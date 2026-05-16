Рейсы, рельсы, реки – Башкирия расширила возможности для туристов

В последние годы Башкирия становится всё более доступной и привлекательной для туристов. В республике множество уникальных достопримечательностей и возможностей для активного отдыха: от знаменитой пещеры Шульган-Таш до современного визит-центра «Тура-хан». Добраться сюда можно практически из любой точки России и даже из-за рубежа — самолёты, поезда и круизные лайнеры делают регион всё более открытым для путешественников.
Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно подчёркивал важность развития туризма в республике, отмечая, что с каждым годом инфраструктура становится всё более современной, а количество новых туристических объектов и маршрутов постоянно растёт. В 2025 году регион посетили почти 2 млн туристов, что подтверждает растущий интерес к Башкирии.
Транспортная доступность работает в обе стороны: не только гости из других регионов и стран приезжают в Башкирию, но и местные жители могут путешествовать по России и за её пределами — например, слетать в Китай или Грузию. У нас даже действуют специальные программы, такие, как «Башкирское долголетие», направленные на развитие внутреннего туризма и оздоровление населения, но это уже совсем другая история...
Так, аэропорт «Уфа» активно расширяет географию полётов — все для того, чтобы у людей было больше возможностей добраться до нужной точки на карте мира. За последние пять лет наша воздушная гавань, словно большая птица, начала расправлять свои крылья и открывать новые дороги в небо.
Раньше из Уфы можно было улететь лишь в несколько мест, а теперь — куда только душа пожелает. Доступны прямые пути в Калининград, Иркутск, Краснодар, а также в Горно-Алтайск, Махачкалу, Красноярск, Астрахань и Нарьян-Мар.
Прихватив пару чемоданов, можно отправиться и в далёкие страны: в солнечный Пхукет в Таиланде, тёплые Шарджу (ОАЭ), Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет), Санью (Китай), в гостеприимные Тбилиси и Батуми в Грузии, Наманган, Ташкент и Самарканд в Узбекистане и даже во вьетнамский Нячанг! Сейчас таких международных маршрутов 11.
Безусловно, главной новостью сезона стал запуск прямого авиарейса Уфа — Сухум. 7 мая первые пассажиры, удобно устроившись в 50-местном самолёте Bombardier авиакомпании «РусЛайн», улетели в Абхазию.
Этот маршрут был встречен жителями Башкирии с огромным энтузиазмом. Радий Хабиров поставил задачу: если загрузка станет стабильно высокой, будет рассматриваться вопрос об открытии туристического офиса.
«Учитывая наши контакты с руководством Абхазии, мы готовы всячески оказывать помощь. В случае успешного старта проекта и устойчивого потока туристов, нужно будет рассмотреть возможность открытия офиса в Абхазии», — сказал Глава РБ.
Теперь уфимцам не нужно стоять в длинных очередях на границе, чтобы попасть на море. Можно просто сесть в самолёт и через несколько часов уже слушать шум волн. Особенно будут рады бабушки и дедушки, ведь для них туроператоры уже готовят специальные туры. Башкирия, в свою очередь, приглашает гостей из Абхазии на лечение — познакомиться с нашим медицинским туризмом.
И это ещё не всё! В будущем у нас появится ещё больше маршрутов. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минтранса РБ, скоро снова можно будет улететь во Владикавказ, а потом и в Геленджик, и в Актау (Казахстан) и даже в далёкий Бохтар (Таджикистан). А ещё власти договорились с соседями из Белоруссии: скоро, возможно, появится рейс и в Минск!
«Наши жители хотят путешествовать, и мы должны обеспечить им эту возможность. Продолжим делать это и дальше. На очереди — дополнительный авиарейс в Минск, договоренности с белорусской стороной уже есть», — сообщил в своих соцсетях Глава РБ.
Башкирия открывает жителям дорогу к новым приключениям, морю, горам и далёким странам, а значит, и к новым возможностям.
В нашей республике многие любят путешествовать: кому-то по душе небо, другие предпочитают землю и воду. Ни с чем не сравнить романтику странствий поездом, ведь это не просто перемещение из точки А в точку Б. Это особый ритуал, маленькая жизнь в движении, где время течёт иначе, а за окном разворачивается настоящая кинохроника.
И если раньше поезда были медленными, шумными и неудобными (летом в них было жарко, как в печке, а зимой — холодно, как на улице), то сейчас совсем другое дело — они современные, быстрые и уютные. И названия у них под стать — «Ласточка», «Финист» и «Орлан». С 2021 года республика получила 18 таких поездов, до этого времени обновления не было более десяти лет.
