Рейсы, рельсы, реки – Башкирия расширила возможности для туристов

Уфа «окрыляет»

Так, аэропорт «Уфа» активно расширяет географию полётов — все для того, чтобы у людей было больше возможностей добраться до нужной точки на карте мира. За последние пять лет наша воздушная гавань, словно большая птица, начала расправлять свои крылья и открывать новые дороги в небо.

Раньше из Уфы можно было улететь лишь в несколько мест, а теперь — куда только душа пожелает. Доступны прямые пути в Калининград, Иркутск, Краснодар, а также в Горно-Алтайск, Махачкалу, Красноярск, Астрахань и Нарьян-Мар.

Прихватив пару чемоданов, можно отправиться и в далёкие страны: в солнечный Пхукет в Таиланде, тёплые Шарджу (ОАЭ), Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет), Санью (Китай), в гостеприимные Тбилиси и Батуми в Грузии, Наманган, Ташкент и Самарканд в Узбекистане и даже во вьетнамский Нячанг! Сейчас таких международных маршрутов 11.

Безусловно, главной новостью сезона стал запуск прямого авиарейса Уфа — Сухум. 7 мая первые пассажиры, удобно устроившись в 50-местном самолёте Bombardier авиакомпании «РусЛайн», улетели в Абхазию.

Этот маршрут был встречен жителями Башкирии с огромным энтузиазмом. Радий Хабиров поставил задачу: если загрузка станет стабильно высокой, будет рассматриваться вопрос об открытии туристического офиса.

«Учитывая наши контакты с руководством Абхазии, мы готовы всячески оказывать помощь. В случае успешного старта проекта и устойчивого потока туристов, нужно будет рассмотреть возможность открытия офиса в Абхазии», — сказал Глава РБ.

Теперь уфимцам не нужно стоять в длинных очередях на границе, чтобы попасть на море. Можно просто сесть в самолёт и через несколько часов уже слушать шум волн. Особенно будут рады бабушки и дедушки, ведь для них туроператоры уже готовят специальные туры. Башкирия, в свою очередь, приглашает гостей из Абхазии на лечение — познакомиться с нашим медицинским туризмом.

И это ещё не всё! В будущем у нас появится ещё больше маршрутов. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минтранса РБ, скоро снова можно будет улететь во Владикавказ, а потом и в Геленджик, и в Актау (Казахстан) и даже в далёкий Бохтар (Таджикистан). А ещё власти договорились с соседями из Белоруссии: скоро, возможно, появится рейс и в Минск!

«Наши жители хотят путешествовать, и мы должны обеспечить им эту возможность. Продолжим делать это и дальше. На очереди — дополнительный авиарейс в Минск, договоренности с белорусской стороной уже есть», — сообщил в своих соцсетях Глава РБ.

Башкирия открывает жителям дорогу к новым приключениям, морю, горам и далёким странам, а значит, и к новым возможностям.