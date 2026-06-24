Глав районов Уфы отправят на раскопки

Сегодня, 24 июня, на оперативном совещании в администрации Уфы и. о. мэра города Рустам Шарипов поручил главам районов лично контролировать ход восстановления дорог.
Согласно программе «Дорога к дому», в Уфе планируют отремонтировать 80 подъездных дорог (Дёмский район – 18, Калининский – 10, Кировский – 14, Орджоникидзевский – 7, Октябрьский – 19, Ленинский – 4, Советский – 8).
Заместитель начальника управления по обеспечению жизнедеятельности города Ярослав Охотин в своем докладе рассказал, что на данный момент завершены работы на 28 участках.
Рустам Шарипов, в свою очередь, обратил внимание глав районов на качество восстановления дорог.
«В части ремонтных работ – главам районов обеспечить контроль мест раскопок и ремонтных работ, отдельно проверять качество восстановления покрытий, тротуаров, газонов и дворовых территорий», – сказал Рустам Шарипов.
Ранее «Башинформ» поднимал тему регулярных перекрытий дорог летом. В частности, мы писали, что для уфимцев фраза «в связи с проведением работ движение перекрыто» стала таким же обыденным явлением, как прогноз погоды, а город превратился в бесконечную строительно-ремонтную площадку, где каждый день приносит новые испытания для водителей и пешеходов. Кого горожане должны понять и простить – читайте в материале.
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