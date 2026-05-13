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12:24 (UTC+5), 13 Мая 2026

Жителям Башкирии объяснили, как избежать укуса бродячей собаки

Специалисты госкомитета Башкирии по ветеринарии рассказали, как защититься от укусов собак. Они напомнили, что собака не бросается на человека без причины, поэтому чаще всего достаточно аккуратно пройти мимо животного, не провоцируя его.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Розалия Валеева

Однако есть правила поведения, чтобы избежать неприятных последствий при встрече с животным.

В первую очередь, нужно оценить, как животное реагирует на ваше появление. Бежать ни в коем случае нельзя, не стоит смотреть собаке в глаза и показывать свой страх перед ней.

Прикасаться к животным в отсутствие их хозяев нельзя, особенно опасно это делать, когда животное ест или спит. Не подходите к незнакомым собакам и не гладьте их, не дразните и не провоцируйте на агрессию. 

Кормить бездомных собак в надежде на добрососедские отношения тоже не стоит: наоборот, могут возникнуть ситуации, когда именно попытка задобрить агрессивно настроенных животных может обернуться неприятностью. Или даже бедой: собаки, которым корм не достался, становятся агрессивными.

Особо опасны собаки, больные бешенством: они подходят к людям, заигрывают, виляют хвостом и неожиданно кусают.

Если на вас напала собака, когда вы ехали на велосипеде, нужно остановиться — собака, скорее всего, тоже остановится. Дальше следует пройти немного пешком, и она отстанет. В тёмное время суток лучше обходить пустыри, парки и другие подобные места. Бродячие и одичавшие собаки особенно опасны в группе: уже две-три особи представляют серьёзную угрозу.

Повышенную опасность вызывают ситуации, когда в стае начинается «выяснение отношений», а вы оказались рядом. Чтобы избежать неприятностей, обходите такие группы стороной и немедленно, без паники, уходите из зоны конфликта. Увидев вдалеке бегущую стаю или собаку, постарайтесь без спешки сменить маршрут.

Если вы окружены стаей, лучшее решение — остановиться, опустить руки и не шевелиться. Собаки будут проверять вас на крепость, прыгать вокруг и лаять, но нападать не решатся, так как вы не совершаете действий и ваши силы им неизвестны. Ваше спокойствие и уверенность — главное оружие.

Собаки очень чувствительны к громким звукам: можно издать громкий угрожающий крик, но не следует издавать визгливых высоких тонов — собаки воспримут это как слабость.

При нападении защищайте лицо и горло. В качестве средств обороны могут пригодиться газовые баллончики, баллончики с перцовой смесью, электрошокер, а если их нет — дезодоранты и аэрозоли.

Можно схватить камень, палку или сделать вид, но только если собака небольших размеров. Также можно поднять горсть песка и бросить в глаза собаке. Однако если на вас хотят напасть крупные псы, этого делать не нужно, так как это только спровоцирует их.

Если укус случился, то место укуса следует промыть чистой водой с мылом или дезинфицирующим раствором, например трёхпроцентной перекисью водорода. При кровотечении наложите повязку. После оказания первой помощи необходимо немедленно обратиться к врачу-травматологу в приёмный покой больницы или вызвать скорую помощь.

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