Двухколесные убийцы: стоит ли в Башкирии запретить СИМы и питбайки?

Недавно стала свидетелем картины: водитель автомобиля, увидев двух подростков, ехавших на одном электросамокате, открыл окно и крикнул: «Куда по двое?! Один самокат – один труп!». Сначала его слова вызвали негодование. Ну кто такое говорит детям? А потом пришло осознание. Во-первых, автолюбители уже устали от юных водителей на дорогах. Дети чаще всего игнорируют правила дорожного движения и несутся сломя голову. Во-вторых, может, такая жесткая фраза дойдет до подростков?
Второй летний сезон подряд питбайки остаются любимым и предпочтительным видом транспорта для подростков.
«Все на тебя смотрят, обращают внимание. Ты самый крутой на дороге. Девочки оборачиваются», – объяснил свою страсть к двухколесному транспорту один из уфимских юношей. Вероятно, аналогичная мотивация есть и у других парней.
С жаждой свободы и желанием быть крутыми у мальчишек все понятно. Но о чем думают взрослые? Почему они потакают желаниям юнцов, не осознающих пока всю степень опасности и, к сожалению, не знающих правила дорожного движения? Давайте вспомним трагедию, которая две недели назад произошла в Чишминском районе, где в аварии погиб восьмиклассник на питбайке. Транспорт мальчику подарили на прошлый день рождения родители. Наверное, прозвучит шокирующе, но получается, что мама и папа своими руками презентовали сыну преждевременную смерть…
Достучаться до родителей пытался и заместитель председателя Общественного совета МВД по РБ Наиль Ишмуратов, тоже в весьма жесткой форме.
«Питбайк — это не игрушка. Если родители делают подарок в виде питбайка, и тем более дают ключи и выпускают их на дорогу, один совет: берите телефон, садитесь и ждите звонка из морга, либо из полиции. Либо ваш ребёнок погибнет, либо покалечит кого-то и сядет на скамью подсудимых», – высказался он.
По данным Госавтоинспекции Башкирии, только в этом году произошло 32 аварии с участием питбайков, в которых пострадали 42 ребенка!
«Тяжесть последствий ДТП с детьми в этом году уже выше прошлогодней, хотя сезон только набирает обороты, – констатирует начальник управления ГАИ МВД по РБ Владимир Севастьянов. – Напомню: в прошлом году в республике погибли 17 детей. Пятеро из них были за рулем питбайков, двое – велосипедов. Мы запустили кампанию "Не рули, малай!", трубим об опасности со всех сторон. Понятно, что за год-два проблема не решится. Но если в результате работы хотя бы два родителя из десяти нас услышат и не купят своим детям питбайк, либо запретят им пользоваться, то это уже будет победа».
Напомним: официально питбайки не относятся к мототехнике. Это спортинвентарь для езды по бездорожью. Следовательно, их продажа пока никак не регламентируется. Сам транспорт не нужно регистрировать, у него нет госномеров, поворотников, зеркал заднего вида, фар. Но и выезжать на них на дороги общего пользования строго запрещено. Только подростки считают, что правила пишут не для них. Поэтому пока единственный способ спасти детей – не идти у них на поводу.
«Часто любовь к детям перевешивает логику и здравый смысл. Иногда нужно уметь сказать жесткое "нет", чтобы сохранить своих детей», – уверен член Совета при Главе РБ по правам человека Рустам Баязитов.
Если в пригороде гоняют на питбайках, то в Уфе – на электросамокатах и электровелосипедах. За рулем, конечно, преимущественно подростки и молодые люди. Они на бешеной скорости носятся по паркам, тротуарам, выскакивают на дорогу, мечутся перед автомобилями и сносят пешеходов.
По отчетам федеральной ГАИ, Башкирия попала в топ-10 регионов по числу аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМов). С начала года произошло 26 таких ДТП.
Так, недавно на улице Юрия Гагарина трое мальчишек на одном самокате ехали на большой скорости. Они сбили 89-летнюю бабушку, оказавшуюся на их пути. У пенсионерки серьезные переломы и ушибы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Но отвечать за случившееся будет кикшеринговая компания, которая допустила аренду несовершеннолетними, и родители подростков. Сами дети за свой проступок наказания не понесут. А значит, вряд ли сделают выводы.
