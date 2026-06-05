Башкирия сохранила свои позиции в национальном рейтинге инвестклимата АСИ

По итогам 2025 года Башкортостан вместе с Сахалинской областью и Санкт-Петербургом занял третье место, сохранив свою позицию прошлого года. Первую строчку рейтинга заняли Москва и Татарстан, а вторую разделили Нижегородская область и Московская область.

Напомним, республика стартовала в рейтинге с 40-го места в 2014 году, через год Башкирия вошла в топ-20, в десятку лучших попала по итогам 2019 года, заняв девятое место в рейтинге. По итогам 2020 и 2021 годов регион занимал пятую строчку, в рейтинге за 2022 год, представленном на ПМЭФ-2023, Башкирия впервые поднялась на четвертое место, разделив его с Тульской и Сахалинской областями. По итогам 2024 года Башкортостан вместе с Московской областью занял третье место и уверенно удерживает лидерство.

В 2026 году Нацрейтинг презентуется в 13 раз и включает 125 показателей (88 рейтинговых и 37 внерейтинговых), 30 факторов, сгруппированных по 8 направлениям.

В этом году исследование расширено и дополнено новыми тематиками. Совместно с Центральным банком Российской Федерации разработаны и включены в рейтинг показатели оценки развития финансовой инфраструктуры для бизнеса. Появился отдельный блок показателей в части инновационного развития регионов. Также в этом году впервые рассчитан новый субиндекс Национального рейтинга – «Эффективность вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот».

По состоянию на 28 мая 2026 года в перечень приоритетных инвестпроектов в Башкирии включено 395 проектов с общим объемом инвестиций 872,2 млрд рублей и созданием 29 тысяч новых рабочих мест.

С октября 2018 года проведено 191 заседание Инвестиционного комитета Башкортостана в формате «Инвестиционный час», на которых рассмотрено 802 проекта с объемом инвестиций 1,4 трлн рублей и созданием 100 тысяч рабочих мест.