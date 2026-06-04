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04:09 (UTC+5), 04 Июня 2026

«Уфа перекрытая» — кого горожане должны понять и простить за летние пробки

Лето для уфимцев  — пора… пробок. Увы, это факт. Практически каждый день на сайте администрации Уфы, в официальных каналах ресурсных организаций появляются информационные сообщения: «Уважаемые жители! В связи со срочным/плановым ремонтом будет перекрыта та или иная улица. Просьба отнестись к пониманием».

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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С одной стороны, правильно: ремонт летом — гарантия безаварийной зимы. С другой стороны… Уфимцы жалуются в соцсетях: «Сколько можно терпеть?»

«Грязный проспект, пешеходные дороги, улица Р. Зорге вообще два года в ремонте! Улица им. города Галле грязная, ул. Комсомольская — ужас!» — написала одна из жительниц в соцсетях, обращаясь к администрации.

«Отвезла сына в городской лагерь в центре. Время поджимало — надо на работу в Черниковку, а тут затор — площадь перекрыта, все пытаются объехать этот участок — в итоге пробки и стресс. На работу опоздала и получила выговор», — пожаловалась уфимка.

«Как лето, так постоянные перекрытия — шум, пыль, загазованность! Почему нельзя как-то грамотно организовать систему перекрытий, чтобы видеть ситуацию в целом?»  вопрошает местный житель.

Для уфимцев фраза «в связи с проведением работ движение перекрыто» стала таким же обыденным явлением, как прогноз погоды. Город превратился в бесконечную строительно-ремонтную площадку, где каждый день приносит новые испытания для водителей и пешеходов.

Ксения Калинина ИА «Башинформ»Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»

Уфимский водитель вынужден ежедневно решать сложную логистическую задачу. Поиск объезда очередного перекрытия превращается в лотерею: можно потерять полчаса на второстепенной улице, которая оказалась не готова к потоку транспорта.

Сезонное обновление дорожного полотна, замена труб и благоустройство — процессы необходимые. Но их организация часто вызывает вопросы. Сроки работ, бывает, затягиваются, а объездные пути оказываются не готовы к возросшей нагрузке.

Недавний пример — перекресток улиц Кирова/Пархоменко в центре города. Здесь в начале мая затеяли масштабный ремонт тепломагистрали. Планируемый срок завершения всех строительно-монтажных работ с восстановлением благоустройства — до ноября 2026 года. То есть больше полугода! Проезжую часть на улице Кирова частично перекрыли. Когда две полосы превращаются в одну, это приводит к пробке и недовольству водителей. А до 15 июня действует полное перекрытие дороги по ул. Пархоменко с нечетной стороны ул. Кирова. Местные жители, а также те, кто работает в данном «квадрате» в административных зданиях, оказались в довольно «стесненных» условиях в плане доезда/выезда до своих домов и работы. Здесь же до 13 июля закроют две полосы проезжей части по ул. Пархоменко у пересечения с ул. Оренбургской. До 13 июля — одну полосу проезжей части по ул. Оренбургской возле ул. Пархоменко, 133. И так до осени — шум, грязь и поиски путей обхода и объезда! Причем ровно такая же картина на этом же участке была летом и осенью прошлого, 2025 года. Только тогда «раскопки» на улице Кирова в течение более полугода вел «Уфаводоканал», а теперь вот — «БашРТС».

