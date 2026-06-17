Четверг, 18 Июня 2026
|
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
Эксклюзив
08:05 (UTC+5), 17 Июня 2026

Локации для фотосессий в Уфе: где и как сделать удачные кадры

На фотосессии обращайте особое внимание на свет, цвета и композицию.

Фото: Валерий Шахов | архив «Башинформ»
Лилия Мензорова

Уфимцам повезло: в городе можно найти как природные локации, так и в стиле «жизнь мегаполиса». Определяемся с эстетикой и идем снимать контент. Корреспондент «Башинформа» собрал список мест для удачных кадров, а также узнал секреты уличной съемки у фотографа Рузанны Ганн. 

Основа удачного снимка – способность увидеть красоту. Рузанна объяснила, что даже техника чаще всего не играет решающей роли. На фотосессии обращайте особое внимание на свет, цвета и композицию.

«Главное в фотографии – не техника, а умение видеть: замечать свет, выстраивать кадр, находить интересные детали. Навык развивается с опытом: чем больше снимаете и изучаете красивое, тем лучше чувствуете кадр. Для уличной съемки идеален „золотой час“ – рассвет и закат. В это время свет мягкий, цвета красивые. Но и днем можно получить эффектные кадры – используйте отражения от стен или витрин, чтобы смягчить жесткий свет, либо снимайте в тени. Применяйте простые приемы: правило третей (располагайте объект у линий сетки в камере), добавляйте движение – так кадр оживает. И помните, что зритель смотрит на самое светлое в кадре, поэтому подсвечивайте героя, а фон делайте чуть темнее», – поделилась Рузанна Ганн.

Дом Костерина и Черникова

Пушкина, 86

Памятник архитектуры, образец «изобразительного модерна» с изящной мансардой построили в начале ХХ века. Сложная отделка, кованые ажурные балконы – особняк отличается от других уфимских построек и всегда бросается в глаза.

«Башинформ» архив«Башинформ» архив
Фото: «Башинформ» | архив

Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди

Ленина, 4

Главный корпус библиотеки стал популярной фотолокацией. Сюда приходят за винтажными кадрами или снимками в стиле «тайной эстетики». Фоном могут послужить парадная лестница, арочные окна, бесконечные ряды книг и каталожных шкафов. Помним главное правило библиотек: соблюдаем тишину и не мешаем другим посетителям.

Национальная библиотека Ахмет-Заки Валиди пресс-служба
Национальная библиотека Ахмет-Заки Валиди пресс-служба
Национальная библиотека Ахмет-Заки Валиди пресс-служба
Фото: Национальная библиотека Ахмет-Заки Валиди | пресс-служба
1 из 3

Екатерининская дорога

Между Атаевкой и Локотками

Исторический участок старинного сибирского пути, вымощенный камнем между двумя деревнями. Екатерининским трактом в XIX веке называли дорогу из Москвы в Сибирь, а конкретно этот отрезок соединял Уфу и Оренбург. Своды деревьев над старинной брусчаткой сегодня привлекают контент-мейкеров.

Рафаэль Хакимов «Башинформ»
Рафаэль Хакимов «Башинформ»
Фото: Рафаэль Хакимов | «Башинформ»
1 из 2

Колоннада на набережной реки Белой

Нижний ярус набережной

Архитектурный символ дружбы Башкирии и Абхазии открыли в 2024 году, это копия исторической колоннады на набережной Махаджиров в Сухуме. Если вы еще не успели здесь поснимать – самое время! По вечерам включают подсветку, а в определенные дни можно попасть на светомузыкальное шоу.

Валерий Шахов архив «Башинформ»Валерий Шахов архив «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив «Башинформ»

Дворы Черниковки

Целый архитектурный ансамбль, построенный преимущественно в стиле сталинского ампира. Дворы этого района славятся зеленью и закрытыми пространствами. За монументальными арками, обилием деревьев и уличным антуражем – в Черниковку!

Эмилия Давыдова архив «Башинформ»
Эмилия Давыдова архив «Башинформ»
Фото: Эмилия Давыдова | архив «Башинформ»
1 из 2

Ботанический сад

Менделеева, 195/3

Круглый год в оранжереях можно любоваться экзотическими растениями, а в теплое время года – еще и сезонными цветами. Лайфхак: приходите ранним утром или ближе к закату, когда солнце мягкое – самое то для атмосферных фото.

Валерий Шахов архив «Башинформ»
Валерий Шахов архив «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив «Башинформ»
1 из 2

Дворец борьбы

Мусы Гареева, 5

Во-первых, это красиво! Во-вторых, спорткомплекс считается одним из крупнейших центров единоборств в России – это масштабно и величественно. Античный стиль, колоннада, вечерняя подсветка – отсюда невозможно уйти с неудачными кадрами.

Валерий Шахов архив «Башинформ»
Валерий Шахов архив «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив «Башинформ»
1 из 2

Двор Довлатова

Гоголя, 56

Арт-пространство под открытым небом во внутреннем дворике дома, где в раннем детстве жил Сергей Довлатов. Закуток напоминает питерские дворы-колодцы. Уфимские уличные художники превратили его в визуальный путеводитель по жизни писателя. Кстати, во дворе также установлена телефонная будка – в трубке можно услышать архивные записи с голосами Сергея Довлатова, Иосифа Бродского, Владимира Высоцкого и Рудольфа Нуреева.

«Башинформ» архив«Башинформ» архив
Фото: «Башинформ» | архив

Сквер 50-летия Победы

50 лет Октября, 26

Поснимать можно на фоне листвы и цветочных клумб, а еще на территории парка есть белокаменный храм – он привлекает своими чистыми и понятными линиями.

hramradoste.ru архивhramradoste.ru архив
Фото: hramradoste.ru | архив

Канатная дорога

Менделеева, 201а

Из кабинок открывается живописный вид на сосновый лес и реку. Маршрут сезонный, работает обычно с апреля по октябрь. Кабинки здесь открытые и ехать предстоит стоя – тем удобнее позировать.

Олег Яровиков архив «Башинформ»Олег Яровиков архив «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив «Башинформ»

Хакимовская мечеть

Мустая Карима, 11

Уникальный памятник архитектуры начала ХХ века, входит в пространство Арт-квадрата. В начале 2026 года после масштабной и многолетней реставрации мечеть открыли, исторический облик здания теперь восстановлен.

«Башинформ» архив«Башинформ» архив
Фото: «Башинформ» | архив
#новости уфы #новости башкирии
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru