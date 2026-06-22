Глава Башкирии анонсировал мероприятия ко Дню молодежи

В субботу, 27 июня, в России отметят День молодежи. Центральной площадкой в Уфе станет набережная реки Белой. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в Центре управления республикой объявил, что будет присутствовать на мероприятии.

«На этой неделе празднуем День молодежи – одно из больших событий. В республике пройдут мероприятия, центральной площадкой будет набережная 27 июня, я приму участие, мы там поработаем», – сказал Глава региона.

Напомним, ранее «Башинформ» сообщал о хедлайнерах концерта.

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