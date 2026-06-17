Локации для фотосессий в Уфе: где и как сделать удачные кадры

Уфимцам повезло: в городе можно найти как природные локации, так и в стиле «жизнь мегаполиса». Определяемся с эстетикой и идем снимать контент. Корреспондент «Башинформа» собрал список мест для удачных кадров, а также узнал секреты уличной съемки у фотографа Рузанны Ганн.

Основа удачного снимка – способность увидеть красоту. Рузанна объяснила, что даже техника чаще всего не играет решающей роли. На фотосессии обращайте особое внимание на свет, цвета и композицию.

«Главное в фотографии – не техника, а умение видеть: замечать свет, выстраивать кадр, находить интересные детали. Навык развивается с опытом: чем больше снимаете и изучаете красивое, тем лучше чувствуете кадр. Для уличной съемки идеален „золотой час“ – рассвет и закат. В это время свет мягкий, цвета красивые. Но и днем можно получить эффектные кадры – используйте отражения от стен или витрин, чтобы смягчить жесткий свет, либо снимайте в тени. Применяйте простые приемы: правило третей (располагайте объект у линий сетки в камере), добавляйте движение – так кадр оживает. И помните, что зритель смотрит на самое светлое в кадре, поэтому подсвечивайте героя, а фон делайте чуть темнее», – поделилась Рузанна Ганн.

Дом Костерина и Черникова

Пушкина, 86

Памятник архитектуры, образец «изобразительного модерна» с изящной мансардой построили в начале ХХ века. Сложная отделка, кованые ажурные балконы – особняк отличается от других уфимских построек и всегда бросается в глаза.