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12:03 (UTC+5), 08 Июня 2026

Башкирия доказала: крупные бизнес-проекты строятся на доверии – эксперт

Когда бизнес говорит, что власть стала ближе — это так и есть, заявила «Башинформу» председатель Общественной палаты Энже Ахмадуллина, комментируя 3 место республики в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах.

Фото: Алина Ишмухаметова | предоставлено ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Напомним, такой рейтинг ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив на основе опроса предпринимателей.

На протяжении трех лет Башкортостан входит в тройку регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности. Механизм инвестиционного часа — это настоящий инструмент, продвигающий развитие бизнеса, отметила Энже Ахмадуллина. Предприниматель приходит к Главе республики Радию Хабирову с инвестпроектом и уходит с конкретным решением — министры и главы районов включаются в работу.

«Цифры говорят сами за себя: 191 заседание, 802 проекта, 1,4 триллиона рублей инвестиций и 100 тысяч новых рабочих мест и это десятки тысяч семей, которые получили стабильный доход и уверенность в завтрашнем дне. Но Радий Хабиров пошел дальше. Он спустил эту вертикаль на муниципальный уровень. Предпринимательские часы с бизнес-шерифами — это уже 21 тысяча встреч, почти 30 тысяч рассмотренных вопросов и 123 миллиарда рублей реализованных вложений, — констатировала председатель Общественной палаты РБ. — Я сама была на таких часах и видела, как глава администрации вместе с профильным министром на месте разбирают проблему с землей или подключением к сетям — это и есть настоящая народная экономика. Башкортостан наглядно доказывает, что для бизнеса создаются условия для доверия, а доверие порождает проекты».

Как сообщал Башинформ, 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах России, который ежегодно формирует АСИ на основе опроса предпринимателей. По итогам 2025 года Башкортостан вместе с Сахалинской областью и Санкт-Петербургом занял третье место, сохранив свою позицию прошлого года. Первую строчку рейтинга заняли Москва и Татарстан, а вторую разделили Нижегородская и Московская области.

Напомним, республика стартовала в рейтинге с 40-го места в 2014 году, через год Башкортостан вошел в топ-20, в десятку лучших попал по итогам 2019 года, заняв девятое место в рейтинге. 

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