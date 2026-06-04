С одной стороны, правильно: ремонт летом — гарантия безаварийной зимы. С другой стороны… Уфимцы жалуются в соцсетях: «Сколько можно терпеть?»
«Грязный проспект, пешеходные дороги, улица Р. Зорге вообще два года в ремонте! Улица им. города Галле грязная, ул. Комсомольская — ужас!» — написала одна из жительниц в соцсетях, обращаясь к администрации.
«Отвезла сына в городской лагерь в центре. Время поджимало — надо на работу в Черниковку, а тут затор — площадь перекрыта, все пытаются объехать этот участок — в итоге пробки и стресс. На работу опоздала и получила выговор», — пожаловалась уфимка.
«Как лето, так постоянные перекрытия — шум, пыль, загазованность! Почему нельзя как-то грамотно организовать систему перекрытий, чтобы видеть ситуацию в целом?» — вопрошает местный житель.
Для уфимцев фраза «в связи с проведением работ движение перекрыто» стала таким же обыденным явлением, как прогноз погоды. Город превратился в бесконечную строительно-ремонтную площадку, где каждый день приносит новые испытания для водителей и пешеходов.
Уфимский водитель вынужден ежедневно решать сложную логистическую задачу. Поиск объезда очередного перекрытия превращается в лотерею: можно потерять полчаса на второстепенной улице, которая оказалась не готова к потоку транспорта.
Сезонное обновление дорожного полотна, замена труб и благоустройство — процессы необходимые. Но их организация часто вызывает вопросы. Сроки работ, бывает, затягиваются, а объездные пути оказываются не готовы к возросшей нагрузке.
Недавний пример — перекресток улиц Кирова/Пархоменко в центре города. Здесь в начале мая затеяли масштабный ремонт тепломагистрали. Планируемый срок завершения всех строительно-монтажных работ с восстановлением благоустройства — до ноября 2026 года. То есть больше полугода! Проезжую часть на улице Кирова частично перекрыли. Когда две полосы превращаются в одну, это приводит к пробке и недовольству водителей. А до 15 июня действует полное перекрытие дороги по ул. Пархоменко с нечетной стороны ул. Кирова. Местные жители, а также те, кто работает в данном «квадрате» в административных зданиях, оказались в довольно «стесненных» условиях в плане доезда/выезда до своих домов и работы. Здесь же до 13 июля закроют две полосы проезжей части по ул. Пархоменко у пересечения с ул. Оренбургской. До 13 июля — одну полосу проезжей части по ул. Оренбургской возле ул. Пархоменко, 133. И так до осени — шум, грязь и поиски путей обхода и объезда! Причем ровно такая же картина на этом же участке была летом и осенью прошлого, 2025 года. Только тогда «раскопки» на улице Кирова в течение более полугода вел «Уфаводоканал», а теперь вот — «БашРТС».
В чем же основная причина регулярного городского дискомфорта? По мнению уфимцев, в отсутствии единого регулирующего окна или центра, где согласуются и распределяются все ремонтные и коммунальные мероприятия, а также плановые перекрытия на период массовых культурных и спортивных мероприятий. В ходе подготовки материала «Башинформ» убедился в том, что нет грамотного планирования перекрытий и, опять-таки, грамотного перераспределения транспортных потоков. А бывает и так, что на одном участке ремонт идет два или даже три и больше раз за лето. Водоканал, теплосети и электросети проводят свои работы независимо друг от друга. После того как одна служба раскопала, заменила, положила новый асфальт, через месяц приходит другая со своими раскопками для замены труб. В результате дорожное полотно превращается в лоскутное одеяло из заплаток разной степени давности, которое впоследствии требует постоянного ямочного ремонта. Ну и, конечно, пробки.
Корень проблемы для любого обывателя очевиден: несогласованность действий различных служб и отсутствие должного планирования и контроля городских служб.
Кстати, чиновники столичной администрации признают этот факт. В ответе на официальный запрос «Башинформа» пресс-служба мэрии Уфы пояснила механизм организации перекрытий: «В Уфе, как и в других городах нашей страны, традиционно в летний период перекрываются участки улично-дорожной сети. График перекрытий формируется на основе утверждённых программ развития и контрактов с подрядчиками. При этом учитываются объёмы работ, доступность техники и погодные условия, стараясь распределять нагрузку так, чтобы не блокировать движение сразу в нескольких районах. Однако летом, в пик строительного сезона, полностью избежать этого сложно».
По данным управления коммунального хозяйства и благоустройства города, только к концу мая было выдано 34 разрешения на аварийные земляные работы, которые невозможно спланировать заранее.
«Аварии на сетях возникают внезапно из-за технологических нарушений или внешних воздействий. Поэтому службы оперативно информируют о них через СМИ и соцсети сразу после их возникновения», — пояснили в администрации Уфы.
При проведении культурно-зрелищных и спортивно-массовых событий организаторы направляют запрос в профильное управление, после чего готовится распоряжение о перекрытии улично-дорожной сети. Документ направляют в адрес всех задействованных служб, включая ГАИ.
«Вся информация о перекрытиях — как плановых, так и аварийных — оперативно публикуется на информационных ресурсах муниципалитета, в СМИ и новостных пабликах в социальных сетях. К анонсу прилагаются схемы перекрытий и объездов общественного транспорта», — заявили в мэрии.
