В Уфе собаки напали на женщину

В Уфе в Черниковке женщина пострадала от нападения стаи собак. Об инциденте она рассказала в соцсетях.
Происшествие случилось 12 июня во дворе дома 70 на улице Адмирала Ушакова. По словам местной жительницы, собак было трое, одна из них укусила ее за ногу.
Пострадавшая опасается, что животные могут напасть на детей. Женщина также отметила, что стаи собак часто встречаются в районе бывшего автоцентра ВАЗ.
Напомним, ранее мы рассказывали, как избежать укуса бродячей собаки.
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