Люди сразу заметили разницу. Теперь поездка на работу, учебу или к бабушке стала похожа на маленькое приключение: в вагонах всегда чисто и светло; сиденья мягкие и удобные; есть USB-порты, чтобы заряжать телефон или планшет; а еще работает климат-контроль.
Пригородные перевозки, являясь важной частью жизни как местных жителей, так и туристов, вышли на качественно новый уровень благодаря поддержке правительства республики и личному вниманию Главы РБ.
Поезда отправились по новым маршрутам, которые назвали «Башкирскими радиусами»:
«8 мая из Самары в Уфу „прилетела“ первая „Ласточка“. Уверен, что этот межрегиональный маршрут станет таким же востребованным, как электрички в Оренбург и Челябинск. Из преимуществ — время в пути сократилось на 2 часа. Кроме того, в отличие от поезда дальнего следования, для отдельных категорий пассажиров действуют региональные и федеральные льготы», — подчеркнул руководитель региона.
Городская электричка! Она соединила Дёмский район и Шакшу. Раньше, чтобы доехать из одного конца в другой на автобусе, нужно было потратить целых 2 часа. А теперь электричка домчит своего пассажира за 45 минут. В 2025 году линию продлили до Иглино. Для жителей пригородов это стало настоящим спасением, позволив быстро добираться до работы и учебы в столице.
Новый электропоезд «Финист» заслуживает особого внимания. Его запустили 1 мая из Уфы в Белорецк. Он может ехать со скоростью 160 километров в час: это быстрее, чем летит птица. В нём есть всё для комфорта: зарядки для гаджетов, места для велосипедов и даже подъёмники для колясок, чтобы всем было удобно. А ещё у «Финиста» есть секрет: ему не нужно менять «сердце» (локомотив) на станциях. Поэтому он экономит время! Раньше дорога занимала 6 часов, а теперь — всего 5. В будущем хотят сделать её ещё короче — всего 4 часа.
В итоге у жителей Башкирии есть быстрый транспорт, чтобы ездить на работу и учёбу, билеты со скидками для детей, студентов, пенсионеров и возможность легко добраться до гор, лесов и красивых мест. Для туристов же железная дорога открывает доступ к уникальным природным и историческим объектам Башкирии, делая путешествия по региону по-настоящему доступными и привлекательными.
Представьте, что вы стоите на набережной реки Белой в Уфе. Вокруг живописная картина — густой зеленый лес, величественные мосты, памятники архитектуры. А по реке плывут огромные белые теплоходы, похожие на плавучие дома. Это речные круизы.
Раньше по нашим рекам в основном ходили небольшие лодки и катера. Но несколько лет назад в Уфу стали приходить настоящие большие теплоходы! Сначала это был корабль «Русь Великая», а потом «Александр Пушкин». В 2023 году впервые к причалу на Монументе Дружбы подошел самый современный и самый большой в России круизный лайнер - четырехпалубный теплоход класса «река-море» «Мустай Карим». На этом теплоходе в Уфу прибыли 213 пассажиров. Чтобы такие гиганты могли подойти к берегу, для этого ежегодно проводятся дноуглубительные работы на реке Белой.
Весной и летом в нашу республику заходят разные теплоходы. На каждом из них путешествуют сотни людей — туристы из разных городов и даже стран. В этот раз в навигационный сезон к причалу у Монумента Дружбы пришвартовались такие известные суда, как «Виссарион Белинский», «Александр Пушкин», «Россия», «Юрий Никулин», «Александр Бенуа», «Русь Великая», «Антон Чехов». В мае также ожидается прибытие теплоходов «Александр Свешников», «Павел Миронов» и других судов.
Когда теплоход швартуется у причала, набережная оживает. Туристы гуляют, покупают сувениры, пробуют вкусные башкирские блюда в кафе. Для путешественников это шанс увидеть Башкортостан с воды. С палубы открываются удивительные виды: можно рассмотреть старинные мосты, красивые здания и природу, которую не увидишь с дороги.
Удобная транспортная доступность — это не только комфорт для туристов, но и мощный стимул для экономики региона. Для граждан — больше возможностей для путешествий, отдыха и знакомства с новыми городами и странами. Для бизнеса — рост спроса на гостиницы, рестораны, экскурсии, развитие малого и среднего предпринимательства в сфере туризма.
Радий Хабиров не раз подчеркивал: «Наша задача, чтобы от результатов этой работы выиграли все — и бизнес, и туристы, и вся республика».
Башкортостан совершил настоящий прорыв в развитии туристической инфраструктуры. Новые авиационные, железнодорожные и речные маршруты делают регион привлекательным для гостей из других регионов и стран, а для жителей республики открывают новые возможности для путешествий. Это важный шаг к тому, чтобы Башкортостан стал одним из ведущих туристических центров России.
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