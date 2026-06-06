Алексей Мухин назвал причину успеха Башкирии в рейтинге инвестклимата АСИ

Напомним, 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме представили новый рейтинг инвестиционной привлекательности регионов.

«В лидерах ожидаемо Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Но в той же топовой группе Башкирия, Нижегородская область, Татарстан и Сахалин. Инвестиции любят считать через деньги. Миллиарды, проценты роста, новые проекты. А настоящая причина успеха обычно лежит глубже», — заявил Алексей Мухин.

Как подчеркнул политолог, Глава Башкирии Радий Хабиров единственным из губернаторов сказал про самое важное — «любые деньги должны работать на будущее страны, на общую для нас Победу». Он объяснил логику, которой сейчас живет регион даже в вопросе инвестиционной активности. Когда закончится СВО и бойцы начнут возвращаться домой, они имеют полное право спросить: «Мы защищали страну. А вы что делали?».

«По словам Хабирова, этот вопрос мы всегда должны держать в голове. Прокладывать дороги. Привлекать инвесторов. Развивать производства. Создавать рабочие места. Потому что сильный тыл тоже работает на Победу. Мне кажется, именно поэтому правильно звучат слова Хабирова про то, что бизнес сегодня является одной из главных опор фронта, — убежден российский политолог. — Предприниматель запускает новый цех, инвесторы приходят в регион, строители возводят новую школу. Собственно, поэтому Башкирия и укоренилась среди лидеров инвестиционных рейтингов. Это же не набор показателей для отчета. Это всё для Победы».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания 29-го Петербургского международного экономического форума поздравил Республику Башкортостан, отметив её в числе регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности. Глава государства высоко оценил работу руководства региона по созданию благоприятных условий для бизнеса.

К сведению. Республика стартовала в рейтинге с 40-го места в 2014 году, через год Башкортостан вошел в топ-20, в десятку лучших попал по итогам 2019 года, заняв девятое место в рейтинге.