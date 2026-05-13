Рыбалка обернулась уголовным делом для жителей Башкирии

В Краснокамском районе Башкирии три браконьера выловили 37 лещей сетью во время нереста. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Незаконную ловлю пресекли во время профилактической операции «Нерест». Полицейский патрулировал берег реки Камы в 500 метрах от деревни и заметил причалившую лодку.
Правоохранители изъяли незаконное орудие лова – 90 метров рыболовной сети, деревянную лодку и 37 лещей. Общий ущерб, нанесенный экологии, оценили в сумму выше 18 тысяч рублей.
Задержанные не стали отрицать свою вину, а в объяснении указали, что забыли о действующих ограничениях во время нереста. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных ресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ).
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