Владимир Путин поздравил Башкирию как одного из лидеров инвестклимата

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания 29-го Петербургского международного экономического форума поздравил Республику Башкортостан, отметив её в числе регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности.
Глава государства высоко оценил работу руководства региона по созданию благоприятных условий для бизнеса.
«По традиции на полях форума подводятся итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В этом году первенство разделили Москва, республики Татарстан и Башкортостан, Нижегородская и Московская области. Впервые в число лучших вошли Санкт-Петербург и Сахалинская область. Среди регионов, показавших самую высокую динамику — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Омская, Владимирская, Волгоградская области, Краснодарский и Приморские края», — сказал Владимир Путин.
Ранее руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева вручила Главе Башкортостана Радию Хабирову диплом за третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Она отметила, что республика не только сохранила позицию в тройке лидеров, но и повысила свой интегральный индекс, демонстрируя рост по большинству показателей.
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