоит стоя – тем удобнее позировать.
Мустая Карима, 11
Уникальный памятник архитектуры начала ХХ века, входит в пространство Арт-квадрата. В начале 2026 года после масштабной и многолетней реставрации мечеть открыли, исторический облик здания теперь восстановлен.
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