Двухколесные убийцы: стоит ли в Башкирии запретить СИМы и питбайки?

Недавно стала свидетелем картины: водитель автомобиля, увидев двух подростков, ехавших на одном электросамокате, открыл окно и крикнул: «Куда по двое?! Один самокат – один труп!». Сначала его слова вызвали негодование. Ну кто такое говорит детям? А потом пришло осознание. Во-первых, автолюбители уже устали от юных водителей на дорогах. Дети чаще всего игнорируют правила дорожного движения и несутся сломя голову. Во-вторых, может, такая жесткая фраза дойдет до подростков?

Что ребенку игрушка, то взрослому повод для беспокойства

Второй летний сезон подряд питбайки остаются любимым и предпочтительным видом транспорта для подростков.

«Все на тебя смотрят, обращают внимание. Ты самый крутой на дороге. Девочки оборачиваются», – объяснил свою страсть к двухколесному транспорту один из уфимских юношей. Вероятно, аналогичная мотивация есть и у других парней.

С жаждой свободы и желанием быть крутыми у мальчишек все понятно. Но о чем думают взрослые? Почему они потакают желаниям юнцов, не осознающих пока всю степень опасности и, к сожалению, не знающих правила дорожного движения? Давайте вспомним трагедию, которая две недели назад произошла в Чишминском районе, где в аварии погиб восьмиклассник на питбайке. Транспорт мальчику подарили на прошлый день рождения родители. Наверное, прозвучит шокирующе, но получается, что мама и папа своими руками презентовали сыну преждевременную смерть…