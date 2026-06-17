Стало известно, на что жалуются жители Уфы

В Уфе за неделю с 9 по 15 июня в системах «Инцидент менеджмент» и на «Госуслугах» зарегистрировано 1288 комментариев. Об этом на оперативном совещании в мэрии рассказала начальник отдела социальных коммуникаций администрации города Алина Бикбулатова.
Лидирующей темой по‑прежнему остается благоустройство: объем обращений по этому направлению – 427. Жители поднимают вопросы восстановления дорожек и очистки водоемов, жалуются на последствия работ ресурсоснабжающих организаций и состояние городских пространств.
В частности, горожане отмечают, что в парке имени Георгия Рутто повреждены благоустроенные дорожки, просят очистить озера в парке «Волна» и прокомментировать ситуацию с забором и платным входом на пляж «Берег солнца».
На втором месте по количеству обращений – вопросы строительства и ремонта дорог (256 комментариев). Тройку лидеров замыкают темы жилищно‑коммунального хозяйства (243 комментария).
По теме твердых коммунальных отходов на прошлой неделе зафиксировано 57 сообщений.
Часть комментариев – это просьбы о ремонте и установке детских и спортивных площадок, всего зафиксировано 29 таких сообщений.
Также жители сообщают о последствиях непогоды: сломанных крупных ветках, об аварийных деревьях и об открытых ливневых колодцах и люках, в частности, по улице Жукова, 37, на улице Бакалинской, а также между домами 14 и 16 по улице Ферина.
И. о. мэра Уфы Рустам Шарипов призвал коллег своевременно реагировать на обращения и оперативно устранять проблемы.
«Коммунальная обстановка должна оставаться под ежедневным контролем, особенно в части аварийных ситуаций. Человек не должен неделями сидеть без воды или ждать ремонта дольше нормативного срока. Если где-то есть системные проблемы с подрядчиками – поднимайте вопрос, не умалчивайте. И в социальных сетях, наверное, обращаете внимание, что личные обращения поступают в связи с дождливой погодой – по ливнёвкам, что они не работают. Наши «болячки» усугубляются в дождливую погоду, поэтому большая просьба обратить на это внимание», – сказал Рустам Шарипов.
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