Чиновники Уфы привели внушительный список ограничений на текущий год. Например, на улице Софьи Перовской движение будет закрыто почти на пять месяцев (с 15 мая по 30 сентября), а на улице Мажита Гафури — несколько раз и на разные сроки в течение лета. Частичные ограничения затронут и улицу Свободы с 13 мая по 19 сентября. Ну и досталось улицам Кирова и Пархоменко, о которых говорилось ранее.
Вот только в официальном ответе мэрии мы не увидели ответ на главный вопрос: есть ли в Уфе единый координационный центр принятия решений, чтобы не было вот таких перекрытий несколько раз и на разные сроки в течение лета? Честно говоря, не увидели мы данный ответ по одной простой причине – оказывается, в миллионном городе такого единого ответственного центра просто нет.
Объективности ради надо сказать: для смягчения последствий перекрытий и ограничений движения используются «умные» светофоры, которые позволяют удаленно менять режимы работы и перераспределять потоки, пытаясь уменьшить образование пробок.
«На основе получаемых данных о плотности, скорости и загруженности полос специалисты или сама автоматизированная система могут оперативно вносить необходимые корректировки в режимы работы светофоров — менять длительность фаз, циклы или координацию между перекрёстками. Даже при введении временных ограничений (из-за ремонта, аварий или мероприятий) удаётся быстрее перераспределять потоки, уменьшать образование пробок и повышать пропускную способность улично-дорожной сети», — заявили в муниципалитете.
Центр организации дорожного движения Республики Башкортостан (ЦОДД РБ) тоже прислал оптимистичный ответ.
«При нештатных ситуациях (ДТП, перекрытия, резкий рост нагрузки) дежурная служба ЦОДД переводит светофорные объекты в ручной режим для стабилизации обстановки», — говорится в комментарии.
Специалисты проводят моделирование транспортных потоков, анализируют альтернативные маршруты и корректируют схемы движения, настраивая координацию светофоров на соседних перекрестках. Вся эта деятельность ведется в тесном взаимодействии с мэрией, коммунальными службами и ГАИ.
Но мы все понимаем, что это уже реакция на ситуацию, а не решение проблемы или ее профилактика как таковой. И людей вновь и вновь, год за годом просят «отнестись с пониманием» и «потерпеть». Они и терпят, хотя устали.
Между тем, как уже было сказано, проблема требует системного подхода.
Даже искусственный интеллект, привлеченный нами бесплатно в качестве независимого эксперта, за несколько секунд выдал вполне приемлемое решение: «Необходима комплексная стратегия. Например, создание единого цифрового сервиса. Интерактивная карта всех плановых и аварийных работ с указанием точных сроков перекрытия и рекомендованных маршрутов объезда. Проведение всех подземных работ должно быть объединено в единый план. Коммунальщики должны работать вместе: сначала все трубы меняются на отрезке улицы, и только потом кладется один слой нового асфальта».
Казалось бы, просто. Но если просто, почему это решение не внедрено до сих пор?
Руководитель Научно-исследовательского центра эффективности транспортных систем (г. Москва) Олег Арефьев считает, что нормативы и требования различных законов и регламентов чиновники выдерживают, а вот соблюдение интересов граждан и общества — базовый принцип, не более.
«Относительно перекрытий жесткое ограничение есть только на полное перекрытие проезжей части. ФЗ-443 четко формулирует: при ремонте проезжая часть может быть закрыта не более чем на 50%. Если необходимо закрыть более 50% — обязательно обеспечивается объезд. Это императивная норма, а вот соблюдение интересов граждан и общества — это базовый принцип, не более.
Перекрытие, допустим, на 50% одновременно всех улиц города, законодательно не ограничено. Там заложена надежда на здравый смысл, который часто отсутствует. Поэтапное перекрытие — это просто рекомендация, не более.
Перед любыми работами в зоне проезжей части обязательно разрабатывается Проект организации дорожного движения. Там в том числе указывают, как должны разъезжаться автомашины, как объезжать. При этом опять в логике исключительно здравого смысла должны просчитываться транспортные потоки и регулирование этих потоков.
Нормативная база регулирует безопасность каждого отдельного перекрытия, но слабо синхронизирует работы между владельцами разных дорог и инженерных сетей. Показательно, что сроки и порядок выдачи согласия владельца дороги долго оставались неурегулированными — лишь предлагалось установить предельный срок выдачи. Если резюмировать, то по логике могут вообще весь город перекрыть, оставив формально в качестве объезда пару улиц, а если перекрытия участка до 50%, то и без объезда. Все остальное это исключительно отношение к жителям этого города», — пояснил Олег Арефьев.
По его словам, в крупных городах существуют специальные комиссии по ограничению движения, которые моделируют ситуацию и просчитывают последствия. Кстати, в ответе мэрии про такую комиссию ничего не было сказано...
***
Простое решение, предложенное даже искусственным интеллектом, — создание единого цифрового сервиса и координация всех подземных работ — кажется очевидным шагом к порядку. Но пока интересы граждан остаются лишь «базовым принципом» на бумаге, фраза «просьба отнестись с пониманием» будет звучать всё более цинично. И пока эта система не изменится, лето для уфимцев так и останется синонимом слова «терпеть».
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