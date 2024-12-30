Новости Башкортостана и Уфы
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Аналитика

Аналитика
15 Апреля , 08:20
Аграрии Башкирии скорректировали планы на год
Аналитика
8 Апреля , 09:09
В пострадавшей от паводка деревне в Башкирии восстанавливается жизнь
Аналитика
3 Апреля , 08:35
В сфере комфорта. Как все города Башкирии стали благоприятны для жизни
Аналитика
30 Марта , 09:30
Дело профи. Как Башкирия решит вопрос подготовки кадров
Аналитика
27 Марта , 08:30
«Башкирское долголетие»: всё только начинается
Аналитика
26 Марта , 07:26
Как Башкирия встретила необычный паводок и какой будет его вторая волна
Аналитика
3 Марта , 07:50
Климатический фактор. Что принесла Башкирии необычно теплая зима
Аналитика
19 Февраля , 11:00
Интернет в деревню. Как в селах Башкирии создается цифровая инфраструктура
Аналитика
19 Февраля , 08:30
Холодный расчет. Как в Башкирии необычная зима повлияла на плату за отопление
Аналитика
11 Февраля , 17:25
Ближняя дистанция: о чем рассказала встреча главы Башкирии и министра спорта РФ
Аналитика
11 Февраля , 11:25
Идешь, молодежь? Что Башкирия может предложить студентам
Аналитика
10 Февраля , 08:30
Как развивается придорожный сервис в Башкирии. Главное
Аналитика
6 Февраля , 08:06
Встаем на рельсы. Какие новые маршруты электричек и поездов появятся в Башкирии
Аналитика
31 Января , 08:30
Только «Алга»: как развивается в Башкирии особая экономическая зона
Аналитика
23 Января , 08:30
ApiGlobalное притяжение: как бренд Башкирии поможет развить пчеловодство
Аналитика
20 Января , 10:54
Кризис перепроизводства или окно возможностей для АПК Башкирии
Аналитика
14 Января , 08:30
Что повлияет на тарифы за ЖКУ в Башкирии в 2025 году
Аналитика
13 Января , 08:24
Комфортная среда. Какой ремонт и благоустройство запланированы в Башкирии
Аналитика
10 Января , 08:21
Уточним позиции: «Башинформ» проанализировал рейтинги Башкирии
Аналитика
30 Декабря 2024, 10:00
На здоровье! Чего достигла медицина Башкирии в 2024 году
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