«Благодаря законодателям и госавтоинспекции на проезжей части порядок навели. Но весь этот поток беспредела хлынул на тротуары: самокатчики, курьеры на электровелосипедах, туда же врываются питбайкеры. Пешеход теперь как кегля в боулинге, его могут сбить в любой момент. При этом большинство пользователей СИМ даже не пытаются куда-то доехать, их цель – просто развлечься. Поэтому для нас это уже не средство индивидуальной мобильности, а средство индивидуального беспредела», – считает член Общественного совета при МВД по Республике Башкортостан Наиль Ишмуратов.
К тому же, по мнению члена Общественной палаты Уфы Анвара Байкова, самокатчики не могут контролировать скорость.
«Чем самокат отличается от велосипеда? Велосипедист, чтобы двигаться, совершает какие-то действия. А самокатчик просто "газует" и едет. Он сразу получает адреналин в кровь. Это эмоции, скорость, ветер в лицо. Ему сложнее контролировать и свои действия, и техническое средство», – уверен Анвар Байков.
Вопрос наведения порядка на дорогах и тротуарах обсудили на круглом столе в Общественной палате Башкирии. Там отметили, что имеющаяся инфраструктура на дорогах Уфы не позволяет мирно сосуществовать пешеходам, автолюбителям и электросамокатчикам. Для СИМов пора выделять отдельные полосы на тротуарах.
«Уличная сеть Уфы требует большего количества выделенных велодорожек и зон для средств индивидуальной мобильности. Это снизит конфликты с пешеходами и повысит безопасность всех участников движения», – озвучила идею председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина.
За последние годы усилиями госавтоинспекции и администрации города удалось частично отрегулировать движение СИМов. В частности, установили зоны, где нельзя ездить совсем: на детских игровых площадках, в парках «Первомайский», «Волна», Победы, Якутова, Гафури, скверах имени Михалева и 50-летия Победы, Баландина, Зии Нуриева, Даяна Мурзина, Театральном, саду имени Аксакова, на Советской площади и около стелы «Уфа — город трудовой доблести», возле Дома правительства Башкирии и ГКЗ «Башкортостан». Также кикшеринговые компании ограничили максимальную скорость до 20 километров в час.
Глобально проблему предпринятые меры пока не решили. Поэтому противники такого вида передвижения предлагают более радикальные способы. Например, усилить наказание рублем, разрешать покупать и брать в аренду электросамокаты только при наличии водительских прав. Увы, законодательство не на их стороне.
«Чтобы управлять самокатом, водительское удостоверение не нужно, на то он и самокат. Нужно повышать культуру вождения, пока она на низком уровне. Электросамокатчики не пропускают пешеходов, могут позволить себе ехать где попало, даже против движения», – объясняет главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
Но если культура вождения СИМов не приживается, может, по примеру других городов вообще запретить кикшеринг? В Башкирии электросамокаты пока «отменили» только в городе Октябрьском.
«Мы придерживаемся баланса: ограничиваем, но не запрещаем. Практика других городов, в частности Перми, показала обратный эффект: после запрета люди активнее скупают частные электросамокаты, которые вообще не регулируются. Проблема лишь усугубляется. В Уфе же действует отдельное постановление, регламентирующее правила движения, зоны парковки и скоростной режим для СИМ. Ответственность кикшеринговых компаний у нас выше, чем у владельцев личных самокатов», – поясняет начальник управления транспорта и связи администрации Уфы Олег Хмарин.
Факт понятный: средства индивидуальной мобильности стали уже неотъемлемой частью нашей жизни. Решение пока туманное, но ясно одно – нужно и формировать инфраструктуру, и ужесточать контроль, и повышать культуру вождения, и еще много-много чего. Но, пожалуй, главная задача – достучаться до родителей. Чтобы они, наконец, поняли: покупая ребенку питбайк, квадроцикл или электросамокат, нужно откладывать деньги и на услуги ритуальных салонов...
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