В Башкирии единство народов стало эффективным ответом новым вызовам

Именно поэтому в Башкортостане укреплению единства общества сегодня уделяют огромное внимание на высшем уровне.

«История нашей страны показывает, что в судьбоносные времена именно сплочение и единство народов становились главной силой защиты Отечества. В наши дни в боях специальной военной операции воины разных национальностей и религий плечом к плечу выполняют свой долг. А мы общими усилиями помогаем им, делая ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ», — подчеркнул руководитель республики Радий Хабиров на недавнем Совете при Главе РБ по межнациональным отношениям.

Эксперты отмечают, что «национальная» тема все активнее используется как инструмент внешнего давления на нашу страну со стороны недружественных государств. По словам генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, сейчас зарубежные силы настойчиво пытаются использовать именно национальный фактор для дестабилизации.

«В условиях СВО наблюдаются элементы серьезного вливания зарубежными спецслужбами ресурсов для дестабилизации межнациональных отношений в национальных республиках», — пояснил Мухин.

И здесь Башкирия является показательным примером того, как многонациональный регион способен сохранять устойчивость даже под серьезными информационными атаками и провокациями. Согласно последним опросам, 92,5% жителей республики положительно оценивают состояние межнациональных отношений.

Еще один внушающий оптимизм тренд — рост патриотической консолидации людей. Особенно примечательно, что наиболее высокий уровень патриотических настроений фиксируется среди молодежи от 18 до 29 лет.

«Несмотря на большое количество информационных атак из-за рубежа, в республике сохраняются устойчивые межнациональные и межконфессиональные отношения. Это в том числе результат сбалансированной и эффективной государственной политики, которая позволила успешно реализовать положения Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года», — прокомментировал директор Центра гуманитарных исследований министерства культуры РБ Марат Марданов.

Показательна и другая тенденция. По данным, которые приводит Алексей Мухин, в Башкирии наблюдается устойчивый рост общероссийской гражданской идентичности — если в 2021 году этот показатель составлял 73,1%, то в 2025-м он достиг уже 82,5%. Кроме того, МВД фиксирует серьезное снижение числа преступлений среди иностранных граждан в республике — они сократились на 60% по сравнению с прошлым годом.

Политолог уверен, что эти результаты являются следствием системной работы региональной власти.

«Понятно, что такие оптимистичные результаты для команды Хабирова — результат того, что в регионе сложилась разветвленная и многоуровневая система реализации национальной политики, но есть и более глубокие вещи. С приходом Хабирова произошла „ценностная“ перезагрузка республики — регион полностью ушел от „суверенитетского“ дискурса 90-х, подавил националистические движения, сформировал новый пантеон героев-патриотов в историко-мемориальной повестке. Можно сказать, что Хабиров идеологически подготовил Башкирию к СВО и это одно из основных достижений Главы республики в сфере внутренней политики», — считает Мухин.

Как подчеркнул Глава РБ, межнациональное согласие — один из самых чувствительных элементов внутренней стабильности, ведь Башкирия занимает первое место по количеству информационных атак, которые идут в том числе со стороны вражеских спецслужб.

«Многонациональный Башкортостан постоянно подвергается таким провокациям. Часто за ними стоят иностранные спецслужбы, которые используют самые разные информационные поводы — от бытовых инцидентов до вопросов миграционной политики, придавая им радикальный характер. Мы пресекаем их попытки расколоть общество по национальным признакам, вызвать конфликт на этой почве в самом центре страны — в Поволжье и на Урале. Наша задача — системно и своевременно реагировать на любые попытки разжечь межнациональную рознь», — заявил Радий Хабиров.

Одновременно Башкирия уже начала активную подготовку к реализации новой федеральной стратегии государственной национальной политики РФ, рассчитанной до 2036 года. Власти региона также рассматривают дополнительные меры — от создания Центра адаптации мигрантов до внедрения современных цифровых инструментов мониторинга ситуации.

«Башкортостан — опорный регион России, поэтому важно продолжать нашу работу по мониторингу ситуации и оперативному реагированию на любые угрозы», — заявил Хабиров.