Ксения Калинина ИА "Башинформ"
Ксения Калинина ИА "Башинформ"
Ксения Калинина ИА "Башинформ"
Ксения Калинина ИА "Башинформ"
Ксения Калинина ИА "Башинформ"
Ксения Калинина ИА "Башинформ"
Ксения Калинина ИА "Башинформ"
Ксения Калинина ИА "Башинформ"
Ксения Калинина ИА "Башинформ"
Фото: Ксения Калинина | ИА "Башинформ"
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В чем же основная причина регулярного городского дискомфорта? По мнению уфимцев, в отсутствии единого регулирующего окна или центра, где согласуются и распределяются все ремонтные и коммунальные мероприятия, а также плановые перекрытия на период массовых культурных и спортивных мероприятий. В ходе подготовки материала «Башинформ» убедился в том, что нет грамотного планирования перекрытий и, опять-таки, грамотного перераспределения транспортных потоков. А бывает и так, что на одном участке ремонт идет два или даже три и больше раз за лето. Водоканал, теплосети и электросети проводят свои работы независимо друг от друга. После того как одна служба раскопала, заменила, положила новый асфальт, через месяц приходит другая со своими раскопками для замены труб. В результате дорожное полотно превращается в лоскутное одеяло из заплаток разной степени давности, которое впоследствии требует постоянного ямочного ремонта. Ну и, конечно, пробки.

Корень проблемы для любого обывателя очевиден: несогласованность действий различных служб и отсутствие должного планирования и контроля городских служб.

Кстати, чиновники столичной администрации признают этот факт. В ответе на официальный запрос «Башинформа» пресс-служба мэрии Уфы пояснила механизм организации перекрытий: «В Уфе, как и в других городах нашей страны, традиционно в летний период перекрываются участки улично-дорожной сети. График перекрытий формируется на основе утверждённых программ развития и контрактов с подрядчиками. При этом учитываются объёмы работ, доступность техники и погодные условия, стараясь распределять нагрузку так, чтобы не блокировать движение сразу в нескольких районах. Однако летом, в пик строительного сезона, полностью избежать этого сложно».

По данным управления коммунального хозяйства и благоустройства города, только к концу мая было выдано 34 разрешения на аварийные земляные работы, которые невозможно спланировать заранее.

«Аварии на сетях возникают внезапно из-за технологических нарушений или внешних воздействий. Поэтому службы оперативно информируют о них через СМИ и соцсети сразу после их возникновения», — пояснили в администрации Уфы.

Ксения Калинина ИА «Башинформ»Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»

При проведении культурно-зрелищных и спортивно-массовых событий организаторы направляют запрос в профильное управление, после чего готовится распоряжение о перекрытии улично-дорожной сети. Документ направляют в адрес всех задействованных служб, включая ГАИ.

«Вся информация о перекрытиях — как плановых, так и аварийных — оперативно публикуется на информационных ресурсах муниципалитета, в СМИ и новостных пабликах в социальных сетях. К анонсу прилагаются схемы перекрытий и объездов общественного транспорта», — заявили в мэрии.

Чиновники Уфы привели внушительный список ограничений на текущий год. Например, на улице Софьи Перовской движение будет закрыто почти на пять месяцев (с 15 мая по 30 сентября), а на улице Мажита Гафури — несколько раз и на разные сроки в течение лета. Частичные ограничения затронут и улицу Свободы с 13 мая по 19 сентября. Ну и досталось улицам Кирова и Пархоменко, о которых говорилось ранее.

Вот только в официальном ответе мэрии мы не увидели ответ на главный вопрос: есть ли в Уфе единый координационный центр принятия решений, чтобы не было вот таких перекрытий несколько раз и на разные сроки в течение лета? Честно говоря, не увидели мы данный ответ по одной простой причине – оказывается, в миллионном городе такого единого ответственного центра просто нет.

Объективности ради надо сказать: для смягчения последствий перекрытий и ограничений движения используются «умные» светофоры, которые позволяют удаленно менять режимы работы и перераспределять потоки, пытаясь уменьшить образование пробок.

«На основе получаемых данных о плотности, скорости и загруженности полос специалисты или сама автоматизированная система могут оперативно вносить необходимые корректировки в режимы работы светофоров — менять длительность фаз, циклы или координацию между перекрёстками. Даже при введении временных ограничений (из-за ремонта, аварий или мероприятий) удаётся быстрее перераспределять потоки, уменьшать образование пробок и повышать пропускную способность улично-дорожной сети», — заявили в муниципалитете.

