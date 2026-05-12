Сотрудники банка в Уфе спасли пенсионерку от потери 1,3 млн рублей

В Уфе сотрудники банка спасли 78-летнюю женщину от мошенников: она едва не потеряла 1,3 млн рублей личных сбережений. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Инцидент произошел в конце апреля. Пенсионерка пришла в отделение с намерением закрыть свой вклад и снять все средства со счета. Ее сопровождала другая женщина, которую клиентка представила своей племянницей. Пенсионерка утверждала, что деньги срочно нужны на лечение, и настаивала на немедленном снятии средств, хотя срок действия вклада истекал только через год.

Такое поведение насторожило клиентского менеджера: женщина заметно нервничала, отвечала на вопросы неуверенно и избегала уточнений. Сотрудник сообщил о ситуации руководителю отделения. После тщательного анализа руководство приняло решение отказать в проведении операции – это позволило уберечь сбережения пенсионерки. Женщине также дали рекомендацию посетить отделение в сопровождении близких родственников.

Сотрудники передали информацию о подозрительном случае в службу безопасности банка. В ходе проверки правоохранители пообщались с дочерью пострадавшей и выяснили следующее: и пенсионерка, и ее спутница попали под влияние мошенников.

Злоумышленники убедили женщин, что их деньги под угрозой хищения и их нужно срочно перевести на так называемый «безопасный счет». Совместные действия банковских работников и правоохранительных органов позволили предотвратить потерю крупной суммы.