Этно – да: как ремесло продвигает айдентику Башкирии

Сегодня бренды повально удешевляют производство с помощью нейросетей и стремятся к глобализации, однако в обществе наблюдается любопытное веяние: тренд на ручной труд и народные элементы. Молодежь носит одежду с национальным орнаментом, слушает треки с этническими инструментами; в современных интерьерах появляются цветастые коврики, связанные бабушкиным крючком, а в городах открывают все больше ресторанов с концепцией «свое, наше» – и подают ту самую «комфортную» еду, на которой мы выросли. Именно так это и работает: в ответ на массовость растет интерес к уникальности, но «тренд» – обычно штука недолговечная, а мы, кажется, становимся свидетелями более глубокого процесса.

Можно ли сказать, что ремесла башкирского народа – это не просто наследие, а живой инструмент продвижения региональной айдентики? Таким вопросом задался корреспондент агентства «Башинформ» – а разбираемся мы, как всегда, вместе со знающими людьми.

Опора на корни и «мягкая сила»

Интерес к этнике – не случайное явление, а закономерный процесс. С этой мысли начинаем диалог с Маратом Мардановым, директором Центра гуманитарных исследований Минкульта РБ, председателем Совета реготделения Российского исторического общества. По его мнению, сегодня молодежь находит точки опоры в своих корнях. Это веяние, в свою очередь, позитивно влияет на имидж региона – даже за пределами России.

«Интерес к башкирской этнике обусловлен целым рядом факторов. Во-первых, это поиск идентичности в эпоху глобализации: молодежь ищет точки опоры в собственных корнях. Мы наблюдаем распространение башкирской культуры за пределами республики и страны – и это приносит ощутимую политическую и экономическую выгоду. Когда элементы башкирской культуры проникают в другие общества, возникают новые точки соприкосновения. Узнаваемость Башкортостана привлекает туристов, создает позитивный имидж для инвесторов и служит „мягкой силой“: успешные культурные проекты могут стать поводом для сотрудничества в экономике, образовании и науке», – говорит Марат Марданов.

Свою точку зрения собеседник подкрепляет примером – башкирская этно-группа AY YOLA получила признание за рубежом, а встреча коллектива с президентом Турции Реджепом Эрдоганом подчеркнула связь между народами. Такие контакты создают неформальные каналы для развития отношений. Мы видим, что Башкортостан может продвигать свою идентичность на высоком международном уровне, говорит Марат Марданов.

Собеседник особенно подчеркивает: где бы ни находились выходцы из республики, они объединяются в землячества и демонстрируют свою эксклюзивность костюмами, украшениями и другими элементами, потому что гордятся своей региональной идентичностью наравне с общероссийской.