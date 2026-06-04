С одной стороны, правильно: ремонт летом — гарантия безаварийной зимы. С другой стороны… Уфимцы жалуются в соцсетях: «Сколько можно терпеть?»

«Грязный проспект, пешеходные дороги, улица Р. Зорге вообще два года в ремонте! Улица им. города Галле грязная, ул. Комсомольская — ужас!» — написала одна из жительниц в соцсетях, обращаясь к администрации.

«Отвезла сына в городской лагерь в центре. Время поджимало — надо на работу в Черниковку, а тут затор — площадь перекрыта, все пытаются объехать этот участок — в итоге пробки и стресс. На работу опоздала и получила выговор», — пожаловалась уфимка.

«Как лето, так постоянные перекрытия — шум, пыль, загазованность! Почему нельзя как-то грамотно организовать систему перекрытий, чтобы видеть ситуацию в целом?» — вопрошает местный житель.

Для уфимцев фраза «в связи с проведением работ движение перекрыто» стала таким же обыденным явлением, как прогноз погоды. Город превратился в бесконечную строительно-ремонтную площадку, где каждый день приносит новые испытания для водителей и пешеходов.