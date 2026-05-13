Жителям Башкирии объяснили, как избежать укуса бродячей собаки

Однако есть правила поведения, чтобы избежать неприятных последствий при встрече с животным.
В первую очередь, нужно оценить, как животное реагирует на ваше появление. Бежать ни в коем случае нельзя, не стоит смотреть собаке в глаза и показывать свой страх перед ней.
Прикасаться к животным в отсутствие их хозяев нельзя, особенно опасно это делать, когда животное ест или спит. Не подходите к незнакомым собакам и не гладьте их, не дразните и не провоцируйте на агрессию.
Кормить бездомных собак в надежде на добрососедские отношения тоже не стоит: наоборот, могут возникнуть ситуации, когда именно попытка задобрить агрессивно настроенных животных может обернуться неприятностью. Или даже бедой: собаки, которым корм не достался, становятся агрессивными.
Особо опасны собаки, больные бешенством: они подходят к людям, заигрывают, виляют хвостом и неожиданно кусают.
Если на вас напала собака, когда вы ехали на велосипеде, нужно остановиться — собака, скорее всего, тоже остановится. Дальше следует пройти немного пешком, и она отстанет. В тёмное время суток лучше обходить пустыри, парки и другие подобные места. Бродячие и одичавшие собаки особенно опасны в группе: уже две-три особи представляют серьёзную угрозу.
Повышенную опасность вызывают ситуации, когда в стае начинается «выяснение отношений», а вы оказались рядом. Чтобы избежать неприятностей, обходите такие группы стороной и немедленно, без паники, уходите из зоны конфликта. Увидев вдалеке бегущую стаю или собаку, постарайтесь без спешки сменить маршрут.
Если вы окружены стаей, лучшее решение — остановиться, опустить руки и не шевелиться. Собаки будут проверять вас на крепость, прыгать вокруг и лаять, но нападать не решатся, так как вы не совершаете действий и ваши силы им неизвестны. Ваше спокойствие и уверенность — главное оружие.
Собаки очень чувствительны к громким звукам: можно издать громкий угрожающий крик, но не следует издавать визгливых высоких тонов — собаки воспримут это как слабость.
При нападении защищайте лицо и горло. В качестве средств обороны могут пригодиться газовые баллончики, баллончики с перцовой смесью, электрошокер, а если их нет — дезодоранты и аэрозоли.
Можно схватить камень, палку или сделать вид, но только если собака небольших размеров. Также можно поднять горсть песка и бросить в глаза собаке. Однако если на вас хотят напасть крупные псы, этого делать не нужно, так как это только спровоцирует их.
Если укус случился, то место укуса следует промыть чистой водой с мылом или дезинфицирующим раствором, например трёхпроцентной перекисью водорода. При кровотечении наложите повязку. После оказания первой помощи необходимо немедленно обратиться к врачу-травматологу в приёмный покой больницы или вызвать скорую помощь.
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