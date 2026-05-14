Этно – да: как ремесло продвигает айдентику Башкирии

Сегодня бренды повально удешевляют производство с помощью нейросетей и стремятся к глобализации, однако в обществе наблюдается любопытное веяние: тренд на ручной труд и народные элементы. Молодежь носит одежду с национальным орнаментом, слушает треки с этническими инструментами; в современных интерьерах появляются цветастые коврики, связанные бабушкиным крючком, а в городах открывают все больше ресторанов с концепцией «свое, наше» – и подают ту самую «комфортную» еду, на которой мы выросли. Именно так это и работает: в ответ на массовость растет интерес к уникальности, но «тренд» – обычно штука недолговечная, а мы, кажется, становимся свидетелями более глубокого процесса.
Можно ли сказать, что ремесла башкирского народа – это не просто наследие, а живой инструмент продвижения региональной айдентики? Таким вопросом задался корреспондент агентства «Башинформ» – а разбираемся мы, как всегда, вместе со знающими людьми.
Интерес к этнике – не случайное явление, а закономерный процесс. С этой мысли начинаем диалог с Маратом Мардановым, директором Центра гуманитарных исследований Минкульта РБ, председателем Совета реготделения Российского исторического общества. По его мнению, сегодня молодежь находит точки опоры в своих корнях. Это веяние, в свою очередь, позитивно влияет на имидж региона – даже за пределами России.
«Интерес к башкирской этнике обусловлен целым рядом факторов. Во-первых, это поиск идентичности в эпоху глобализации: молодежь ищет точки опоры в собственных корнях. Мы наблюдаем распространение башкирской культуры за пределами республики и страны – и это приносит ощутимую политическую и экономическую выгоду. Когда элементы башкирской культуры проникают в другие общества, возникают новые точки соприкосновения. Узнаваемость Башкортостана привлекает туристов, создает позитивный имидж для инвесторов и служит „мягкой силой“: успешные культурные проекты могут стать поводом для сотрудничества в экономике, образовании и науке», – говорит Марат Марданов.
Свою точку зрения собеседник подкрепляет примером – башкирская этно-группа AY YOLA получила признание за рубежом, а встреча коллектива с президентом Турции Реджепом Эрдоганом подчеркнула связь между народами. Такие контакты создают неформальные каналы для развития отношений. Мы видим, что Башкортостан может продвигать свою идентичность на высоком международном уровне, говорит Марат Марданов.
Собеседник особенно подчеркивает: где бы ни находились выходцы из республики, они объединяются в землячества и демонстрируют свою эксклюзивность костюмами, украшениями и другими элементами, потому что гордятся своей региональной идентичностью наравне с общероссийской.
Местные креативщики могут только подтвердить тезис о сильной региональной идентичности. Общественник Айбулат Ямилов создает под брендом Belazek украшения – символ дома, который всегда с тобой.
«Мы создаем украшения с контуром Башкортостана как символом дома, который всегда с нами, где бы мы ни находились. Это не просто аксессуар, а символ связи со своей родиной, его историей, культурой», – говорит Айбулат.
Айбулат – председатель Ассоциации молодежных землячеств Башкирии, и работа с тематическими аксессуарами стала для него продолжением деятельности.
«Сегодня интерес к ручному труду и национальным элементам – это про познание себя и своих корней. Люди устали от одинаковых вещей и хотят носить что-то со смыслом, уникальное, отражающее их ценности. Я многие годы работаю с молодежью нашей республики, и этот бренд стал еще одним течением этой деятельности, возможностью через аксессуары и дизайн переосмыслить культурный код и сделать его частью современной жизни», – рассказывает собеседник.
Радует, что земляки уместно переосмысляют традиции и делают их действительно стильными – такими, что ценность становится понятной для аудитории с минимальным контекстом. Перечислять подобные проекты можно бесконечно, но мы назовем хотя бы часть. Дизайнер Андрей Артемов, известный на весь мир своим брендом Walk Of Shame, нарядил в принт с кураем российских и зарубежных звезд; режиссер Айнур Аскаров показал стране кино «Из Уфы с любовью»; амбассадор Уральских гор Олег Чегодаев создает украшения с природной айдентикой Башкирии; мультиинструменталист HANQYZY превращает народную музыку в ностальгическое техно; а посольство музея искусств ZAMAN формирует сообщество художников и кураторов, которые через диалог искусства интегрируют «башкирское» в другие города.
Сегодня умельцев в Башкирии поддерживает государство: например, можно получить субсидии на развитие народных художественных промыслов. Каждый год на эти цели выделяют 11 млн рублей. Глава республики Радий Хабиров на тематическом совещании «Час креативных индустрий» отмечал, что развитие ремесел – важный вопрос для руководства региона.
«В республике действуют меры государственной поддержки – можно получить субсидии на развитие народных художественных промыслов. Нам важно, чтобы вы расширяли свою деятельность, увеличивали ассортимент и повышали качество товаров», – сказал Радий Хабиров.
Еще одна хорошая новость для любителей этники: начиная с этого года после книжной ярмарки «Китап-Байрам» (в этот раз она пройдет с 28 по 30 мая) на Советской площади будут регулярно проводить Международный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел.
Создание благодатной почвы подогревает интерес креаторов, считает Марат Марданов:
«В Башкортостане активно реализуются программы по сохранению и популяризации национальной культуры: организация фестивалей, программа финансовой поддержки художественных промыслов и ремесел – это создает благоприятную среду для возрождения интереса к традициям».
В 2025 году Уфа получила статус «Всемирного ремесленного города». Мы стали первым (и пока остаемся единственным) городом России с такой привилегией – это открывает доступ к международным платформам и торговым сетям. Вице-президент региона WCC-Европа из Италии, член международного жюри, доктор Фатина Сайкали объяснила успех Башкортостана:
«Руководство правительства вкладывалось в три направления: финансирование ремесленничества, систему поддержки ремесленников, инвестиции в исследования и инновации».
Отсюда вытекает еще одна привлекательная мысль: многокультурная Башкирия благодаря своей эксклюзивности вполне может стать узлом для ремесленных городов всей страны, объединять и поддерживать инициативы.
«Вы можете стать некоторым хабом для ремесленных городов России», – подчеркнула Фатина Сайкали во время своего визита в Башкирию.
Вспоминаем о роли Башкортостана в судьбе Великого шелкового пути, видим переклички прошлого с настоящим – и никак не можем назвать интерес к нашей этнике недолговечным словом «тренд»! Это – базовые настройки, которые со временем становятся более выраженными.
«Не будем забывать, что территория современного Башкортостана была важным узлом Великого шелкового пути, связывала Поволжье и Прикамье с Сибирью и степными регионами. Земля служила коридором обмена товарами, идеями и традициями. И это не просто факт из прошлого, а ресурс для современного развития: он объясняет уникальность местной культуры, сформированной на стыке цивилизаций, дает конкурентное преимущество для укрепления позиций в новых экономических и культурных связях», – заключает Марат Марданов.
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