Ксения Калинина ИА «Башинформ»Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»

Центр организации дорожного движения Республики Башкортостан (ЦОДД РБ) тоже прислал оптимистичный ответ.

«При нештатных ситуациях (ДТП, перекрытия, резкий рост нагрузки) дежурная служба ЦОДД переводит светофорные объекты в ручной режим для стабилизации обстановки», — говорится в комментарии.

Специалисты проводят моделирование транспортных потоков, анализируют альтернативные маршруты и корректируют схемы движения, настраивая координацию светофоров на соседних перекрестках. Вся эта деятельность ведется в тесном взаимодействии с мэрией, коммунальными службами и ГАИ.

Но мы все понимаем, что это уже реакция на ситуацию, а не решение проблемы или ее профилактика как таковой. И людей вновь и вновь, год за годом просят «отнестись с пониманием» и «потерпеть». Они и терпят, хотя устали.

Между тем, как уже было сказано, проблема требует системного подхода.

Даже искусственный интеллект, привлеченный нами бесплатно в качестве независимого эксперта, за несколько секунд выдал вполне приемлемое решение: «Необходима комплексная стратегия. Например, создание единого цифрового сервиса. Интерактивная карта всех плановых и аварийных работ с указанием точных сроков перекрытия и рекомендованных маршрутов объезда. Проведение всех подземных работ должно быть объединено в единый план. Коммунальщики должны работать вместе: сначала все трубы меняются на отрезке улицы, и только потом кладется один слой нового асфальта».

Казалось бы, просто. Но если просто, почему это решение не внедрено до сих пор?

Ксения Калинина ИА «Башинформ»Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»

Руководитель Научно-исследовательского центра эффективности транспортных систем (г. Москва) Олег Арефьев считает, что нормативы и требования различных законов и регламентов чиновники выдерживают, а вот соблюдение интересов граждан и общества — базовый принцип, не более.

«Относительно перекрытий жесткое ограничение есть только на полное перекрытие проезжей части. ФЗ-443 четко формулирует: при ремонте проезжая часть может быть закрыта не более чем на 50%. Если необходимо закрыть более 50% — обязательно обеспечивается объезд. Это императивная норма, а вот соблюдение интересов граждан и общества — это базовый принцип, не более.

Перекрытие, допустим, на 50% одновременно всех улиц города, законодательно не ограничено. Там заложена надежда на здравый смысл, который часто отсутствует. Поэтапное перекрытие — это просто рекомендация, не более.

Перед любыми работами в зоне проезжей части обязательно разрабатывается Проект организации дорожного движения. Там в том числе указывают, как должны разъезжаться автомашины, как объезжать. При этом опять в логике исключительно здравого смысла должны просчитываться транспортные потоки и регулирование этих потоков.

Нормативная база регулирует безопасность каждого отдельного перекрытия, но слабо синхронизирует работы между владельцами разных дорог и инженерных сетей. Показательно, что сроки и порядок выдачи согласия владельца дороги долго оставались неурегулированными — лишь предлагалось установить предельный срок выдачи. Если резюмировать, то по логике могут вообще весь город перекрыть, оставив формально в качестве объезда пару улиц, а если перекрытия участка до 50%, то и без объезда. Все остальное это исключительно отношение к жителям этого города», — пояснил Олег Арефьев.

По его словам, в крупных городах существуют специальные комиссии по ограничению движения, которые моделируют ситуацию и просчитывают последствия. Кстати, в ответе мэрии про такую комиссию ничего не было сказано...

***

Простое решение, предложенное даже искусственным интеллектом, — создание единого цифрового сервиса и координация всех подземных работ — кажется очевидным шагом к порядку. Но пока интересы граждан остаются лишь «базовым принципом» на бумаге, фраза «просьба отнестись с пониманием» будет звучать всё более цинично. И пока эта система не изменится, лето для уфимцев так и останется синонимом слова «терпеть».

Ксения Калинина ИА «Башинформ»Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
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