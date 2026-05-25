В Уфе суд рассмотрит дело на 2,4 млн рублей из-за общественного туалета

«Башкирские распределительные электрические сети» подали иск к Горзеленхозу Уфы. Как рассказали «Башинформу» в уфимской мэрии, спор возник из-за снабжения электричеством бытовки и туалета в парке Победы. Компания требует выплатить долг в размере 2,4 млн рублей и 15,4 тысячи рублей за пользование чужими деньгами с начислением процентов по фактический день оплаты. Арбитражный суд возбудил делопроизводство, документ есть в распоряжении редакции.
Заседание суда назначено на 1 июня 2026 года. В качестве третьего лица в деле выступает Энергетическая сбытовая компания Башкортостана.
«Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью “Башкирские распределительные электрические сети” принять, возбудить производство по делу. Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – общество с ограниченной ответственностью “Энергетическая сбытовая компания Башкортостана”», – сказано в определении арбитражного суда Башкирии.
В части претензий ресурсоснабжающей компании сказано, что потребление электроэнергии Горзеленхозом было бездоговорным.
«На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения в виде бездоговорного потребления электрической энергии», – указано в документе.
В уфимской мэрии на официальный запрос «Башинформа» ответили, что Горзеленхоз готов решать вопрос в рамках закона.
«В 2020 году объекты некапитального характера (бытовка и туалет) на территории парка Победы были переданы по техническим условиям на обслуживание Горзеленхозу. Для урегулирования возникших разногласий ресурсоснабжающая организация обратилась в суд. Учреждение готово урегулировать вопрос в порядке, установленном законодательством. Окончательное решение будет принято судебными органами», – уточнила замначальника управления по взаимодействию со СМИ мэрии Уфы Лариса Салихова.
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