Светлана Чупшева отметила рост интегрального индекса Башкирии

Башкортостан, несмотря на то, что сохранил позицию третьего места в рейтинге инвестклимата, повысил свой интегральный индекс. Это значит, что по большинству показателей республика растёт. Об этом журналистам на 29-м Петербургском международном экономическом форуме сказала руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«Я бы не использовала слово „удержаться“, потому что, несмотря на то, что регион сохранил позицию третьего места, он повысил свой интегральный индекс. Это значит, что по большинству показателей республика растёт: и по статистическим показателям, и по опросным показателям. Ежегодно мы видим улучшение, сокращение сроков, процедур, затрат бизнеса, улучшение сервисов для бизнеса, создание эффективной работы институтов для бизнеса.

И я хотела бы отметить, что у нас, кроме интегрального рейтинга, где Республика Башкортостан на третьем месте, восемь направлений. Мы видим по каждому направлению, какие позиции у регионов. Республика Башкортостан занимает первое место по направлению защиты бизнеса. Я знаю, что Радий Фаритович этому очень много уделяет внимания. Буквально в таком постоянном режиме проводит совещания и с главами муниципалитетов, и с руководителями территориальных подразделений силовых ведомств, где рассматриваются и конкретные кейсы, связанные с реализацией инвестиционных проектов. И системные вопросы поднимаются.

Поэтому здесь хотела бы поздравить республику с такими показателями, потому что сегодня особо остро бизнес реагирует на эти вопросы. Спасибо за совместную работу, для нас тоже Республика Башкортостан — это всегда пример эффективной, слаженной работы, повышения эффективности. Мы очень много практик в Республике Башкортостан представляем на „Смартеку“ для того, чтобы другие субъекты Российской Федерации могли пользоваться уже готовыми решениями», — сказала Светлана Чупшева.